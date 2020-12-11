США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения
Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о новых санкциях против главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова и связанных с ним физических и юридических лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Минфин США.
В частности, под ограничения попал непосредственно Рамзан Кадыров как руководитель организации, причастной к убийству Бориса Немцова, а также "других серьезных нарушений прав человека".
Кроме того, в списке санкций оказались шесть компаний, которые продолжают обеспечивать прибыль лидеру Чечни. Это, в частности, организация "Абсолютный чемпионат Ахмат"; клуб смешанных единоборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозный"; Фонд Ахмата Кадырова; ООО "Мегастройинвест"; ООО "Чеченские минеральные воды".
В санкционный перечень также попали пятеро физических лиц, в том числе заместитель премьер-министра Чечни, несколько спецпредставителей Кадырова, его персональный советник по вопросам безопасности и тренер по верховой езде.
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Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".
Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
О чем там можно договорится?
О капитуляции?