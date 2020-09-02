Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, ранее возглавлявшая модный дом Firdaw, назначена первым заместителем министра культуры республики.
Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначение Айшат на новую должность – это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - заявил Кадыров.
По его словам, указ подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.
Ранее Кадырова возглавляла модный дом Firdaw.
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"Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", – считает Кадыров.
Он также заявил о ее "большом вкладе" в развитие филармонии Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он - отец 12 детей. Айшат, которая родилась в 1998 году, - старшая из них.
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Мама у неё чеченка ?
Иначе он бы не мог быть допущен в ближайшее окружение Шеломова-муйла.
Досить з нас того, що північного диктатора Луку у нас роками опитування визнавали чи не ідеальним правителем.
Главное, чтобьі после того, как Ка Дьірку подорвут, чтобьі дети успели сбежать из Ичкерии, пока их не начнут резать благодарньіе подданньіе.
Читати хоч вміє ?
Про рахувати (чи, не дай Бог, табличку множення) не питаю.
Бабы по шариату людьми не считаются - это или статус вещи, или более высокий статус животного. Есть одна статейка на этот счет - как бабам в Саудовской Аравии решали права на машину разрешить иметь. Там отпад что вскрывается! Хотя сама статья именно просто про новость, что саудиты наконец бабам своим автоправа дают, но там расписывается вся подноготная. Это от 2018 г. статья, случайно нашел.
Там ржач просто - читал и ржал и не верил даже что такое все может в реальном мире твориться. Но проверял инфу ради интереса - все так и есть.
Саму статью про Гульчатай-водительниц можно тут почитать:
http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html
"Отмена последнего в мире запрета на вождение автомобиля для женщин скоро обретет силу в Саудовской Аравии"
Вот прочитайте и узнайте как на самом деле исламский мир относится к бабам.
В Саудовской Аравии в 2018 г. насчет выдачи водительских прав бабам, по приказу короля, целый научный консилиум усердно месяц работал, решая диллему: так кто же оно это существо - баба.. И официальное заключение консилиума, одобренное королем и вступившее в силу, такое:
"Женщина это не человек, хотя она все же относится к млекопитающим и может даже сравниваться с таким благородным животным, как верблюд т. к. верблюд и женщина оба есть млекопитающие."
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО КОНСИЛИУМА!!! (!!!)
Ржала вся планета долго.
Но у них была безвыходка - ведь внедряли Великую ересь - таки дать бабам права на управление авто (последние в мире, а саудиты очень не любят сидеть в заднице), но по их тогдашним законам баба была даже не животное, а просто вещь. Причем тупая. То есть такая вещь, которой доверить авто по закону нельзя.
Поэтому было решили повысить статус баб хотя бы до уровня животного. Но и то - были протесты среди мужиков, что у саудитов вообще ужас (т. к. по закону за протест против воли короля полагается публичное битие палками! И все равно протестовали мужики!
То есть о том, чтобы женщине предоставить статус человека (хотя бы неравноправного, но человека) в исламском мире речь идти априори не может! Вот какие это упоротые дикари-сатанисты (как-то иначе назвать их верование язык не поворачивается).