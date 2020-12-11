США посилили санкції проти Кадирова і його оточення
Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США оголосив про нові санкції проти глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова і пов'язаних з ним фізичних і юридичних осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Мінфін США.
Зокрема, під обмеження потрапив безпосередньо Рамзан Кадиров як керівник організації, причетної до вбивства Бориса Нємцова, а також "інших серйозних порушень прав людини".
Крім того, у списку санкцій опинилися шість компаній, які продовжують забезпечувати прибуток лідеру Чечні. Це, зокрема, організація "Абсолютний чемпіонат Ахмат"; клуб змішаних єдиноборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозний"; Фонд Ахмата Кадирова; ТОВ "Мегастройинвест"; ТОВ "Чеченские минеральные воды".
До санкційного переліку також потрапили п’ятеро фізичних осіб, у тому числі заступник прем’єр-міністра Чечні, кілька спецпредставників Кадирова, його персональний радник з питань безпеки та тренер з верхової їзди.
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Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".
Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
О чем там можно договорится?
О капитуляции?