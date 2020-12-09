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Новини Політика України
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ВР (11782) Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2545)

Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не бачить причин переформатування монобільшості "Слуги народу" в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що ні. Фракція "Слуга народу" працює, фракція набирає досить велику кількість голосів за ті чи інші законопроєкти. Є законопроєкти, які ділять фракцію в якійсь пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. А так за результатами голосування - 205, 209, 210, 215 голосів. З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, хтось працює в регіонах, я думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує", - сказав Разумков відповідаючи на питання, чи допускає він переформатування монобільшості.

Спікер парламенту також підкреслив, що залишається членом команди президента Володимира Зеленського.

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Топ коментарі
+10
Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8525
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09.12.2020 21:43
+5
Дерьмо тоде демонстрирует что оно есть)
У мух спросите..
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09.12.2020 21:32
+5
а работать вместо демонстраций не пробовали? Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8895
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09.12.2020 21:36
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Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 6389
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09.12.2020 21:25 Відповісти
Дерьмо тоде демонстрирует что оно есть)
У мух спросите..
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09.12.2020 21:32 Відповісти
а работать вместо демонстраций не пробовали? Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8895
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09.12.2020 21:36 Відповісти
стандарт кацапского ношения масок...
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09.12.2020 21:38 Відповісти
Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8525
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09.12.2020 21:43 Відповісти
Моносброд есть только в воображении наркомана разумкова. А по факту за последние полгода ниодного закона не было проголосовано всей фракцией. Моносброд уже давно - труп и с каждым днем он все сильнее начинает разлогаться
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09.12.2020 21:46 Відповісти
Вже i Разумков - наркоман! Тактовнiсть висловлювань. у ВАс , колега. не зовсiм Супер Гут?
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09.12.2020 22:33 Відповісти
"- ты суслика [монобольшинство] видишь?
- нет.
- а он есть!"(с)
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09.12.2020 21:55 Відповісти
А че им не существовать? Харчеваться ж где-то надо пока есть возможность. Потом этих трускавецких гениев не больно будут приглашать на хлебные места. Поэтому будут держаться до последнего не взирая ни на что
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09.12.2020 21:58 Відповісти
метко сказано-существует-
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09.12.2020 22:00 Відповісти
брехня. давно известно -"cogito ergo sum". отсюда, как же большинство может существовать если оно не мыслит? ))
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09.12.2020 22:04 Відповісти
Разумoff, что зЕлёна плесень на дыбы встала? Только не дышать, а то развалится...
Лучше малюй по 146% язЕлоху, иначе обидится =((=
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09.12.2020 22:11 Відповісти
очень"убедітельно"фраза о "ДЕМОНСТРИРУЕТ"- анонисты тоже часто демонстрируют
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09.12.2020 22:18 Відповісти
Зе монобольшинство существует и вот оно
Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков - Цензор.НЕТ 1363
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09.12.2020 22:22 Відповісти
результат?
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09.12.2020 22:45 Відповісти
Зеленая (пи....сня), пардон - сексменьшинство, желает себя величать "монобольшинством", клоуны, бл..
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09.12.2020 23:04 Відповісти
на бумажке
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09.12.2020 23:29 Відповісти
По результатам і видно яке воно моноболбшинство. Розрушена антикорупційна система, суди під орудою Портнова захищают ь олігархів і владу від законів, усі реформи ідуть повний назад, от рухне банківська система після повернення Привату босу Зеленського- бандиту Коломойському
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09.12.2020 23:37 Відповісти
разумков= зенелох= унылое гов..но
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09.12.2020 23:58 Відповісти
печально это все.
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10.12.2020 02:05 Відповісти
Прикольно звучит всего через 1,5 года. ЗЕленый пациент кажется еще дышит.
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10.12.2020 02:14 Відповісти
"Большое количество наших коллег болеют". Лучше не скажешь, действительно "болеют".
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10.12.2020 06:43 Відповісти
 
 