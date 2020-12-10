Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками
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Генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до знищення літака "Іл-76" та загибелі українських військових 2014 року.
Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, вирок суду першої інстанції має бути скасований, адже запобігання та протидія терористичному акту, який мав місце, входить до компетенції СБУ, а не Міноборони.
"Ці питання безпосередньо належать до завдань СБУ, відповідно до статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України". В цьому контексті висновок суду про неприпинення мною терористичного акту є просто незаконним", – сказав Назаров.
Він стверджує, що в матеріалах провадження є свідчення свідків з боку обвинувачення, які суперечать тому, що вони казали на допитах, і це також може бути підставою для скасування вироку.
Після останнього слова підсудного судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення суду заплановане на 11 грудня.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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Без вины виноватый
Он, не старый человек, в мирной стране стал генералом. Но наступила война. И ему надо принимать решения. Его решение оказалось ошибочным.
Человек Чести решил бы это по-совести - рядовым на передовую (от самострела мало стране пользы). Он не взял не себя ответственности и остался дома, тёплой постельке. Да он не совершал какого-то поступка. Но это нерешение хуже, чем решение, оно сродни малодушию. Ибо его неправильное решение принесло много горя.
Да, генерал оказался заложником и ситуации и своего воспитания. Я не собираюсь его осуждать. Но руки не подам.
В ЛАП, Ил-76, тоже садились не один, а 17 раз.
По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно.
Невозможно было тогда и невозможно было потом, когда группировка войск была усилена прорвавшимся подразделениями. Напомню, впоследствии линия обороны, вокруг ЛАП была 164 км. И даже этого мало.
Після такого, який офіцер візьме відповідальність за проведення військової операції ? Будуть дивитись один на одного,як на початку АТО.Просто ганьба !
Цікава ситуація .За самовільно проведений штурм Іловайська,з послідуючим оточенням і бездарним виходом,в результаті чого загинуло 780 бійців НІКОГО не арештовували,а основний висновок:винні окупанти з рф. А тут комусь був потрібен генерал-стрілочник !
Хомчак завел в Иловайский коридор смерти всю армию, а сам выехал другим путем через российкие позиции уже на другом авто. И его назначил Зе главой генштаба. Может Зе и Назарова пристроит уже, как и прочую вату и предателей?