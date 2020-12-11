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США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения

США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения

Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о новых санкциях против главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова и связанных с ним физических и юридических лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Минфин США.

В частности, под ограничения попал непосредственно Рамзан Кадыров как руководитель организации, причастной к убийству Бориса Немцова, а также "других серьезных нарушений прав человека".

Кроме того, в списке санкций оказались шесть компаний, которые продолжают обеспечивать прибыль лидеру Чечни. Это, в частности, организация "Абсолютный чемпионат Ахмат"; клуб смешанных единоборств "Ахмат"; ФК "Ахмат Грозный"; Фонд Ахмата Кадырова; ООО "Мегастройинвест"; ООО "Чеченские минеральные воды".

В санкционный перечень также попали пятеро физических лиц, в том числе заместитель премьер-министра Чечни, несколько спецпредставителей Кадырова, его персональный советник по вопросам безопасности и тренер по верховой езде.

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Автор: 

Кадыров Рамзан (801) санкции (11276)


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Топ комментарии
+17
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:25
+7
Введите запрет на поставку Рамзанука Дырову овец. Пускай епет росиян.
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11.12.2020 00:43
+6
А все уже забыли как наш клоун сцался перед этим бабуином
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11.12.2020 00:27
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Краще би його самого ужєсточили.А то роблять з нього важну персону,насправді він не рівня,тому ж Хусейну.
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11.12.2020 00:20 Ответить
Тренер по верховой езде это серьезно. Шах и мат Кадыров.
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11.12.2020 00:20 Ответить
серйозно не серйозно,а разкукарекался он по этому поводу норм))))
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11.12.2020 00:24 Ответить
не эти 6 компаний делают прибыль рамзану а весь народ росии. платят рабы
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11.12.2020 00:20 Ответить
США ужесточили санкции против Кадырова и его окружения - Цензор.НЕТ 4027
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11.12.2020 00:25 Ответить
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:25 Ответить
А нах они нужны?
О чем там можно договорится?
О капитуляции?
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11.12.2020 01:12 Ответить
А все уже забыли как наш клоун сцался перед этим бабуином
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11.12.2020 00:27 Ответить
аслайобу пофигу пиндосские санкции. иму главнае шобы у него его ослов никто не отнял
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11.12.2020 00:39 Ответить
Введите запрет на поставку Рамзанука Дырову овец. Пускай епет росиян.
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11.12.2020 00:43 Ответить
И какие санкции предусмотрены за убийство Немцова? Дырявый и ещё несколько абреков не попадут в США?
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11.12.2020 00:59 Ответить
санкции против барано*ба - это хорошо... но пока что пользы никакой...
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11.12.2020 03:14 Ответить
Ніби Кадиров знає що таке США, його інтерси це захват базарів і ринків в містах РФ, в цьому він академік.
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11.12.2020 07:47 Ответить
гільйотина у поміщ!
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11.12.2020 08:03 Ответить
Против тренера по верховой езде??? Это запредельно круто!...
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11.12.2020 10:05 Ответить
 
 