Активісти заявляють про тиск через арешт майна МГЗ

На приватного виконавця, який наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно Миколаївського глиноземного заводу, а також майнові права підприємства на суму понад 9,2 мільярда гривень через шкоду екології, здійснюється тиск.

Про це повідомили активісти екологічної ініціативи "Стоп шлам" у Facebook, передає Зеркало Недели із посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляють активісти, через три дні після примусового виконання рішення суду про арешт майна МГЗ дисциплінарною комісією приватних виконавців при Міністерстві юстиції України, стосовно приватного виконавця Дмитра Куліченка було ініційовано розгляд у справі 1996 року з метою позбавити його ліцензії.

Екологічна ініціатива "Стоп Шлам" заявляє, що розцінює такі дії як тиск і спробу перешкодити виконанню забезпечення позову з метою уникнення відповідальності.

За словами активістів організації, відходи виробництва МГЗ - червоний шлам - є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою.

Нагадаємо, 23 листопада Центральний районний суд Миколаєва наклав арешт на майно Миколаївського глиноземного заводу. Арешт накладено для забезпечення позову на суму понад 9,2 млрд грн від громадської організації "Стоп шлам", яка звинувачує завод у завданні збитку екології регіону і здоров'ю його мешканців.