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Активісти заявляють про тиск через арешт майна МГЗ

Активісти заявляють про тиск через арешт майна МГЗ

На приватного виконавця, який наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно Миколаївського глиноземного заводу, а також майнові права підприємства на суму понад 9,2 мільярда гривень через шкоду екології, здійснюється тиск.

Про це повідомили активісти екологічної ініціативи "Стоп шлам" у Facebook, передає Зеркало Недели із посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляють активісти, через три дні після примусового виконання рішення суду про арешт майна МГЗ дисциплінарною комісією приватних виконавців при Міністерстві юстиції України, стосовно приватного виконавця Дмитра Куліченка було ініційовано розгляд у справі 1996 року з метою позбавити його ліцензії.

Екологічна ініціатива "Стоп Шлам" заявляє, що розцінює такі дії як тиск і спробу перешкодити виконанню забезпечення позову з метою уникнення відповідальності.

За словами активістів організації, відходи виробництва МГЗ - червоний шлам - є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою.

Нагадаємо, 23 листопада Центральний районний суд Миколаєва наклав арешт на майно Миколаївського глиноземного заводу. Арешт накладено для забезпечення позову на суму понад 9,2 млрд грн від громадської організації "Стоп шлам", яка звинувачує завод у завданні збитку екології регіону і здоров'ю його мешканців.

арешт майна (349) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+3
Мимо кассы.Я из Николаева. Есть еще Нибулон. А НГЗ, у которого владельцы мокши, шлам не утилизирует, а просто вываливает. Там уже целые поля, это экокатастрофа.
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10.12.2020 17:42
+2
Когда НГЗ сбрасывает шлам в реку, то вся река ниже по течению НГЗ становится красной. Это надо прекратить. Мокшане не только извлекают бешенную прибыль на собсвенности, построенной нашими отцами, они еще и нас травят.
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10.12.2020 18:23
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Это последнее крупное предприятие в Николаеве. Лично у меня нет доверия ни к украинским судам, не к пропалаченным активистам
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10.12.2020 16:32 Відповісти
Мимо кассы.Я из Николаева. Есть еще Нибулон. А НГЗ, у которого владельцы мокши, шлам не утилизирует, а просто вываливает. Там уже целые поля, это экокатастрофа.
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10.12.2020 17:42 Відповісти
Сам ты мимо кассы". Нибулон, это в первую очередь зернотрейдер. Плюс немного судостроения и пищевой промышленности. То, что НГЗ продали Русалу, можешь передать привет Кучме. Так же как за ЧСЗ
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10.12.2020 17:50 Відповісти
П.С. Мне непонятно, какое отношение имеет деятельность этих "активистов" к собственникам предприятия? Они что выступают против владельцев НГЗ и экспорта продукции под флагом Расеи??
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10.12.2020 17:54 Відповісти
Когда НГЗ сбрасывает шлам в реку, то вся река ниже по течению НГЗ становится красной. Это надо прекратить. Мокшане не только извлекают бешенную прибыль на собсвенности, построенной нашими отцами, они еще и нас травят.
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10.12.2020 18:23 Відповісти
"Дядя, ты дурак?"
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10.12.2020 19:09 Відповісти
 
 