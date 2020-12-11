США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения

Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о новых санкциях против главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова и связанных с ним физических и юридических лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Минфин США.

В частности, под ограничения попал непосредственно Рамзан Кадыров как руководитель организации, причастной к убийству Бориса Немцова, а также "других серьезных нарушений прав человека".

Кроме того, в списке санкций оказались шесть компаний, которые продолжают обеспечивать прибыль лидеру Чечни. Это, в частности, организация "Абсолютный чемпионат Ахмат"; клуб смешанных единоборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозный"; Фонд Ахмата Кадырова; ООО "Мегастройинвест"; ООО "Чеченские минеральные воды".

В санкционный перечень также попали пятеро физических лиц, в том числе заместитель премьер-министра Чечни, несколько спецпредставителей Кадырова, его персональный советник по вопросам безопасности и тренер по верховой езде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни