Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и доброчестности.
Генеральный прокурор представила коллективу руководителя Харьковский областной прокуратуры - Александра Фильчакова. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
Первый заместитель Генпрокурора Роман Говда представил коллективу нового руководителя Житомирской областной прокуратуры - Александра Билошицкого.
Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко представил коллективу нового руководителя Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрия Казака.
Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу Хмельницкой областной прокуратуры руководителя - Алексея Олейника.
Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил главы Луганской областной прокуратуры - Николая Прыбигу.
Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил руководителя Черновицкой областной прокуратуры - Ирину Кравченко.
Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил руководителя Запорожской областной прокуратуры - Виктора Приходько.
Первый заместитель Генерального прокурора Роман Говда представил нового руководителя Ровенской областной прокуратуры - Андрея Рудницкого.
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Куприк згоден з Яневським , шо каждая область должна сама выбирать и прокурора и шерифа и судей . Пан Куприк хочет шоб була местная власть , а не киевские гастролеры .
Потом будете орать - Петина реформа!
Для цього потрібно було "всього лиш" злити кримінальну справу і внести зміни в постанову КМУ
Ай молодець , мимра !