Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, ранее возглавлявшая модный дом Firdaw, назначена первым заместителем министра культуры республики.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначение Айшат на новую должность – это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - заявил Кадыров.

По его словам, указ подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Ранее Кадырова возглавляла модный дом Firdaw.

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"Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", – считает Кадыров.

Он также заявил о ее "большом вкладе" в развитие филармонии Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он - отец 12 детей. Айшат, которая родилась в 1998 году, - старшая из них.

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