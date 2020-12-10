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Кабмин перераспределил 51 млн грн образовательной субвенции на зарплаты педагогам, - Минобразования

Кабмин перераспределил 51 млн грн образовательной субвенции на зарплаты педагогам, - Минобразования

Более 51 млн грн расходов образовательной субвенции будут перераспределены между городскими бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между городскими бюджетами в пределах расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн.

Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва осуществляется из-за выявленных неточностей в данных, которые возникли при представлении статистической отчетности и влияния на формульный расчет объемов образовательной субвенции.

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Автор: 

Кабмин (14025) Минобразования (1735) учитель (496) заработная плата (2400)


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Перекладывание несуществующих денег из ящика в ящик продолжается.

ЗЕбюджет он такой - в нем на все найдутся виртуальные деньги.
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10.12.2020 12:46 Ответить
От прикола с зарплатой учителей в $4000 прошло полтора года. А сегодня ЗЕсрань "борется" с "возникновением задолженности по заработной плате педагогам".
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10.12.2020 12:52 Ответить
Как же тонко нужно размазать по стране 50 лимонов! Сумма на всю страну в 8 раз меньше, чем на 1 км автодороги
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10.12.2020 13:09 Ответить
Знову негаразд? Мабуть було б легше, коли б цi грошi розкидали " промiж хлопцями"?
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10.12.2020 14:38 Ответить
 
 