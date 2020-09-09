Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венедіктової
Новим заступником генерального прокурора Ірини Венедіктової став Максим Якубовський, який працює юристом у кума президента РФ Віктора Медведчука.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру боротьби з корупцією Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо Медведчука з призначенням його юриста заступником генпрокурки Зеленського! Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського. З ким побитися об заклад, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?" - написав він.
Якубовський з 1996 року працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. Після цього був старшим слідчим Одеської транспортної прокуратури.
З серпня 2014 року він був заступником головного військового прокурора - начальником управління процесуального керівництва. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. Він також має звання генерал-майора юстиції, яке присвоїв експрезидент Петро Порошенко.
У 2017 році Якубовський став заступником головного військового прокурора ГПУ.
Крім того, він працював в партії Віктора Медведчука "Український вибір". За словами журналіста Дмитра Гнапа, станом на 2015 рік в офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано номер телефону, який збігався з центральним офісом "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який теж пов'язаний з Віктором Медведчуком.
Ще в 2017 році PROSUD писали, що згідно з деклараціями Якубовського, кошти на купівлю та утримання елітних автомобілів, які були у нього в той час, неможливо пояснити офіційними доходами. Зокрема, тільки для покупки Audi Q7 всій його родині потрібно було б щонайменше 5 років не витрачати ні копійки ні на що інше. Незважаючи на це, в матеріалі також говорилося про те, що Максим Якубовський вибудував будинок під Одесою і купував інші автомобілі. Сам же прокурор, відповідаючи на запит журналістів, пояснив, що кошти на придбання автомобілів він заробив за два роки, під час яких не працював в прокуратурі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі каліровані всі підтирки мертвечука та слуг урода. !
Отак ви здали Україну.
А потім - наче поперло. Цитую:
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
кар'єру робив, обвинувачуючи бійців АТО.
Вся каденція Петра - це договорняки з Медведчуком.
Райнін, зараз Якубовський, завтра ще хтось випливатиме...
А пам'ятаєте за кого Медведчук змусив Кернеса та Труханова агітувати?
"С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко. В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ."
Президент підписує ПОДАННЯ на присвоєння..
"...С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс- президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ..."
На эту должность утверждает только ПРЕЗИДЕНТ.
Он утвердил своего человека - того, кого он генералом сделал.
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.
По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
Этот медведчуковский выкормыш уже будет вредить Украине в прокурорской деятельности.
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -половому екстазі і несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Лерос -- Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".
Зе -- прикрывает топ-коррупцию в своем окружении и саботирует реформы судов. Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ.
Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.
--- Вместо деолигархизации сдал страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории".
--- Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров.
Зе -- ставит на должности открытую агентуру кремля, людей и ставлеников - медведчука, Портнова.
Зеленский ваш след в истории - это материалы дела о государственной измены.
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1303674797713436672 4 ч
Назначение зам.генпрокурора от Медведчука -это вам знак как будут рисовать результаты местных выборов. Зе сливает страну под ОПЗЖ.
Ще коментарі.