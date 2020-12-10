В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что в мире полным ходом развивается "вакцинный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает AP.
Генсек ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.
Финансирование COVAX Гутерреш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.
По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от COVID-19.
Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.
Пожалуйста, подождите...
Враги втирают что национализм - это плохо - для того, чтобы порабощать быдло.
Призывы эти типа - "Не работай на свою семью - это плохо - национализм! Работай на соседа - и будешь молодец."
Про решту промовчу.
богаты страны сворчивают и возвращают производства, размещенные по миру - им ни к чему конкуренты и соперники, например, в юго-восточной азии...
монстр китая тому пример, остальные подтягиваются
Только нищие развалюхи вроде рашки.
Нифига они не наблюдают! А большинство даже не знает.
Бедные они, нет телевизора и интернета.
(или это мы бедные, с теликами и интернетом)
вірогідність 79% шо зебіл...
ну признайся - цікаво, (я ж тобі відповів же ж) - ти за Зеленського тягнеш?
а я скажу чому 79%...
бо людські істоти, навчившись впевнено тицькати по клавіатурі, але не навчившись думати, вважають себе людьми і лізуть керувати...
а їхнє тупе стадо водять макаки-погоничі типу Гутерреша, чи Тедрос Адханом Гебреісус ...
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - дайте 4,2 млрд баксов для блага ВОЗ