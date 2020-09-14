Венедіктова призначила нових голів прокуратур семи областей
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники представляють керівників колективам обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня 2020 року. В оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які успішно пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
Генеральний прокурор представила колективу керівника Харківської обласної прокуратури - Олександра Фільчакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
Перший заступник Генпрокурора Роман Говда представив колективу нового керівника Житомирської обласної прокуратури – Олександра Білошицького.
Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко представив колективу нового очільника Закарпатської обласної прокуратури – Дмитра Казака.
Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу Хмельницької обласної прокуратури керівника – Олексія Олійника.
Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив очільника Луганської обласної прокуратури – Миколу Прибігу.
Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив керівника Чернівецької обласної прокуратури – Ірину Кравченко.
Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив керівника Запорізької обласної прокуратури - Віктора Приходька.
Перший заступник Генерального прокурора Роман Говда представив нового очільника Рівненської обласної прокуратури - Андрія Рудницького.
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Куприк згоден з Яневським , шо каждая область должна сама выбирать и прокурора и шерифа и судей . Пан Куприк хочет шоб була местная власть , а не киевские гастролеры .
Потом будете орать - Петина реформа!
Для цього потрібно було "всього лиш" злити кримінальну справу і внести зміни в постанову КМУ
Ай молодець , мимра !