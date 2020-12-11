США посилили санкції проти Кадирова і його оточення

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США оголосив про нові санкції проти глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова і пов'язаних з ним фізичних і юридичних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Мінфін США.

Зокрема, під обмеження потрапив безпосередньо Рамзан Кадиров як керівник організації, причетної до вбивства Бориса Нємцова, а також "інших серйозних порушень прав людини".

Крім того, у списку санкцій опинилися шість компаній, які продовжують забезпечувати прибуток лідеру Чечні. Це, зокрема, організація "Абсолютний чемпіонат Ахмат"; клуб змішаних єдиноборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозний"; Фонд Ахмата Кадирова; ТОВ "Мегастройинвест"; ТОВ "Чеченские минеральные воды".

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До санкційного переліку також потрапили п’ятеро фізичних осіб, у тому числі заступник прем’єр-міністра Чечні, кілька спецпредставників Кадирова, його персональний радник з питань безпеки та тренер з верхової їзди.