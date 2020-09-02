Кадиров призначив 21-річну дочку Айшат першою заступницею міністра культури Чечні
Старша дочка глави Чечні Рамзана Кадирова Айшат, яка раніше очолювала модний будинок Firdaw, призначена першою заступницею міністра культури республіки.
Про це Кадиров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначення Айшат на нову посаду - це твердо зважене рішення. Попри її молоді роки, вона має багатий досвід керівництва найскладнішими і масштабними проєктами, зокрема і в галузі культури", - заявив Кадиров.
За його словами, указ підписано на підставі ініціативи міністра культури Чечні Хож-Бауді Дааєва.
Раніше Кадирова очолювала модний будинок Firdaw.
"Айшат вже виконала величезну роботу, показуючи через мистецтво всьому світу наші прекрасні звичаї, традиції, розкриваючи неповторний образ чеченської жінки", - вважає Кадиров.
Він також заявив про її "великий внесок" у розвиток філармонії Чеченської Республіки.
Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Він - батько 12 дітей. Айшат, яка народилася в 1998 році, - найстарша з них.
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Мама у неё чеченка ?
Иначе он бы не мог быть допущен в ближайшее окружение Шеломова-муйла.
Досить з нас того, що північного диктатора Луку у нас роками опитування визнавали чи не ідеальним правителем.
Главное, чтобьі после того, как Ка Дьірку подорвут, чтобьі дети успели сбежать из Ичкерии, пока их не начнут резать благодарньіе подданньіе.
Читати хоч вміє ?
Про рахувати (чи, не дай Бог, табличку множення) не питаю.
Бабы по шариату людьми не считаются - это или статус вещи, или более высокий статус животного. Есть одна статейка на этот счет - как бабам в Саудовской Аравии решали права на машину разрешить иметь. Там отпад что вскрывается! Хотя сама статья именно просто про новость, что саудиты наконец бабам своим автоправа дают, но там расписывается вся подноготная. Это от 2018 г. статья, случайно нашел.
Там ржач просто - читал и ржал и не верил даже что такое все может в реальном мире твориться. Но проверял инфу ради интереса - все так и есть.
Саму статью про Гульчатай-водительниц можно тут почитать:
http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html http://autocarr.ru/mir/zapret-vozhdeniya-avto-zhenshchinami-v-saudovskoj-aravii-skoro-otmenyat.html
"Отмена последнего в мире запрета на вождение автомобиля для женщин скоро обретет силу в Саудовской Аравии"
Вот прочитайте и узнайте как на самом деле исламский мир относится к бабам.
В Саудовской Аравии в 2018 г. насчет выдачи водительских прав бабам, по приказу короля, целый научный консилиум усердно месяц работал, решая диллему: так кто же оно это существо - баба.. И официальное заключение консилиума, одобренное королем и вступившее в силу, такое:
"Женщина это не человек, хотя она все же относится к млекопитающим и может даже сравниваться с таким благородным животным, как верблюд т. к. верблюд и женщина оба есть млекопитающие."
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО КОНСИЛИУМА!!! (!!!)
Ржала вся планета долго.
Но у них была безвыходка - ведь внедряли Великую ересь - таки дать бабам права на управление авто (последние в мире, а саудиты очень не любят сидеть в заднице), но по их тогдашним законам баба была даже не животное, а просто вещь. Причем тупая. То есть такая вещь, которой доверить авто по закону нельзя.
Поэтому было решили повысить статус баб хотя бы до уровня животного. Но и то - были протесты среди мужиков, что у саудитов вообще ужас (т. к. по закону за протест против воли короля полагается публичное битие палками! И все равно протестовали мужики!
То есть о том, чтобы женщине предоставить статус человека (хотя бы неравноправного, но человека) в исламском мире речь идти априори не может! Вот какие это упоротые дикари-сатанисты (как-то иначе назвать их верование язык не поворачивается).