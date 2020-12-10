Кабмин перераспределил 51 млн грн образовательной субвенции на зарплаты педагогам, - Минобразования
Более 51 млн грн расходов образовательной субвенции будут перераспределены между городскими бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Отмечается, что перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между городскими бюджетами в пределах расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн.
Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва осуществляется из-за выявленных неточностей в данных, которые возникли при представлении статистической отчетности и влияния на формульный расчет объемов образовательной субвенции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕбюджет он такой - в нем на все найдутся виртуальные деньги.