Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой
Новым заместителем генерального прокурора Ирины Венедиктовой стал Максим Якубовский, который работает юристом у кума президента РФ Виктора Медведчука.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра борьбы с коррупцией Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поздравляем Медведчука с назначением его юриста заместителем генпрокурорши Зеленского! Венедиктова назначила своим замом Максима Якубовского. С кем поспорить на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?" - написал он.
Якубовский с 1996 года работал в органах прокуратуры, занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора. После этого был старшим следователем Одесской транспортной прокуратуры.
С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.
Кроме того, он работал в партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По словам журналиста Дмитрия Гнапа, по состоянию на 2015 год в официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан номер телефона, который совпадал с центральним офисом "Украинский выбор". Также с 2011 по 2013 гг. Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который тоже связан с Виктором Медведчуком.
Еще в 2017 году PROSUD писали, что согласно декларациям Якубовского, средства на покупку и содержание элитных автомобилей, которые были у него в то время, невозможно объяснить официальными доходами. В частности, только для покупки Audi Q7 всей его семье нужно было бы по меньшей мере 5 лет не тратить ни копейки ни на что другое. Несмотря на это в материале также говорилось о том, что Максим Якубовский выстроил дом под Одессой и покупал другие автомобили. Сам же прокурор, отвечая на запрос журналистов, объяснил, что средства на приобретение автомобилей он заработал за два года, во время которых не работал в прокуратуре.
Пожалуйста, подождите...
Такі каліровані всі підтирки мертвечука та слуг урода. !
Отак ви здали Україну.
А потім - наче поперло. Цитую:
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
кар'єру робив, обвинувачуючи бійців АТО.
Вся каденція Петра - це договорняки з Медведчуком.
Райнін, зараз Якубовський, завтра ще хтось випливатиме...
А пам'ятаєте за кого Медведчук змусив Кернеса та Труханова агітувати?
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
Президент підписує ПОДАННЯ на присвоєння..
"...С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс- президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ..."
На эту должность утверждает только ПРЕЗИДЕНТ.
Он утвердил своего человека - того, кого он генералом сделал.
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.
По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
Этот медведчуковский выкормыш уже будет вредить Украине в прокурорской деятельности.
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -половому екстазі і несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Лерос -- Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".
Зе -- прикрывает топ-коррупцию в своем окружении и саботирует реформы судов. Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ.
Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.
--- Вместо деолигархизации сдал страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории".
--- Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров.
Зе -- ставит на должности открытую агентуру кремля, людей и ставлеников - медведчука, Портнова.
Зеленский ваш след в истории - это материалы дела о государственной измены.
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·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1303674797713436672 4 ч
Назначение зам.генпрокурора от Медведчука -это вам знак как будут рисовать результаты местных выборов. Зе сливает страну под ОПЗЖ.
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