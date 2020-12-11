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Новини
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США посилили санкції проти Кадирова і його оточення

США посилили санкції проти Кадирова і його оточення

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США оголосив про нові санкції проти глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова і пов'язаних з ним фізичних і юридичних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Мінфін США.

Зокрема, під обмеження потрапив безпосередньо Рамзан Кадиров як керівник організації, причетної до вбивства Бориса Нємцова, а також "інших серйозних порушень прав людини".

Крім того, у списку санкцій опинилися шість компаній, які продовжують забезпечувати прибуток лідеру Чечні. Це, зокрема, організація "Абсолютний чемпіонат Ахмат"; клуб змішаних єдиноборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозний"; Фонд Ахмата Кадирова; ТОВ "Мегастройинвест"; ТОВ "Чеченские минеральные воды".

Також дивіться: За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО

До санкційного переліку також потрапили п’ятеро фізичних осіб, у тому числі заступник прем’єр-міністра Чечні, кілька спецпредставників Кадирова, його персональний радник з питань безпеки та тренер з верхової їзди.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) санкції (11806)


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Топ коментарі
+17
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:25
+7
Введите запрет на поставку Рамзанука Дырову овец. Пускай епет росиян.
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11.12.2020 00:43
+6
А все уже забыли как наш клоун сцался перед этим бабуином
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11.12.2020 00:27
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Краще би його самого ужєсточили.А то роблять з нього важну персону,насправді він не рівня,тому ж Хусейну.
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11.12.2020 00:20 Відповісти
Тренер по верховой езде это серьезно. Шах и мат Кадыров.
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11.12.2020 00:20 Відповісти
серйозно не серйозно,а разкукарекался он по этому поводу норм))))
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11.12.2020 00:24 Відповісти
не эти 6 компаний делают прибыль рамзану а весь народ росии. платят рабы
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11.12.2020 00:20 Відповісти
США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения - Цензор.НЕТ 4027
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11.12.2020 00:25 Відповісти
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:25 Відповісти
А нах они нужны?
О чем там можно договорится?
О капитуляции?
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11.12.2020 01:12 Відповісти
А все уже забыли как наш клоун сцался перед этим бабуином
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11.12.2020 00:27 Відповісти
аслайобу пофигу пиндосские санкции. иму главнае шобы у него его ослов никто не отнял
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11.12.2020 00:39 Відповісти
Введите запрет на поставку Рамзанука Дырову овец. Пускай епет росиян.
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11.12.2020 00:43 Відповісти
И какие санкции предусмотрены за убийство Немцова? Дырявый и ещё несколько абреков не попадут в США?
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11.12.2020 00:59 Відповісти
санкции против барано*ба - это хорошо... но пока что пользы никакой...
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11.12.2020 03:14 Відповісти
Ніби Кадиров знає що таке США, його інтерси це захват базарів і ринків в містах РФ, в цьому він академік.
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11.12.2020 07:47 Відповісти
гільйотина у поміщ!
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11.12.2020 08:03 Відповісти
Против тренера по верховой езде??? Это запредельно круто!...
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11.12.2020 10:05 Відповісти
 
 