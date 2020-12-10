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Новости Общество
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суд (24707) Назаров (149)

Генерал Назаров не признал вину за катастрофу "Ил-76" с десантниками

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генерал Назаров не признал вину за катастрофу

Генерал-майор Виктор Назаров не признает своей вины в служебной халатности, приведшей к уничтожению самолета "Ил-76" и гибели украинских военных 2014 года.

Об этом он заявил в своем последнем слове на судебном заседании в Днепровском апелляционном суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Назарова, приговор суда первой инстанции должен быть отменен, ведь предотвращение атаки террористов, сбивших самолет - это компетенция СБУ, а не Минобороны.

"Эти вопросы непосредственно относятся к задачам СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины". В этом контексте вывод суда о непрекращении мной террористического акта является просто незаконным", - сказал Назаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым

Он утверждает, что в материалах производства есть свидетельские показания со стороны обвинения, которые противоречат тому, что они говорили на допросах, и это тоже может быть основанием для отмены приговора.

После последнего слова подсудимого судьи ушли в совещательную комнату. Оглашение решения суда запланировано на 11 декабря.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
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10.12.2020 03:38
+9
Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
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10.12.2020 07:56
+6
Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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10.12.2020 09:12
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Без вины виноватый
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10.12.2020 01:01 Ответить
Шо поделать,когда тебя назначили?!
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10.12.2020 01:02 Ответить
Оправдают...
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10.12.2020 01:03 Ответить
Не факт
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10.12.2020 09:04 Ответить
Так а подожітє ..А компенсації тоже непризнал ?
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10.12.2020 01:06 Ответить
А кому охота быть стрелочником. Сдал бы всех с потрохами, но похоже он слишком труслив.
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10.12.2020 01:11 Ответить
Кого здать ?
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10.12.2020 08:11 Ответить
Признавать должен суд.
Он, не старый человек, в мирной стране стал генералом. Но наступила война. И ему надо принимать решения. Его решение оказалось ошибочным.
Человек Чести решил бы это по-совести - рядовым на передовую (от самострела мало стране пользы). Он не взял не себя ответственности и остался дома, тёплой постельке. Да он не совершал какого-то поступка. Но это нерешение хуже, чем решение, оно сродни малодушию. Ибо его неправильное решение принесло много горя.
Да, генерал оказался заложником и ситуации и своего воспитания. Я не собираюсь его осуждать. Но руки не подам.
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10.12.2020 02:07 Ответить
Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
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10.12.2020 03:38 Ответить
Пройдёт время уклонистов и армия вернётся к своим прямым обязанностям, и что будут чувствовать командиры которым идти с солдатами в бой? А завтра спросят мордатые ворюги в мантиях, ... а почему вы не предусмотрели попадание пули в руку рядового Петренко, аааа?...
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10.12.2020 08:22 Ответить
Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз.

В ЛАП, Ил-76, тоже садились не один, а 17 раз.
По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно.

Невозможно было тогда и невозможно было потом, когда группировка войск была усилена прорвавшимся подразделениями. Напомню, впоследствии линия обороны, вокруг ЛАП была 164 км. И даже этого мало.
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11.12.2020 11:28 Ответить
Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
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10.12.2020 07:56 Ответить
відповідальність перекладається в різні боки
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10.12.2020 08:08 Ответить
Все це судилище-ганьба для держави.
Після такого, який офіцер візьме відповідальність за проведення військової операції ? Будуть дивитись один на одного,як на початку АТО.Просто ганьба !
Цікава ситуація .За самовільно проведений штурм Іловайська,з послідуючим оточенням і бездарним виходом,в результаті чого загинуло 780 бійців НІКОГО не арештовували,а основний висновок:винні окупанти з рф. А тут комусь був потрібен генерал-стрілочник !
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10.12.2020 08:29 Ответить
Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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10.12.2020 09:12 Ответить
Так,помилився.
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10.12.2020 09:19 Ответить
Т.е., по Вашему, Порох и Турчинов, отвечали за КАЖДЫЙ полёт любого вертолёта в районе БД?
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11.12.2020 11:31 Ответить
Еще бы он признал... Для генералов, воспитанных в совковых высших военных уч**ных заведениях, за редким исключением, солдат - это грязь. Похоже ,что еще один долб.** уйдет от ответственности благодаря связям и женушке -судье.
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10.12.2020 08:48 Ответить
позвольте спросить .а вы ЛИЧНО много генералов знаете , что бы делать такие выводы?
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10.12.2020 09:03 Ответить
Для того, чтобы оценить качества совкового генералитета , нужно умные книжки читать и иногда сталкиваться в жизни с отребьем в лампасах. С 14-го года перед глазами украинцев прошла целая плеяда таких совковых утырков. Встречаются нормальные, но они скорее исключение из правила. А если рассмотреть совковый генералитет, то там полный мрак - люди дослужившиеся до высоких чинов за счет бездумного расходования жизней обычных солдат.
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10.12.2020 14:40 Ответить
Назаров угробил 49 десантников и его судили.
Хомчак завел в Иловайский коридор смерти всю армию, а сам выехал другим путем через российкие позиции уже на другом авто. И его назначил Зе главой генштаба. Может Зе и Назарова пристроит уже, как и прочую вату и предателей?
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10.12.2020 10:26 Ответить
**** його опаравдовувать ? Він знав, що там є пзркашники, його розвідка попередила, він відправив....був би його там син, самольти сіли у інший час або взагалі не полетіли.
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10.12.2020 10:35 Ответить
Нельзя наказывать офицера за то, что он отправил солдат в бой. Тем более, тут и не бой был совсем.
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10.12.2020 12:36 Ответить
НЕ БРЕШІТЬ І НЕ ПЕРЕСМИКУЙТЕ. Його засудили за ХАЛАТНІСТЬ. За те, що при плануванні операції не врахував, хоча БУВ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЦЕ ЗРОБИТИ, можливість атаки літака з ПЗРК.
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21.12.2020 13:04 Ответить
Дурость несусветная. Тогда можно любого лейтенанта судить за то, что он послал людей в бой, и они погибли потому, что не заметил замаскированный пулемет.
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21.12.2020 13:14 Ответить
21.12.2020 13:25. Це - тобі, коля.
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21.12.2020 13:57 Ответить
Военные действия, судить генерала за то, что он направил войска на защиту свой страны от Путинской оккупации? Как-то чересчур по-путински получается.
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12.12.2020 10:29 Ответить
Не бреши і не пересмикуй. Хочеш аналогію з "лейтенантом", будь ласка. Комвзвода в данній аналогії ТРЕБА БУЛО Б СУДИТИ за те, що він повів бійців по неперевіреним стежкам, "бо так коротше", замість розмінованих "проходів", "бо так - довше".
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21.12.2020 13:25 Ответить
випхав літак на убой кацапами, не забезпечив прикриття, не вичистив підходи ... тепер типу невинна сволота ...
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24.12.2020 16:47 Ответить
 
 