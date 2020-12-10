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Кабмін перерозподілив 51 млн грн освітньої субвенції на зарплати педагогам, - Міносвіти

Кабмін перерозподілив 51 млн грн освітньої субвенції на зарплати педагогам, - Міносвіти

Понад 51 млн грн витрат освітньої субвенції будуть перерозподілені між міськими бюджетами, щоб не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що перерозподіл дозволить запобігти виникненню заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Згідно з рішенням, будуть перерозподілені 51 млн 629,8 тис. грн витрат освітньої субвенції між міськими бюджетами в межах видатків відповідного регіону, а також розподілено резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тис. грн.

Крім того, перерозподіл обсягу освітньої субвенції за рахунок резерву здійснюється через виявлені неточності в даних, які виникли під час подання статистичної звітності та впливу на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції.

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Автор: 

Кабмін (14078) Міносвіти (1411) вчитель (395) зарплата (2238)


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Перекладывание несуществующих денег из ящика в ящик продолжается.

ЗЕбюджет он такой - в нем на все найдутся виртуальные деньги.
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10.12.2020 12:46 Відповісти
От прикола с зарплатой учителей в $4000 прошло полтора года. А сегодня ЗЕсрань "борется" с "возникновением задолженности по заработной плате педагогам".
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10.12.2020 12:52 Відповісти
Как же тонко нужно размазать по стране 50 лимонов! Сумма на всю страну в 8 раз меньше, чем на 1 км автодороги
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10.12.2020 13:09 Відповісти
Знову негаразд? Мабуть було б легше, коли б цi грошi розкидали " промiж хлопцями"?
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10.12.2020 14:38 Відповісти
 
 