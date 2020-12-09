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Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не видит причин переформатирования монобольшинства "Слуги народа" в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока что нет. Фракция "Слуга народа" работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. А так по результатам голосования - 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует", - сказал Разумков отвечая на вопрос, допускает ли он переформатирование монобольшинства.

Спикер парламента также подчеркнул, что остается членом команды президента Владимира Зеленского.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8525
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09.12.2020 21:43
+5
Дерьмо тоде демонстрирует что оно есть)
У мух спросите..
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09.12.2020 21:32
+5
а работать вместо демонстраций не пробовали? Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8895
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09.12.2020 21:36
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Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 6389
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09.12.2020 21:25 Ответить
Дерьмо тоде демонстрирует что оно есть)
У мух спросите..
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09.12.2020 21:32 Ответить
а работать вместо демонстраций не пробовали? Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8895
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09.12.2020 21:36 Ответить
стандарт кацапского ношения масок...
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09.12.2020 21:38 Ответить
Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8525
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09.12.2020 21:43 Ответить
Моносброд есть только в воображении наркомана разумкова. А по факту за последние полгода ниодного закона не было проголосовано всей фракцией. Моносброд уже давно - труп и с каждым днем он все сильнее начинает разлогаться
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09.12.2020 21:46 Ответить
Вже i Разумков - наркоман! Тактовнiсть висловлювань. у ВАс , колега. не зовсiм Супер Гут?
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09.12.2020 22:33 Ответить
"- ты суслика [монобольшинство] видишь?
- нет.
- а он есть!"(с)
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09.12.2020 21:55 Ответить
А че им не существовать? Харчеваться ж где-то надо пока есть возможность. Потом этих трускавецких гениев не больно будут приглашать на хлебные места. Поэтому будут держаться до последнего не взирая ни на что
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09.12.2020 21:58 Ответить
метко сказано-существует-
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09.12.2020 22:00 Ответить
брехня. давно известно -"cogito ergo sum". отсюда, как же большинство может существовать если оно не мыслит? ))
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09.12.2020 22:04 Ответить
Разумoff, что зЕлёна плесень на дыбы встала? Только не дышать, а то развалится...
Лучше малюй по 146% язЕлоху, иначе обидится =((=
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09.12.2020 22:11 Ответить
очень"убедітельно"фраза о "ДЕМОНСТРИРУЕТ"- анонисты тоже часто демонстрируют
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09.12.2020 22:18 Ответить
Зе монобольшинство существует и вот оно
Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков - Цензор.НЕТ 1363
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09.12.2020 22:22 Ответить
результат?
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09.12.2020 22:45 Ответить
Зеленая (пи....сня), пардон - сексменьшинство, желает себя величать "монобольшинством", клоуны, бл..
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09.12.2020 23:04 Ответить
на бумажке
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09.12.2020 23:29 Ответить
По результатам і видно яке воно моноболбшинство. Розрушена антикорупційна система, суди під орудою Портнова захищают ь олігархів і владу від законів, усі реформи ідуть повний назад, от рухне банківська система після повернення Привату босу Зеленського- бандиту Коломойському
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09.12.2020 23:37 Ответить
разумков= зенелох= унылое гов..но
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09.12.2020 23:58 Ответить
печально это все.
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10.12.2020 02:05 Ответить
Прикольно звучит всего через 1,5 года. ЗЕленый пациент кажется еще дышит.
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10.12.2020 02:14 Ответить
"Большое количество наших коллег болеют". Лучше не скажешь, действительно "болеют".
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10.12.2020 06:43 Ответить
 
 