Кабмін перерозподілив 51 млн грн освітньої субвенції на зарплати педагогам, - Міносвіти

Понад 51 млн грн витрат освітньої субвенції будуть перерозподілені між міськими бюджетами, щоб не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що перерозподіл дозволить запобігти виникненню заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Згідно з рішенням, будуть перерозподілені 51 млн 629,8 тис. грн витрат освітньої субвенції між міськими бюджетами в межах видатків відповідного регіону, а також розподілено резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тис. грн.

Крім того, перерозподіл обсягу освітньої субвенції за рахунок резерву здійснюється через виявлені неточності в даних, які виникли під час подання статистичної звітності та впливу на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції.

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