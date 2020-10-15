Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника керівника Офісу Президента Ганну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив Зеленський, виступаючи 15 жовтня на земельному форумі "Земля - ​​народу" в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу представити нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я впевнений, що далі все більше і більше жінок ставатимуть головами обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дійсно дуже важливо" , - сказав президент.

Ганна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Була обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30. З вересня 2019 року працювала заступницею голови Офісу Президента. У квітні 2020 року Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці керівника ОП і призначив на її місце Романа Машовця. Через кілька днів Кабмін призначив Коваленко заступницею міністра розвитку громад і територій.

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