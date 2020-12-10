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суд (8048) Назаров (127)

Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу

Генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до знищення літака "Іл-76" та загибелі українських військових 2014 року.

Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, вирок суду першої інстанції має бути скасований, адже запобігання та протидія терористичному акту, який мав місце, входить до компетенції СБУ, а не Міноборони.

"Ці питання безпосередньо належать до завдань СБУ, відповідно до статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України". В цьому контексті висновок суду про неприпинення мною терористичного акту є просто незаконним", – сказав Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок першої інстанції у справі генерала Назарова обґрунтований, просимо залишити в силі, - прокурор Крим

Він стверджує, що в матеріалах провадження є свідчення свідків з боку обвинувачення, які суперечать тому, що вони казали на допитах, і це також може бути підставою для скасування вироку.

Після останнього слова підсудного судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення суду заплановане на 11 грудня.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
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10.12.2020 03:38
+9
Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
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10.12.2020 07:56
+6
Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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10.12.2020 09:12
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Без вины виноватый
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10.12.2020 01:01 Відповісти
Шо поделать,когда тебя назначили?!
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10.12.2020 01:02 Відповісти
Оправдают...
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10.12.2020 01:03 Відповісти
Не факт
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10.12.2020 09:04 Відповісти
Так а подожітє ..А компенсації тоже непризнал ?
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10.12.2020 01:06 Відповісти
А кому охота быть стрелочником. Сдал бы всех с потрохами, но похоже он слишком труслив.
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10.12.2020 01:11 Відповісти
Кого здать ?
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10.12.2020 08:11 Відповісти
Признавать должен суд.
Он, не старый человек, в мирной стране стал генералом. Но наступила война. И ему надо принимать решения. Его решение оказалось ошибочным.
Человек Чести решил бы это по-совести - рядовым на передовую (от самострела мало стране пользы). Он не взял не себя ответственности и остался дома, тёплой постельке. Да он не совершал какого-то поступка. Но это нерешение хуже, чем решение, оно сродни малодушию. Ибо его неправильное решение принесло много горя.
Да, генерал оказался заложником и ситуации и своего воспитания. Я не собираюсь его осуждать. Но руки не подам.
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10.12.2020 02:07 Відповісти
Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
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10.12.2020 03:38 Відповісти
Пройдёт время уклонистов и армия вернётся к своим прямым обязанностям, и что будут чувствовать командиры которым идти с солдатами в бой? А завтра спросят мордатые ворюги в мантиях, ... а почему вы не предусмотрели попадание пули в руку рядового Петренко, аааа?...
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10.12.2020 08:22 Відповісти
Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз.

В ЛАП, Ил-76, тоже садились не один, а 17 раз.
По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно.

Невозможно было тогда и невозможно было потом, когда группировка войск была усилена прорвавшимся подразделениями. Напомню, впоследствии линия обороны, вокруг ЛАП была 164 км. И даже этого мало.
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11.12.2020 11:28 Відповісти
Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
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10.12.2020 07:56 Відповісти
відповідальність перекладається в різні боки
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10.12.2020 08:08 Відповісти
Все це судилище-ганьба для держави.
Після такого, який офіцер візьме відповідальність за проведення військової операції ? Будуть дивитись один на одного,як на початку АТО.Просто ганьба !
Цікава ситуація .За самовільно проведений штурм Іловайська,з послідуючим оточенням і бездарним виходом,в результаті чого загинуло 780 бійців НІКОГО не арештовували,а основний висновок:винні окупанти з рф. А тут комусь був потрібен генерал-стрілочник !
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10.12.2020 08:29 Відповісти
Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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10.12.2020 09:12 Відповісти
Так,помилився.
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10.12.2020 09:19 Відповісти
Т.е., по Вашему, Порох и Турчинов, отвечали за КАЖДЫЙ полёт любого вертолёта в районе БД?
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11.12.2020 11:31 Відповісти
Еще бы он признал... Для генералов, воспитанных в совковых высших военных уч**ных заведениях, за редким исключением, солдат - это грязь. Похоже ,что еще один долб.** уйдет от ответственности благодаря связям и женушке -судье.
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10.12.2020 08:48 Відповісти
позвольте спросить .а вы ЛИЧНО много генералов знаете , что бы делать такие выводы?
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10.12.2020 09:03 Відповісти
Для того, чтобы оценить качества совкового генералитета , нужно умные книжки читать и иногда сталкиваться в жизни с отребьем в лампасах. С 14-го года перед глазами украинцев прошла целая плеяда таких совковых утырков. Встречаются нормальные, но они скорее исключение из правила. А если рассмотреть совковый генералитет, то там полный мрак - люди дослужившиеся до высоких чинов за счет бездумного расходования жизней обычных солдат.
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10.12.2020 14:40 Відповісти
Назаров угробил 49 десантников и его судили.
Хомчак завел в Иловайский коридор смерти всю армию, а сам выехал другим путем через российкие позиции уже на другом авто. И его назначил Зе главой генштаба. Может Зе и Назарова пристроит уже, как и прочую вату и предателей?
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10.12.2020 10:26 Відповісти
**** його опаравдовувать ? Він знав, що там є пзркашники, його розвідка попередила, він відправив....був би його там син, самольти сіли у інший час або взагалі не полетіли.
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10.12.2020 10:35 Відповісти
Нельзя наказывать офицера за то, что он отправил солдат в бой. Тем более, тут и не бой был совсем.
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10.12.2020 12:36 Відповісти
НЕ БРЕШІТЬ І НЕ ПЕРЕСМИКУЙТЕ. Його засудили за ХАЛАТНІСТЬ. За те, що при плануванні операції не врахував, хоча БУВ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЦЕ ЗРОБИТИ, можливість атаки літака з ПЗРК.
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21.12.2020 13:04 Відповісти
Дурость несусветная. Тогда можно любого лейтенанта судить за то, что он послал людей в бой, и они погибли потому, что не заметил замаскированный пулемет.
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21.12.2020 13:14 Відповісти
21.12.2020 13:25. Це - тобі, коля.
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21.12.2020 13:57 Відповісти
Военные действия, судить генерала за то, что он направил войска на защиту свой страны от Путинской оккупации? Как-то чересчур по-путински получается.
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12.12.2020 10:29 Відповісти
Не бреши і не пересмикуй. Хочеш аналогію з "лейтенантом", будь ласка. Комвзвода в данній аналогії ТРЕБА БУЛО Б СУДИТИ за те, що він повів бійців по неперевіреним стежкам, "бо так коротше", замість розмінованих "проходів", "бо так - довше".
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21.12.2020 13:25 Відповісти
випхав літак на убой кацапами, не забезпечив прикриття, не вичистив підходи ... тепер типу невинна сволота ...
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24.12.2020 16:47 Відповісти
 
 