Активисты заявляют о давлении из-за ареста имущества НГЗ

На частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода, а также имущественные права предприятия на сумму более 9,2 миллиарда гривен из-за вреда экологии, осуществляется давление.

Об этом сообщили активисты экологической инициативы "Стоп шлам" в Facebook, передает Зеркало Недели со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщают активисты, через три дня после принудительного исполнения решения суда об аресте имущества НГЗ дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины, в отношении частного исполнителя Дмитрия Куличенко было инициировано разбирательство по делу 1996 года с целью лишить его лицензии.

Экологическая инициатива "Стоп Шлам" заявляет, что расценивает такие действия как давление и попытку воспрепятствовать исполнению обеспечения иска с целью избежания ответственности.

По словам активистов организации, отходы производства НГЗ - красный шлам - является одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой.

Напомним, 23 ноября Центральный районный суд Николаева наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода. Арест наложен для обеспечения иска на сумму более 9,2 млрд грн от общественной организации "Стоп шлам", которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью его жителей.