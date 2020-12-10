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Новини Обмін полоненими
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Не залишаємо сподівань провести обмін утримуваними особами до кінця року, - Резніков

Не залишаємо сподівань провести обмін утримуваними особами до кінця року, - Резніков

Надія на обмін до кінця 2020 року утримуваними особами примарна, але вона залишається.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я буду відвертим - перспективи неоднозначні ... На жаль, цей процес заблокований, але ми все одно не полишаємо надії, що нам все-таки вдасться ... Ще рік не завершився, але сьогодні дати надію і сказати точно, що це станеться цього року я, на жаль, не можу", - сказав Резніков.

Чиновник нагадав, що питання обміну утримуваними особами заблоковане Росією від літа з надуманих причин.

Резніков зазначив, що українська сторона подала списки осіб, яких вимагає звільнити, і чекала аналогічного кроку "від двох окупаційних режимів і від Російської Федерації", але вони цього не зробили.

Автор: 

обмін (1150) Донбас (22354) полонені (2259) Резніков Олексій (1446)


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10.12.2020 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hKXkCgszKgw

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...
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10.12.2020 20:24 Відповісти
Он мало похож на юношу!
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10.12.2020 20:31 Відповісти
на дурака похож
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10.12.2020 21:18 Відповісти
Резніковича і кравчуковича віддаєм на обмін з українськими патріотами.
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10.12.2020 21:28 Відповісти
С выздоровлением господин Резников, Вам не стыдно работать в этом борделе?
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10.12.2020 21:26 Відповісти
Сдается мне? это был не covid 19.
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11.12.2020 02:28 Відповісти
Думайте про звільнення зброєю свої територій, а не про перманентні обміни для підннятя рейтингу зелених остолопів.
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11.12.2020 07:58 Відповісти
 
 