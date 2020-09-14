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Венедіктова призначила нових голів прокуратур семи областей

Венедіктова призначила нових голів прокуратур семи областей

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники представляють керівників колективам обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня 2020 року. В оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які успішно пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Генеральний прокурор представила колективу керівника Харківської обласної прокуратури - Олександра Фільчакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Перший заступник Генпрокурора Роман Говда представив колективу нового керівника Житомирської обласної прокуратури – Олександра Білошицького.

Також дивіться: Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко представив колективу нового очільника Закарпатської обласної прокуратури – Дмитра Казака.

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу Хмельницької обласної прокуратури керівника – Олексія Олійника.

Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив очільника Луганської обласної прокуратури – Миколу Прибігу.

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив керівника Чернівецької обласної прокуратури – Ірину Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової

Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив керівника Запорізької обласної прокуратури - Віктора Приходька.

Перший заступник Генерального прокурора Роман Говда представив нового очільника Рівненської обласної прокуратури - Андрія Рудницького.

Автор: 

призначення (2287) Венедіктова Ірина (829) Симоненко Олексій (23) Мустеца Ігор (4) Говда Роман (9) Якубовський Максим (14) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 7319Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4127Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4246
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14.09.2020 13:21
+9
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 2004Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 969
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14.09.2020 13:20
+7
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 9798
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14.09.2020 13:25
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Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 2004Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 969
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14.09.2020 13:20 Відповісти
Венедіктова призначила нових голів прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 1991
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14.09.2020 13:48 Відповісти
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 7319Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4127Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 4246
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14.09.2020 13:21 Відповісти
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей

Куприк згоден з Яневським , шо каждая область должна сама выбирать и прокурора и шерифа и судей . Пан Куприк хочет шоб була местная власть , а не киевские гастролеры .
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14.09.2020 13:25 Відповісти
Прокремлівські гастролери.
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14.09.2020 13:29 Відповісти
Это одно и тоже . Шо киевские , шо кремлевские - не будут способствовать развитию моей области .
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14.09.2020 13:36 Відповісти
Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей - Цензор.НЕТ 9798
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14.09.2020 13:25 Відповісти
работать уже некому... только прокуроры, менты, слабоумные... профессионально-техническое образование убили, зато пачками готовят карательные кадры...
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14.09.2020 13:26 Відповісти
"Все елементарно, Ватсон. Яка Венедіктова такі й прокурори".
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14.09.2020 13:26 Відповісти
Фраза "пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності" щодо відбору прокурворів звучить як "пройшли оцінку за критеріями християнської етики, статевого утримання та цнотливості" щодо відбору повій.
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14.09.2020 13:57 Відповісти
на ваших глазах разрастается новая раковая опухоль, для искоренения которой в будущем нужно будет проводить новую судебную реформу, а нарид который к этой самой опухоли привел своим *********** выбором , будет уже на старте визжать что реформа ****** провальная и надо расстрелять всех, тогда и судить нормально начнут.
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14.09.2020 14:24 Відповісти
Эта тупорылая тетка такое наколбасит с кадрами по заказу блазня, что Украина будет долго расхлебывать, какой през, такой и прокурор.
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14.09.2020 14:43 Відповісти
Всё по открытым конкурсам! Да дебилы?
Потом будете орать - Петина реформа!
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14.09.2020 16:18 Відповісти
У червні 2020 року Венедіктова разом з родиною в'їхала в резиденцію президента України загальною площею 675,1 кв.м., що розташована за адресою: м.Київ, вул. Вишгородська, 85

Для цього потрібно було "всього лиш" злити кримінальну справу і внести зміни в постанову КМУ

Ай молодець , мимра !
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23.09.2020 10:32 Відповісти
 
 