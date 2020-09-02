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Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни

Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, ранее возглавлявшая модный дом Firdaw, назначена первым заместителем министра культуры республики.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначение Айшат на новую должность – это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - заявил Кадыров.

По его словам, указ подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Ранее Кадырова возглавляла модный дом Firdaw.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь

"Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", – считает Кадыров.

Он также заявил о ее "большом вкладе" в развитие филармонии Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он - отец 12 детей. Айшат, которая родилась в 1998 году, - старшая из них.

Также на Цензор.НЕТ: Кадыров ввел санкции против Помпео и приказал заблокировать его счета в чеченских банках: "По информации СБУ, он заказал Флойда, чтобы Трамп не выиграл выборы". ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) произвол (37) россия (95413) Чечня (637)


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Топ комментарии
+20
Две паранджи (белая и черная) и расческа для бороды.
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02.09.2020 01:31
+19
Цензор, really? На Украинском новостном сайте важная новость - кого из своих выкидышей кем назначил чеченский отцеубийца - ********** холуй??? Кому интресны новости об этой бородатой шлюхе?
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02.09.2020 01:35
+18
тоже мне удивили, у нас вон вообще настощие шуты - клоуны..и не только замами министра но и президентом..
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02.09.2020 01:32
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Забавно, что там в Модном доме у неё продавалось?
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02.09.2020 01:22 Ответить
Модные бутылки на которых КаДыров и его подопечные сидят
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02.09.2020 01:28 Ответить
Две паранджи (белая и черная) и расческа для бороды.
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02.09.2020 01:31 Ответить
паранджа для русских свиней, которые любят рамзанку дыркина
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02.09.2020 01:38 Ответить
жаба какая страшная как и овцейоб
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02.09.2020 05:54 Ответить
Кадиров призначив 21-річну дочку Айшат першою заступницею міністра культури Чечні - Цензор.НЕТ 4861
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02.09.2020 11:37 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))
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02.09.2020 12:23 Ответить
Ето же как можно в 21 быть такой обезьяной на все 40
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02.09.2020 01:26 Ответить
А у них все бабы такие крокодилы с самого молоду.
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02.09.2020 14:47 Ответить
поетому они и овец с ослами *бут. Они от ихних баб особо и не отличаются.
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02.09.2020 20:10 Ответить
Так все бармалеи и друг друга в очко ****** - это у них культурная традиция старины
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03.09.2020 13:48 Ответить
Что-то дочь Кадырова сильно похожа на Мендель.
Мама у неё чеченка ?
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02.09.2020 01:29 Ответить
Да там пол Кавказа горских ж...ов. Там не поймешь кто они
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02.09.2020 01:30 Ответить
У Кадырова и папа из таковских.
Иначе он бы не мог быть допущен в ближайшее окружение Шеломова-муйла.
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02.09.2020 02:36 Ответить
Мама скорее всего овца.
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02.09.2020 01:33 Ответить
ее "мама" - русская свинья.
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02.09.2020 01:37 Ответить
Дочь Кадырки-педика похожа на ишака - на своего ишака-папашку
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03.09.2020 13:49 Ответить
тоже мне удивили, у нас вон вообще настощие шуты - клоуны..и не только замами министра но и президентом..
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02.09.2020 01:32 Ответить
Мабуть, прискіпливо обирали. На конкурсній основі.
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02.09.2020 01:34 Ответить
Цензор, really? На Украинском новостном сайте важная новость - кого из своих выкидышей кем назначил чеченский отцеубийца - ********** холуй??? Кому интресны новости об этой бородатой шлюхе?
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02.09.2020 01:35 Ответить
Той, хто вміє читати - прочитає і зрозуміє правильно. Українці повинні мати уявлення як виглядає ******** феодалізм, або не купуватися на його фасадну рекламу.
Досить з нас того, що північного диктатора Луку у нас роками опитування визнавали чи не ідеальним правителем.
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02.09.2020 10:35 Ответить
Уже институт закончила? А почему не в академики сразу, как папаша?
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02.09.2020 01:56 Ответить
Мало русни зарезала.
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02.09.2020 02:01 Ответить
Я так понимаю, что все законы, типа, империи, расейской *********, действуют для рабов, под названием русские!
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02.09.2020 02:01 Ответить
Не позорь Киев и Украину сепарня.
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02.09.2020 03:43 Ответить
Добился Джохар Дудаев. А ********** наемный палач и убийца, кроме пыток и похищения неугодных , может ещё посадить и на бутылку,а так же убийствать геев, гордишься его "подвигами"? Хьо нохчи вуй?
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02.09.2020 06:28 Ответить
Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни - Цензор.НЕТ 3541
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02.09.2020 06:11 Ответить
А почему только замом ? Надо было сразу министром . Способная же вся в папашу . 21 век а провластные династии все никак не искоренить .
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02.09.2020 02:32 Ответить
Ну он может еще 11 должностей в правительстве заполнить
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02.09.2020 05:53 Ответить
Если дети - в отца, то могут и по нескольку должностей сразу занимать.
Главное, чтобьі после того, как Ка Дьірку подорвут, чтобьі дети успели сбежать из Ичкерии, пока их не начнут резать благодарньіе подданньіе.
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02.09.2020 10:38 Ответить
Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни - Цензор.НЕТ 5350
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02.09.2020 06:37 Ответить
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02.09.2020 06:39 Ответить
неповторимость женщины в чечне, то что она бесправная овца, хотя нет, у овцы больше прав
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02.09.2020 06:40 Ответить
женщина в чечне- это животное, которое муж имеет в очереди, среди других , таких же жен овец, средневековье, бесправное, в основном тупое
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02.09.2020 06:42 Ответить
Все дело в Исламе. Жена мэра в Владикавказа который всего в сотне километров от Грозного.

Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни - Цензор.НЕТ 8755
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02.09.2020 07:16 Ответить
3% мусульман и женщина... тоже человек.

Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни - Цензор.НЕТ 6753
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02.09.2020 07:28 Ответить
Зачем нужна нам эта новость?
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02.09.2020 06:57 Ответить
Страшная получилась баба😂
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02.09.2020 06:57 Ответить
еще бы а кем же -не ишаков же пасти))
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02.09.2020 07:22 Ответить
Эта 40-летняя тётка, которую обнимает бородатая свиная жопа - не его дочь.... Они абсолютно не похожи....Она очень похожа на кремлёвскую крысу путена.... Одним словом, крысёныш - приёмная дочь свиной жопы...
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02.09.2020 07:34 Ответить
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02.09.2020 07:41 Ответить
не по-христиански это братан. Дети не в ответе за грехи и поступки своих родителей. Конкретно эта тетка ничего плохого Украине не сделала......
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02.09.2020 10:13 Ответить
и шо?
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02.09.2020 07:50 Ответить
и в рот ему потные ноги!
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02.09.2020 07:53 Ответить
На Росії середньовіччя. Феодал назначив своїм холопам в керівника своє дитя.
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02.09.2020 08:35 Ответить
Вова, Вовчик, Ваванчик, надо тебе, с твоими полудурками, пошутить со сцены по этому поводу. Или слабо? Для твоего кишечника слабо?
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02.09.2020 08:45 Ответить
это зеленошмаркклевое убоище может только про Украину пошутить, здесь же у нас высшей степени дерьмократия для жидоквартальных ублюдков, а там сразу придется недоноску просить прощение, да стоя на коленках.
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02.09.2020 12:47 Ответить
РФ це розшифровується як Росія феодальна?
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02.09.2020 08:55 Ответить
Как дети быстро растут......Кадиров призначив 21-річну дочку Айшат першою заступницею міністра культури Чечні - Цензор.НЕТ 4118 у Кадырова ,который после Дудаева.
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02.09.2020 09:05 Ответить
А вона в школу ходила ?
Читати хоч вміє ?
Про рахувати (чи, не дай Бог, табличку множення) не питаю.
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02.09.2020 09:10 Ответить
Дети Рамзанки Дырова рождаются грамотными и учиться им не нужно😂
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02.09.2020 09:26 Ответить
А у них у дикарей-бармалеев по их шариату бабам учиться не полагается - это у них грех большой.
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02.09.2020 12:42 Ответить
А чем собственно мы отличаемся от Чечни? Или все уже забыли о сыне Пашинского (практически ровесник дочери Кадырова), который возглавил стратегически важный Департамент Укрооборонпрома воюющей страны? Отличие только в том, что Чечня - это регион, сравнимый с самыми маленькими областями Украины.
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02.09.2020 11:22 Ответить
Ну так все правильно - "свободная" Чечня и "гордые" "джигиты", позорно подставившие свое очко под член ***** и его Визиря Кадырки-******, возрадуются как алах справедливо все распределяет - по чести и совести!
Кадиров призначив 21-річну дочку Айшат першою заступницею міністра культури Чечні - Цензор.НЕТ 9650
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02.09.2020 12:40 Ответить
Да насрать, пусть хоть главной проституткой свою курву там назначит!
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02.09.2020 12:42 Ответить
А как же законы шариата???
Бабы по шариату людьми не считаются - это или статус вещи, или более высокий статус животного. Есть одна статейка на этот счет - как бабам в Саудовской Аравии решали права на машину разрешить иметь. Там отпад что вскрывается! Хотя сама статья именно просто про новость, что саудиты наконец бабам своим автоправа дают, но там расписывается вся подноготная. Это от 2018 г. статья, случайно нашел.
Там ржач просто - читал и ржал и не верил даже что такое все может в реальном мире твориться. Но проверял инфу ради интереса - все так и есть.

Саму статью про Гульчатай-водительниц можно тут почитать:
http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html
"Отмена последнего в мире запрета на вождение автомобиля для женщин скоро обретет силу в Саудовской Аравии"
Вот прочитайте и узнайте как на самом деле исламский мир относится к бабам.
В Саудовской Аравии в 2018 г. насчет выдачи водительских прав бабам, по приказу короля, целый научный консилиум усердно месяц работал, решая диллему: так кто же оно это существо - баба.. И официальное заключение консилиума, одобренное королем и вступившее в силу, такое:
"Женщина это не человек, хотя она все же относится к млекопитающим и может даже сравниваться с таким благородным животным, как верблюд т. к. верблюд и женщина оба есть млекопитающие."
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО КОНСИЛИУМА!!! (!!!)
Ржала вся планета долго.
Но у них была безвыходка - ведь внедряли Великую ересь - таки дать бабам права на управление авто (последние в мире, а саудиты очень не любят сидеть в заднице), но по их тогдашним законам баба была даже не животное, а просто вещь. Причем тупая. То есть такая вещь, которой доверить авто по закону нельзя.
Поэтому было решили повысить статус баб хотя бы до уровня животного. Но и то - были протесты среди мужиков, что у саудитов вообще ужас (т. к. по закону за протест против воли короля полагается публичное битие палками! И все равно протестовали мужики!
То есть о том, чтобы женщине предоставить статус человека (хотя бы неравноправного, но человека) в исламском мире речь идти априори не может! Вот какие это упоротые дикари-сатанисты (как-то иначе назвать их верование язык не поворачивается).

Кадиров призначив 21-річну дочку Айшат першою заступницею міністра культури Чечні - Цензор.НЕТ 1295
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02.09.2020 18:56 Ответить
 
 