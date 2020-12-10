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Новости Обмен пленными
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Не оставляем надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года, - Резников

Не оставляем надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года, - Резников

Надежда на обмен до конца 2020 года удерживаемыми лицами призрачна, но она остается.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я буду откровенным - перспективы неоднозначны... К сожалению, этот процесс заблокирован, но мы все равно не оставляем надежду, что нам все-таки удастся… Еще год не завершился, но сегодня дать надежду и сказать точно, что это произойдет в этом году я, к сожалению, не могу", - сказал Резников.

Чиновник напомнил, что вопрос обмена удерживаемыми лицами заблокирован Россией с лета по надуманным причинам.

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Резников отметил, что украинская сторона подала списки лиц, которых требует освободить, и ожидала аналогичного шага "от двух оккупационных режимов и от Российской Федерации", но они этого не сделали.

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обмен (1368) Донбасс (26955) пленные (2135) Резников Алексей (1170)


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новый вид - надеждун
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10.12.2020 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hKXkCgszKgw

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...
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10.12.2020 20:24 Ответить
Он мало похож на юношу!
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10.12.2020 20:31 Ответить
на дурака похож
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10.12.2020 21:18 Ответить
Резніковича і кравчуковича віддаєм на обмін з українськими патріотами.
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10.12.2020 21:28 Ответить
С выздоровлением господин Резников, Вам не стыдно работать в этом борделе?
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10.12.2020 21:26 Ответить
Сдается мне? это был не covid 19.
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11.12.2020 02:28 Ответить
Думайте про звільнення зброєю свої територій, а не про перманентні обміни для підннятя рейтингу зелених остолопів.
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11.12.2020 07:58 Ответить
 
 