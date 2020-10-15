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Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА

Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника керівника Офісу Президента Ганну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив Зеленський, виступаючи 15 жовтня на земельному форумі "Земля - ​​народу" в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу представити нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я впевнений, що далі все більше і більше жінок ставатимуть головами обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дійсно дуже важливо" , - сказав президент.

Ганна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Була обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30. З вересня 2019 року працювала заступницею голови Офісу Президента. У квітні 2020 року Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці керівника ОП і призначив на її місце Романа Машовця. Через кілька днів Кабмін призначив Коваленко заступницею міністра розвитку громад і територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення ексзаступниці глави ОП Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА, - представник уряду в ВР Мокан

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Чернігівщина (1584) Анна Коваленко (46)


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Топ коментарі
+8
це теж корабельна сосна?
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15.10.2020 13:33
+8
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 9468
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15.10.2020 13:34
+8
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 5258
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15.10.2020 13:37
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конец эпохи кумовства
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15.10.2020 13:29 Відповісти
ну зеля же обещал что не поставит на посады своего армейского друга
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15.10.2020 13:37 Відповісти
видимо Аннушка хорошую и редкую позицию в камасутре выполняет ВСЕМ НРАВИТЬСЯ и барыгам и я не лохам...
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15.10.2020 14:34 Відповісти
це теж корабельна сосна?
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15.10.2020 13:33 Відповісти
баба да
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15.10.2020 13:37 Відповісти
Охренеть..вот это "губернаторША".
Наверное - ну ооочень крепкий хозяйственник с громадным опытом управленческой работы, да?
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15.10.2020 13:33 Відповісти
Да какая разница))))
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15.10.2020 13:38 Відповісти
Ви вважаєте, нормальна людина пішла б в партію "слуг урода"? Для цієї роботи потрібен господарник, а не 29 річна екс-радниця, журналістка "антикорупціонерка".
Її призначили для беззаперечного виконання команд коломойського-єрмака, по дерибану землі.
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15.10.2020 13:48 Відповісти
це дружина Хомчака.
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Вже прочитала. "Ніякого кумівства", як зЕзідент і обіцяв.
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15.10.2020 13:55 Відповісти
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 9468
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15.10.2020 13:34 Відповісти
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 5258
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15.10.2020 13:37 Відповісти
Можно, пока новый Майдан не лишил инструмента, горошинки призидентсткой, как он вообще ей играл))
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15.10.2020 15:38 Відповісти
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 1693
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15.10.2020 13:40 Відповісти
тю, мудак
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15.10.2020 13:48 Відповісти
Таки дает!
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15.10.2020 15:37 Відповісти
він чи вона ?
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15.10.2020 16:03 Відповісти
прикольно, с каких это пор главнокомандующим стал хомчак, а ********** то кто?
говнокомандующий? бубочка, тебя что в должности понизили ?
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15.10.2020 16:00 Відповісти
Буба він і є буба...
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15.10.2020 16:03 Відповісти
Образование какое?
Опыт работы (кроме как карандаши точить) ?
Достижения ?
А то вот тут один "майдановец из румынской сотни" Дубинеску по итогам вдруг оказался *****...
Еще две таких: пуштун и мразь-лещенко вообще после призыва "кофейку попить" в масквабад успешно в те неспокойные дни свалили... схоронится на время... пересидеть
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15.10.2020 13:46 Відповісти
все эти администрации являются паразитами с высокими зарплатами за счет наших денег. Подлежат ликвидации.
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15.10.2020 13:54 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3224917/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_peredache_zemel_selhoznaznacheniya_iz_gosudarstvennoyi_v_kommunalnuyu_sobstvennost
https://censor.net/ru/news/3224924/organy_mestnogo_samoupravleniya_poluchat_svyshe_2_mln_ga_selhozzemel_iz_nih_1_mln_svobodnyh_petrashko.Роби, що хочеш. Продавай кому хочеш.
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15.10.2020 14:30 Відповісти
Прекрасная девушка и возраст прекрасный для губернатора, уже даже сигареты без паспорта продают, но на всякий случай еще носит его с собой.
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15.10.2020 15:35 Відповісти
Сосни сосна.Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА - Цензор.НЕТ 8731
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15.10.2020 15:46 Відповісти
Пісєчка Хомчака.
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15.10.2020 17:20 Відповісти
53-летний Хомчак женился на 29-летней главе Черниговской ОГА Коваленко, обвинявшей ветеранов в начале войны

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

53-летний главнокомандующий ВСУ https://inforesist.org/tag/ruslan-homchak/ Руслан Хомчак вступил в брак с 29-летней главой Черниговской ОГА Анной Коваленко. Об этом она сама заявила https://inforesist.org/goto/https://suspilne.media/71228-nova-golova-cernigivskoi-oda-druzina-nacalnika-genstabu-zbrojnih-sil/ Суспільному .
По данным издания https://inforesist.org/goto/https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golovnokomanduvach-zsu-odruzhivsya-na-novij-golovi-chernigivskoi-oda-zmi.htm Obozrevatel , из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, пышных празднеств пока не планируется, поскольку оба молодожена недавно перенесли заражение COVID-19.
Известно, что до принятия решения о женитьбе пара встречалась полгода.
В отличие от Коваленко, для которой это первый брак, Хомчак в браке состоял и развелся в 1993 году.
Пребывая в должности замглавы ОП, https://inforesist.org/zamglavy-op-kovalenko-obvinila-veteranov-pereselenczev-v-tom-chto-oni-nachali-vojnu/ Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.
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15.10.2020 21:47 Відповісти
Это ее до 29 лет никто замуж не брал? Видать что-то подозревали)))
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15.10.2020 23:36 Відповісти
 
 