Не залишаємо сподівань провести обмін утримуваними особами до кінця року, - Резніков

Надія на обмін до кінця 2020 року утримуваними особами примарна, але вона залишається.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я буду відвертим - перспективи неоднозначні ... На жаль, цей процес заблокований, але ми все одно не полишаємо надії, що нам все-таки вдасться ... Ще рік не завершився, але сьогодні дати надію і сказати точно, що це станеться цього року я, на жаль, не можу", - сказав Резніков.

Чиновник нагадав, що питання обміну утримуваними особами заблоковане Росією від літа з надуманих причин.

Резніков зазначив, що українська сторона подала списки осіб, яких вимагає звільнити, і чекала аналогічного кроку "від двох окупаційних режимів і від Російської Федерації", але вони цього не зробили.