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Рада розгляне проєкт Держбюджету-2021 у вівторок, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розгляне проєкт Держбюджету-2021 у вівторок, - Разумков

Парламент розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок, 15 грудня, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і на наступному тижні у вівторок (15 грудня. - Ред.) ми зможемо почати його розглядати", - сказав Разумков в ефірі "5 каналу" в середу ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада "спокійно його ухвалить" і не буде жодних, "так званих, новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

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Згідно з календарним планом, Верховна Рада наступного тижня працює в режимі пленарних засідань.

Автор: Наталя Джума
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Рада рассмотрит проект Госбюджета-2021 во вторник, - Разумков - Цензор.НЕТ 7113
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10.12.2020 08:56 Відповісти
эх в прошлом короткое время когда бюджет принимался четко и вовремя...
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10.12.2020 09:12 Відповісти
А як там з дотриманням Конституції коли всі терміни з прийняття бюджету зелені уроди профукали!
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10.12.2020 10:02 Відповісти
 
 