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Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венедіктової

Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венедіктової

Новим заступником генерального прокурора Ірини Венедіктової став Максим Якубовський, який працює юристом у кума президента РФ Віктора Медведчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру боротьби з корупцією Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо Медведчука з призначенням його юриста заступником генпрокурки Зеленського! Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського. З ким побитися об заклад, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?" - написав він.

Якубовський з 1996 року працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. Після цього був старшим слідчим Одеської транспортної прокуратури.

З серпня 2014 року він був заступником головного військового прокурора - начальником управління процесуального керівництва. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. Він також має звання генерал-майора юстиції, яке присвоїв експрезидент Петро Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО

У 2017 році Якубовський став заступником головного військового прокурора ГПУ.

Крім того, він працював в партії Віктора Медведчука "Український вибір". За словами журналіста Дмитра Гнапа, станом на 2015 рік в офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано номер телефону, який збігався з центральним офісом "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який теж пов'язаний з Віктором Медведчуком.

Ще в 2017 році PROSUD писали, що згідно з деклараціями Якубовського, кошти на купівлю та утримання елітних автомобілів, які були у нього в той час, неможливо пояснити офіційними доходами. Зокрема, тільки для покупки Audi Q7 всій його родині потрібно було б щонайменше 5 років не витрачати ні копійки ні на що інше. Незважаючи на це, в матеріалі також говорилося про те, що Максим Якубовський вибудував будинок під Одесою і купував інші автомобілі. Сам же прокурор, відповідаючи на запит журналістів, пояснив, що кошти на придбання автомобілів він заробив за два роки, під час яких не працював в прокуратурі.

Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венедіктової 01

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Шабунін Віталій (534) Венедіктова Ірина (829) Якубовський Максим (14) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+46
зе ДНО
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09.09.2020 13:59
+33
новыйе лицца все новее с каждым днем
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09.09.2020 14:00
+30
Вот это маркер.
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09.09.2020 13:59
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Остается только поздравить Владимира Владимировича с новым властьимущим новоросом!
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09.09.2020 14:56 Відповісти
С такими темпами скоро х...ло будут поздравлять с новым федеральным округом.
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09.09.2020 14:59 Відповісти
Зато умрем в Расиюшке как диды умирали. Одни на Сахалине, другие в Якутии. Но это все не важно. Какаяразница?! Главное что президент из народа!
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Нельзя этого допустить!
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09.09.2020 18:46 Відповісти
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 4570
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09.09.2020 22:05 Відповісти
Ну це вже курва панк - рок....
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09.09.2020 14:58 Відповісти
ох і ряху нажерло !
Такі каліровані всі підтирки мертвечука та слуг урода. !
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09.09.2020 14:59 Відповісти
Украина возвращается быстрым шагом в объятия своего северного соседа.
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09.09.2020 15:00 Відповісти
Коаліція агентуры кремля ОПЖз та ЗЕ Слуг в дії.
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09.09.2020 18:37 Відповісти
Такому уроду даже свинья не раздвинет, кацапошлюха венедиктова только.
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09.09.2020 15:02 Відповісти
Какаяразница?! Главное что не Порох!
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09.09.2020 15:02 Відповісти
Вот именно что при Порошенко зам в ГПУ что при Зеленском.
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09.09.2020 16:58 Відповісти
А що, «зробили це разом». Чим не «нове обличчя»? 🤣🤣🤣
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09.09.2020 15:03 Відповісти
ЗеЛя и ермак 'нарулили' нарулили уже на несколько пожизненных.за все будет отвечать.
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09.09.2020 15:05 Відповісти
Ох и рожа. Прокуратура-фсё.
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09.09.2020 15:16 Відповісти
Какая интелектуальная харя. Видимо, это отпечаток профессии. Кстати, у Венедиктовой не лучше.
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09.09.2020 15:23 Відповісти
ЖАХ!!!
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09.09.2020 15:24 Відповісти
Паша Эмильевич наших дней...
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09.09.2020 15:24 Відповісти
замом Венедиктовой.- "В ее ведомстве сейчас атмосфера междоусобиц, каждый "играет" сам за себя. Ходят слухи, что осенью руководителя прокуратуры снимут с должности"/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Сможет Венедиктова с Якубовским выполнить приказ Коломойского, и на должностях останутся, и будут иметь всё-то, что можно купить на 5- 10 млн долл его благодарности.
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09.09.2020 15:29 Відповісти
Клоуны срывают маски!
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09.09.2020 15:35 Відповісти
Наголосували....
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09.09.2020 15:41 Відповісти
ууу это полная оккупация власти Украины Россией изнутри прямо. Кремль по ходу мастерски в тылу врага отработал и все кандидаты из всех партий в Украине - это все агентура РФ и за кого не проголосуй, все ровно Кремль выигрывал. А этот аферист Зеленский красиво развел страну, что столько голосов получил. А в начале так бы и никто не подумал, что он так плотно завязан на русскую мафию и русскую агентуру. Украине нужно полностью менять систему и отказываться полностью от власти! Нужно сделать прямую демократию и народовластие главной властью в стране и народ должен принимать законы для себя сам по мере необходимости и это будет лучше, чем голосуют выродки с Рады. И нужно запретить новостные каналы олирахов, чтобы мнением не манипулировали людей и за этим должен создаться орган контроля и проголосовать за него нужно на референдуме. Можно сделать референдумы очень быстрыми - онлайн. Это не будет стоить практически ничего. Это, как создать опрос простой в интернете, только с кучей защит и верификаций, чтобы защитить голоса и голосования будут полностью открытые и все будут видеть, как и кто проголосовал - это поможет избежать мухлежи! И суды все должны стать исключительно народные и присяжные будут слушать адвокатов и прокуроров и выносить приговоры! И нужно сделать так, чтобы обвинитель мог быть народ Украины при помощи прямой демократии. Чтобы можно было олигархов арестовать! И чтобы народ выносил приговор! Я это все строю на истории правосудия и Греции и Рима - лучших правовых систем в истории и самых демократических и справедливых. Народ Украины должен понимать, что такое Государство - это место, которое строиться народом для своей лучшей жизни и мы(народ Украины) можем строить государство таким, каким оно будет для всех нас лучше и если вся власть такая, что народу всегда плохо и они грабят нас и предают государство, то мы можем сделать новую систему в которой нам будет жить лучше и все будет приниматься для улучшения жизни народа и инструмент для народа - это прямая демократия. Народ будет принимать законы сам и на местном уровне и на общенациональном.
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09.09.2020 15:43 Відповісти
Это называется ПРИПЛЫЛИ млять и ***** стучится к нам в двери через ...дараса мертвечука!
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09.09.2020 15:47 Відповісти
ось так прокуратуру реХВормувала карамельно-офшорна млядота с юГком каГтавим, такі от у нас генелали пГокуГоГські!
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09.09.2020 15:50 Відповісти
А морда яка.... Лайновита.
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09.09.2020 16:01 Відповісти
Ех, Шабунін, Шабунін....коли ти голосив проти Петра, сподівався, по іншому буде ?
Отак ви здали Україну.
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09.09.2020 16:02 Відповісти
Подивіться, яка кар'єра шикарна з 2014 року, бо до цього він був нікому не відомим юрістом громадської медведчуковської організації.
А потім - наче поперло. Цитую:
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
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09.09.2020 16:07 Відповісти
ще і військовим прокурором ... чудово.
кар'єру робив, обвинувачуючи бійців АТО.
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09.09.2020 16:26 Відповісти
Як думаєте, хто його просував у військовій прокуратурі ?
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Хто генералом зробив, той й просував...
Вся каденція Петра - це договорняки з Медведчуком.
Райнін, зараз Якубовський, завтра ще хтось випливатиме...
А пам'ятаєте за кого Медведчук змусив Кернеса та Труханова агітувати?
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09.09.2020 16:38 Відповісти
У Порошенка и Медведчука -- общий бизнес-- газов
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09.09.2020 17:03 Відповісти
Петро тоже продвигал его нехило...
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09.09.2020 16:04 Відповісти
И тебе Петро в штаны наложил?
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09.09.2020 16:07 Відповісти
Петро це лайно нагору тягнув, подивіться:
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
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09.09.2020 16:10 Відповісти
«Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко.»

Президент підписує ПОДАННЯ на присвоєння..
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09.09.2020 19:48 Відповісти
Ясно. Царь хороший - бояре плохие.
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09.09.2020 22:03 Відповісти
Мне Дракула и вампирята абсолютно не до вподобы
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09.09.2020 16:05 Відповісти
То что этот человек из русского мира стал замом Генерального Прокурора Украины - это прямая русская экспансия внутри Украины! На это должна пойти реакция народа и нужно требовать полный роспуск Рады, отставку президента и премьер министра и всего кабинета министров и отставка Ген Прокурора и главы СБУ!!! Народ должен выйти, как в Беларуси и требовать отставки всей этой швали! И долгого майдана не будет, время не то! На все про все неделя максимум! Зеленский говорил, когда против него выйдет Майдан, он не будет держаться за власть, как Янык. Значит он уже тогда по Фрейду оговорился, что он будет, как Янык. И следующую власть пробуем националистическую и если она будет тоже продажная агентура русская, тогда заканчиваем полностью с властью и полностью на референдумы переходим вместо рады.
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09.09.2020 16:08 Відповісти
т.е. раньше он не был прямой русской экспансией, а тут вдруг стал?
"...С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс- президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ..."
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09.09.2020 16:17 Відповісти
Порошенко такой же, как Зеленский! Они оба связаны с русской агентурой и с русской мафией в Украине и всеми олигархами. Они аферисты и пытаются мимикрировать, но все видят, что они и кто они. Сейчас уже остаточно понятно, что кого не выбери - это будет победа русской мафии. Нужно менять систему и полностью убрать власть в Украине! Власть должна быть - народ! И все службы должны работать, но они все будут подчиняться народу - это и Армия и МВД и СБУ и ГПУ и Суды - это все должно подчиняться прямой демократии. Нужно создать сайт прямой демократии и на нем будут обязаны зарегистрироваться все граждане страны и на нем любой гражданин будет иметь равные права и сможет написать закон, но закон не будет действовать до того момента, пока за него не проголосует большинство граждан Украины. Народ сможет увольнять хоть сразу любого генерала, министра, Ген Прокурора, главу СБУ, если те не будут выполнять воли народа по защите страны и не будут сажать врагов - олигархов, мафию, коллаборантов и прочих ублюдков, а судить должен народ, а не продажные судьи. Можно судить прямо всей страной - при помощи референдума и решать народу, как поступить с преступником, как в древней Греции проводили голосование всем городом и решали изгнать из города или казнить и вот так и нам надо решать! Нужно стать лучшей страной в мире и самой справедливой по обществу!
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09.09.2020 18:15 Відповісти
Ржали дыбилы?

Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 6494
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09.09.2020 16:12 Відповісти
"В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ..."
На эту должность утверждает только ПРЕЗИДЕНТ.
Он утвердил своего человека - того, кого он генералом сделал.
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09.09.2020 16:59 Відповісти
Прямо таки своего. Вообще-то есть общепринятые процедуры и требования к квалификации, директор или президент может просто подписать подготовленные по всем правилам документы.. Нечего изголяться. Хрен ты кого примешь на работу если он не отвечает требованиям. Закон нарушен? А вот что человек из кодла кума Хйла - хреново.
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09.09.2020 18:03 Відповісти
Ага, і для отримання громадянства теж є процедури, але ж ми памьятаємо як особі з кримінальними статтями спочатку (після проведення всіх ретельних перевірок) громадянство дали, а потім угледіли що "недогледіли" і відібрали....
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 1848
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10.09.2020 00:44 Відповісти
Потрох його хотів в засос поцілувати?
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09.09.2020 21:34 Відповісти
Где только они такие ряхи находят ? Видно назначают по фейсконтролю .Как увидят откормленное ,стало быть ,портфель. Этот надежный -будет делиться.
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Рило полнейшего дегенерата!
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Є така українська приказка - "свій до свого по своє".
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09.09.2020 16:25 Відповісти
Эту власть нужно сверать.
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09.09.2020 16:32 Відповісти
В оборонной деятельности агентура Кремля уже поработала.
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.

По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.

Этот медведчуковский выкормыш уже будет вредить Украине в прокурорской деятельности.
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09.09.2020 17:12 Відповісти
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 8522
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -половому екстазі і несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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09.09.2020 17:18 Відповісти
Редактор щось переплутав, це ж фото з сюжету про свинохверму!
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09.09.2020 17:27 Відповісти
Правильно - зелені свинячі рила.
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09.09.2020 18:04 Відповісти
Морда подлой московской шавки.
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09.09.2020 17:57 Відповісти
Мертвечук постепенно перехватывает управление Украиной.
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09.09.2020 17:58 Відповісти
мурло
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09.09.2020 18:12 Відповісти
"...После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество."
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09.09.2020 18:29 Відповісти
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 3338== ермак агент ФСБ.
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09.09.2020 18:35 Відповісти
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 458
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09.09.2020 18:53 Відповісти
А не пора ли вспомнить конец 2013 -2014 год?
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09.09.2020 19:04 Відповісти
Кацапська агентура тут сидить ще з царських часів. Потрібно було її знищувати ще в 1991 році, і не вибирати Кравчука. Так що ще два майдани попереду.
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09.09.2020 19:20 Відповісти
Депутат Лерос был прав Зеленский , Ермак это предатели....работают в интересах ***** путина, агрессора РФ.

Лерос -- Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".

Зе -- прикрывает топ-коррупцию в своем окружении и саботирует реформы судов. Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ.
Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.

--- Вместо деолигархизации сдал страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории".
--- Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров.

Зе -- ставит на должности открытую агентуру кремля, людей и ставлеников - медведчука, Портнова.
Зеленский ваш след в истории - это материалы дела о государственной измены.
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09.09.2020 19:26 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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09.09.2020 19:57 Відповісти
ну и рожа у юриста мертвечука, зама гоблинши бенядикшивши . типичный юрист, интеллект так и прет , в объектив не влезает .
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09.09.2020 20:04 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

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@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1303674797713436672 4 ч

Назначение зам.генпрокурора от Медведчука -это вам знак как будут рисовать результаты местных выборов. Зе сливает страну под ОПЗЖ.
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09.09.2020 20:11 Відповісти
кто, кто присвоил этому борову звание генерыла...!?!?
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09.09.2020 20:47 Відповісти
В общем так, как только появится возможность, судъев и прокуроров вешаем первыми, даже бывших.
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09.09.2020 20:57 Відповісти
свиное рыло
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09.09.2020 21:00 Відповісти
Ну и **...ло . Вот это хряк. Рожа руского мордора
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09.09.2020 21:04 Відповісти
Свій до свого по своє
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09.09.2020 21:10 Відповісти
Зелупа зшиває Україну між Медведчуковими, Парашенківськими,Аваковими і Коломойшами!
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09.09.2020 21:32 Відповісти
За Порошенка цей боро, був заступником військового прокурора.
Ще коментарі.
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09.09.2020 21:41 Відповісти
А ти що думав,коли заплатять московські гроші в долярах по 20000 зелених на місяць,продадуть все,падли! Ну,нічого. Скоро буде Трибунал,а це якраз до нього...
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10.09.2020 05:52 Відповісти
Шоу продолжается.
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09.09.2020 21:44 Відповісти
хряк
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09.09.2020 22:10 Відповісти
а для віктора федоровича там посада ніяка не зявилась?
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09.09.2020 22:15 Відповісти
А кто знает, где на этих красавцев кастинги проводят? Надо сходить, посмотреть на эту "Лигу ужасов", а то ужастики в этом зеленом бреду уже не пугают. А тут - самое ОНО!)
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09.09.2020 23:03 Відповісти
Сташное ипло юриста мертветчука стало замом рептилоидного ужастного ипла бенядиктовой. Кошмар на улице вязов? Нет, кошмар на нашей улице.
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09.09.2020 23:13 Відповісти
А те що він був заступником генерала-тепловізора, і пресував атовців, не кошмар?
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10.09.2020 00:28 Відповісти
Кузя?
Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової - Цензор.НЕТ 6283
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10.09.2020 00:20 Відповісти
А як же з "конфліктом інтересів"? А якже з ...повним піздєц...м правоохоронної системи України? Це призначення цьому остаточне підтвердження. Ми уже є свідками АНТИДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ,що розпочався 22 квітня 2019 року. Де-факто і де-юре народу України потрібно вирішувати: чи ми будемо жити завтра в країні " Україна"?...Чи це буде просто якась територія з анархо,а згодом московським переуправлінням?! Що тут говорити,коли є сколочуються в групи диверсантів в Раді,Кабміні,Офісі АП, Генпрокуратурі,армії, ТКГ,таможнях призначенням ворогів нашої держави!
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10.09.2020 05:48 Відповісти
На ПОЛІТИЧНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ТОТАЛІЗАТОРІ...рейтинг України,як держави падає реактивно до низу... На що нам розраховувати завтра,коли сьогодні Зрада оселилась в керіваних органах на Постійне Житло!
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10.09.2020 06:50 Відповісти
Рекомендовано АП Путіна!
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10.09.2020 06:51 Відповісти
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