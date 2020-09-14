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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей

Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и доброчестности.

Генеральный прокурор представила коллективу руководителя Харьковский областной прокуратуры - Александра Фильчакова. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Первый заместитель Генпрокурора Роман Говда представил коллективу нового руководителя Житомирской областной прокуратуры - Александра Билошицкого.

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Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко представил коллективу нового руководителя Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрия Казака.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу Хмельницкой областной прокуратуры руководителя - Алексея Олейника.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил главы Луганской областной прокуратуры - Николая Прыбигу.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил руководителя Черновицкой областной прокуратуры - Ирину Кравченко.

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Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил руководителя Запорожской областной прокуратуры - Виктора Приходько.

Первый заместитель Генерального прокурора Роман Говда представил нового руководителя Ровенской областной прокуратуры - Андрея Рудницкого.

Автор: 

назначение (2174) Венедиктова Ирина (726) Симоненко Алексей (22) Мустеца Игорь (4) Говда Роман (10) Якубовский Максим (15) Офис Генпрокурора (2468)


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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 7319Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4127Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4246
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14.09.2020 13:21
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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 2004Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 969
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14.09.2020 13:20
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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 9798
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14.09.2020 13:25
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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 2004Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 969
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14.09.2020 13:20 Ответить
Венедіктова призначила нових голів прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 1991
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14.09.2020 13:48 Ответить
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 7319Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4127Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4246
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14.09.2020 13:21 Ответить
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей

Куприк згоден з Яневським , шо каждая область должна сама выбирать и прокурора и шерифа и судей . Пан Куприк хочет шоб була местная власть , а не киевские гастролеры .
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14.09.2020 13:25 Ответить
Прокремлівські гастролери.
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14.09.2020 13:29 Ответить
Это одно и тоже . Шо киевские , шо кремлевские - не будут способствовать развитию моей области .
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14.09.2020 13:36 Ответить
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 9798
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14.09.2020 13:25 Ответить
работать уже некому... только прокуроры, менты, слабоумные... профессионально-техническое образование убили, зато пачками готовят карательные кадры...
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14.09.2020 13:26 Ответить
"Все елементарно, Ватсон. Яка Венедіктова такі й прокурори".
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14.09.2020 13:26 Ответить
Фраза "пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності" щодо відбору прокурворів звучить як "пройшли оцінку за критеріями християнської етики, статевого утримання та цнотливості" щодо відбору повій.
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14.09.2020 13:57 Ответить
на ваших глазах разрастается новая раковая опухоль, для искоренения которой в будущем нужно будет проводить новую судебную реформу, а нарид который к этой самой опухоли привел своим *********** выбором , будет уже на старте визжать что реформа ****** провальная и надо расстрелять всех, тогда и судить нормально начнут.
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14.09.2020 14:24 Ответить
Эта тупорылая тетка такое наколбасит с кадрами по заказу блазня, что Украина будет долго расхлебывать, какой през, такой и прокурор.
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14.09.2020 14:43 Ответить
Всё по открытым конкурсам! Да дебилы?
Потом будете орать - Петина реформа!
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14.09.2020 16:18 Ответить
У червні 2020 року Венедіктова разом з родиною в'їхала в резиденцію президента України загальною площею 675,1 кв.м., що розташована за адресою: м.Київ, вул. Вишгородська, 85

Для цього потрібно було "всього лиш" злити кримінальну справу і внести зміни в постанову КМУ

Ай молодець , мимра !
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23.09.2020 10:32 Ответить
 
 