Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника керівника Офісу Президента Ганну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив Зеленський, виступаючи 15 жовтня на земельному форумі "Земля - народу" в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу представити нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я впевнений, що далі все більше і більше жінок ставатимуть головами обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дійсно дуже важливо" , - сказав президент.
Ганна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Була обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30. З вересня 2019 року працювала заступницею голови Офісу Президента. У квітні 2020 року Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці керівника ОП і призначив на її місце Романа Машовця. Через кілька днів Кабмін призначив Коваленко заступницею міністра розвитку громад і територій.
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Наверное - ну ооочень крепкий хозяйственник с громадным опытом управленческой работы, да?
Її призначили для беззаперечного виконання команд коломойського-єрмака, по дерибану землі.
говнокомандующий? бубочка, тебя что в должности понизили ?
Опыт работы (кроме как карандаши точить) ?
Достижения ?
А то вот тут один "майдановец из румынской сотни" Дубинеску по итогам вдруг оказался *****...
Еще две таких: пуштун и мразь-лещенко вообще после призыва "кофейку попить" в масквабад успешно в те неспокойные дни свалили... схоронится на время... пересидеть
https://censor.net/ru/news/3224924/organy_mestnogo_samoupravleniya_poluchat_svyshe_2_mln_ga_selhozzemel_iz_nih_1_mln_svobodnyh_petrashko.Роби, що хочеш. Продавай кому хочеш.
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
53-летний главнокомандующий ВСУ https://inforesist.org/tag/ruslan-homchak/ Руслан Хомчак вступил в брак с 29-летней главой Черниговской ОГА Анной Коваленко. Об этом она сама заявила https://inforesist.org/goto/https://suspilne.media/71228-nova-golova-cernigivskoi-oda-druzina-nacalnika-genstabu-zbrojnih-sil/ Суспільному .
По данным издания https://inforesist.org/goto/https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golovnokomanduvach-zsu-odruzhivsya-na-novij-golovi-chernigivskoi-oda-zmi.htm Obozrevatel , из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, пышных празднеств пока не планируется, поскольку оба молодожена недавно перенесли заражение COVID-19.
Известно, что до принятия решения о женитьбе пара встречалась полгода.
В отличие от Коваленко, для которой это первый брак, Хомчак в браке состоял и развелся в 1993 году.
Пребывая в должности замглавы ОП, https://inforesist.org/zamglavy-op-kovalenko-obvinila-veteranov-pereselenczev-v-tom-chto-oni-nachali-vojnu/ Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.