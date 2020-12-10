У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш
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Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш попередив, що у світі повним ходом розвивається "вакцинний націоналізм". У результаті бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в багатих країнах і запитують, чи будуть вони вакциновані і коли.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє AP.
Генсек ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.
Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту із закупівлі і доставки вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.
Фінансування COVAX Гутерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.
За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.
Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.
Будь ласка, зачекайте...
Враги втирают что национализм - это плохо - для того, чтобы порабощать быдло.
Призывы эти типа - "Не работай на свою семью - это плохо - национализм! Работай на соседа - и будешь молодец."
Про решту промовчу.
богаты страны сворчивают и возвращают производства, размещенные по миру - им ни к чему конкуренты и соперники, например, в юго-восточной азии...
монстр китая тому пример, остальные подтягиваются
Только нищие развалюхи вроде рашки.
Нифига они не наблюдают! А большинство даже не знает.
Бедные они, нет телевизора и интернета.
(или это мы бедные, с теликами и интернетом)
вірогідність 79% шо зебіл...
ну признайся - цікаво, (я ж тобі відповів же ж) - ти за Зеленського тягнеш?
а я скажу чому 79%...
бо людські істоти, навчившись впевнено тицькати по клавіатурі, але не навчившись думати, вважають себе людьми і лізуть керувати...
а їхнє тупе стадо водять макаки-погоничі типу Гутерреша, чи Тедрос Адханом Гебреісус ...
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - дайте 4,2 млрд баксов для блага ВОЗ