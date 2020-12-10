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Активисты заявляют о давлении из-за ареста имущества НГЗ

Активисты заявляют о давлении из-за ареста имущества НГЗ

На частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода, а также имущественные права предприятия на сумму более 9,2 миллиарда гривен из-за вреда экологии, осуществляется давление.

Об этом сообщили активисты экологической инициативы "Стоп шлам" в Facebook, передает Зеркало Недели со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщают активисты, через три дня после принудительного исполнения решения суда об аресте имущества НГЗ дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины, в отношении частного исполнителя Дмитрия Куличенко было инициировано разбирательство по делу 1996 года с целью лишить его лицензии.

Экологическая инициатива "Стоп Шлам" заявляет, что расценивает такие действия как давление и попытку воспрепятствовать исполнению обеспечения иска с целью избежания ответственности.

По словам активистов организации, отходы производства НГЗ - красный шлам - является одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой.

Напомним, 23 ноября Центральный районный суд Николаева наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода. Арест наложен для обеспечения иска на сумму более 9,2 млрд грн от общественной организации "Стоп шлам", которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью его жителей.

Автор: 

арест имущества (298) Николаевский глиноземный завод (23)


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Топ комментарии
+3
Мимо кассы.Я из Николаева. Есть еще Нибулон. А НГЗ, у которого владельцы мокши, шлам не утилизирует, а просто вываливает. Там уже целые поля, это экокатастрофа.
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10.12.2020 17:42
+2
Когда НГЗ сбрасывает шлам в реку, то вся река ниже по течению НГЗ становится красной. Это надо прекратить. Мокшане не только извлекают бешенную прибыль на собсвенности, построенной нашими отцами, они еще и нас травят.
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10.12.2020 18:23
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Это последнее крупное предприятие в Николаеве. Лично у меня нет доверия ни к украинским судам, не к пропалаченным активистам
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10.12.2020 16:32 Ответить
Мимо кассы.Я из Николаева. Есть еще Нибулон. А НГЗ, у которого владельцы мокши, шлам не утилизирует, а просто вываливает. Там уже целые поля, это экокатастрофа.
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10.12.2020 17:42 Ответить
Сам ты мимо кассы". Нибулон, это в первую очередь зернотрейдер. Плюс немного судостроения и пищевой промышленности. То, что НГЗ продали Русалу, можешь передать привет Кучме. Так же как за ЧСЗ
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10.12.2020 17:50 Ответить
П.С. Мне непонятно, какое отношение имеет деятельность этих "активистов" к собственникам предприятия? Они что выступают против владельцев НГЗ и экспорта продукции под флагом Расеи??
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10.12.2020 17:54 Ответить
Когда НГЗ сбрасывает шлам в реку, то вся река ниже по течению НГЗ становится красной. Это надо прекратить. Мокшане не только извлекают бешенную прибыль на собсвенности, построенной нашими отцами, они еще и нас травят.
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10.12.2020 18:23 Ответить
"Дядя, ты дурак?"
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10.12.2020 19:09 Ответить
 
 