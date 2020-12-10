Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

Генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до знищення літака "Іл-76" та загибелі українських військових 2014 року.

Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, вирок суду першої інстанції має бути скасований, адже запобігання та протидія терористичному акту, який мав місце, входить до компетенції СБУ, а не Міноборони.

"Ці питання безпосередньо належать до завдань СБУ, відповідно до статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України". В цьому контексті висновок суду про неприпинення мною терористичного акту є просто незаконним", – сказав Назаров.

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Він стверджує, що в матеріалах провадження є свідчення свідків з боку обвинувачення, які суперечать тому, що вони казали на допитах, і це також може бути підставою для скасування вироку.

Після останнього слова підсудного судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення суду заплановане на 11 грудня.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.