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У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У світі повним ходом поширюється

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш попередив, що у світі повним ходом розвивається "вакцинний націоналізм". У результаті бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в багатих країнах і запитують, чи будуть вони вакциновані і коли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє AP.

Генсек ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.

Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту із закупівлі і доставки вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.

Фінансування COVAX Гутерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

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За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Богатые страны беспокоятся о своих налогоплательщиках, поэтому их правительствам выгодно как можно больше спасти народа через вакцинацию. А зеленский и его шапито рассматривают налогоплательщиков в Украине, как лохов, с которых нужно как можно больше содрать денег при этом сделать для них как можно ужастней условия.
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10.12.2020 07:50
+8
Так как Вы с успешной и богатой Канады, то теперь вы "вакцинный националист". Жартую) не згоден з паном Гутеришем. Може, Канада й допоможе Україні, але після того як вакцинує більшість своїх громадян і це не націоналізм звичайно, а здоровий глузд.
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10.12.2020 08:07
+5
Мода яка пішла у "діячів" - придумувати і розвішувати ярлики / наліпки.
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10.12.2020 07:44
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Вот, что бывает когда собака переболеет коронавирусом !
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10.12.2020 07:36 Відповісти
Успешный бизнес-проэкт,ничего личного....,китайские сопли ОРВИ назвали короной от вируса...
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10.12.2020 07:22 Відповісти
В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттереш - Цензор.НЕТ 2776
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10.12.2020 07:25 Відповісти
як одні не дадуть, то інші на них посунуть....південь - на північ, китай на росію, африка на європу
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10.12.2020 11:08 Відповісти
Генномодифицированные продукты не помогают, теперь пошли в ход генномодифицированные вакцины.
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10.12.2020 07:34 Відповісти
Мода яка пішла у "діячів" - придумувати і розвішувати ярлики / наліпки.
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10.12.2020 07:44 Відповісти
Так как Вы с успешной и богатой Канады, то теперь вы "вакцинный националист". Жартую) не згоден з паном Гутеришем. Може, Канада й допоможе Україні, але після того як вакцинує більшість своїх громадян і це не націоналізм звичайно, а здоровий глузд.
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10.12.2020 08:07 Відповісти
Разберитесь хотя бы поверхностно - что такое национализм...

Враги втирают что национализм - это плохо - для того, чтобы порабощать быдло.

Призывы эти типа - "Не работай на свою семью - это плохо - национализм! Работай на соседа - и будешь молодец."
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10.12.2020 08:15 Відповісти
Поки тут готові вакцинуватися 36% as soon as possible. Інші подають 38% або 39%.

Про решту промовчу.
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10.12.2020 08:27 Відповісти
Группы риска точно попапдут в эти 36%. А людей до 40 без хронических болезней может и не надо прививать от ковид.. Когда паника уляжется, ученые помогут чиновника разобраться.
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10.12.2020 08:35 Відповісти
Богатые страны беспокоятся о своих налогоплательщиках, поэтому их правительствам выгодно как можно больше спасти народа через вакцинацию. А зеленский и его шапито рассматривают налогоплательщиков в Украине, как лохов, с которых нужно как можно больше содрать денег при этом сделать для них как можно ужастней условия.
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10.12.2020 07:50 Відповісти
"...Богатые страны беспокоятся о своих налогоплательщиках..." ...щоб вони могли працювати й надалі та утримувати дармоїдів "ґутеррашів" і тих, про кого він "піклується"...
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Я теперь понимаю Трампа,который послал ВОЗ, и не перечисляет им деньги.
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10.12.2020 13:07 Відповісти
Так. Щоправда, ніхто не наважиться вголос сказати правду про "оон" -- це імпотентне збіговисько високооплачуваних дармоїдів. Навіть Трамп не ризикнув.
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10.12.2020 13:23 Відповісти
богатые територрии отжимают, а не только прививки))))
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10.12.2020 08:13 Відповісти
без прививки ты не сможешь перемещаться по миру...не пустят в поезд, на самолет и на границе...
богаты страны сворчивают и возвращают производства, размещенные по миру - им ни к чему конкуренты и соперники, например, в юго-восточной азии...
монстр китая тому пример, остальные подтягиваются
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10.12.2020 11:02 Відповісти
Кто из богатых сейчас отжимает территории? Ни одна цивилизованная страна сейчас войн не ведёт.

Только нищие развалюхи вроде рашки.
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10.12.2020 11:46 Відповісти
Раша не нищая, по сравнению с Украиной, как и Турция по сравнению с Кипром, как Штаты по сравнению с Мексикой)
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10.12.2020 11:50 Відповісти
О территориях.. Когда РФ похоронит массы граждан после вакцинации Спутник V, надо запустить мем. "Крым в обмен на вакцинацию!" Мир спасает Рассею выделяя ей нормальную вакцину, а РФ спасает мир и возрващаясь к границам июля 2008 года., ну или хотя бы 2013.
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10.12.2020 08:30 Відповісти
Світ буде в безпеці ,коли Росєя повернеться в кордони Московського князівства !!!)))
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10.12.2020 08:52 Відповісти
Только к границам 1991 года, за вычетом некоторых территорий - Курилы, Карелия с Выборгом и Кёнигсберг.
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10.12.2020 09:10 Відповісти
бедные люди по всему миру наблюдают...
У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 5685
Нифига они не наблюдают! А большинство даже не знает.
Бедные они, нет телевизора и интернета.
(или это мы бедные, с теликами и интернетом)
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10.12.2020 09:36 Відповісти
Шановний Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ... бідни теж треба вакцинувати.... А як би ви знали що в Україні половина людей дібіли навіть не вірять те що ковід 19 існує тови б сказали ну тоді треба спершу мозамбік чи ще якусь бідну країну провакцинувати а отім невіруюшим Хомам в останню чергу..чи взагалі не вакцинувати ...урок буде.
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10.12.2020 09:44 Відповісти
двоязкикий, якщо до мавпи звертаєшся на "Ви" - то з тобою все зрозуміло:

вірогідність 79% шо зебіл...
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10.12.2020 11:02 Відповісти
До якої мавпи шановний? Я до ВАС не звертався. Ціка цифра 79% які параметри використовували при розрахунка ЙМОВІРНОСТІ? ПОЛТОРА ЯЗИКИЙ ТИ ДІБІЛ)))) Бл. вас дебілів треба нав зоопарках виставляти...під табличками дібіл Український..проживає на територіїїУкраїни і вважає що він основна форма життя на цій територіїї.
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10.12.2020 11:38 Відповісти
ООН на чолі з мавпою...

ну признайся - цікаво, (я ж тобі відповів же ж) - ти за Зеленського тягнеш?
а я скажу чому 79%... У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 753
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10.12.2020 11:46 Відповісти
ООН на чолі з мавпою... - додам - з брехливою, смердючою мавпою...
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10.12.2020 11:47 Відповісти
)))))))))))))))))))))) Скажу так ...мавпа тварина з добре розвинутим мозком і досить розумна тварина яка може навчатись і вести соцільне життя...Судячі з твоїх пості ..ти до мавп не видносишся...бо навчитись ти можешь не вище чим сраку рубашкою витирати... Тому вважай як мізок дозволяє...Я ж не лікарщоб тебе лікувати. А стосовно зеленського ..як им чином ти його приципив до суті теми.. ))))) Я такихз як ви ..називаю шариковими ... ті що по любому поводу кричать ..основну фразу яка є у іх мізках образна фраза для всіх Вас " АБИРВАЛГ.."))))) Так що гавкакй ..гавкай....дібільчику лікарі скоріше запідозрять твою хворобу))))
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10.12.2020 11:54 Відповісти
людство на межі - невідомо чи виживе...

бо людські істоти, навчившись впевнено тицькати по клавіатурі, але не навчившись думати, вважають себе людьми і лізуть керувати...

а їхнє тупе стадо водять макаки-погоничі типу Гутерреша, чи Тедрос Адханом Гебреісус ...
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10.12.2020 12:03 Відповісти
Шариков ..відчипися іди котів поганяй...
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10.12.2020 12:06 Відповісти
Генеральный секретарь ООН розжигает ?
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10.12.2020 10:16 Відповісти
Генсек ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - дайте 4,2 млрд баксов для блага ВОЗ
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10.12.2020 11:03 Відповісти
 
 