Кабмин перераспределил 51 млн грн образовательной субвенции на зарплаты педагогам, - Минобразования

Более 51 млн грн расходов образовательной субвенции будут перераспределены между городскими бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между городскими бюджетами в пределах расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн.

Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва осуществляется из-за выявленных неточностей в данных, которые возникли при представлении статистической отчетности и влияния на формульный расчет объемов образовательной субвенции.

Также читайте: Платное ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования, - УЦОКО