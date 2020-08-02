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Новини Окуповані території
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Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір

Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір

Окупанти "на знак дружби" "передали" Чечні територію оздоровчого комплексу на першій береговій лінії в Алушті. Кадиров доручив побудувати там дитячий табір.

Про це повідомив міністр праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усман Баширов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"На знак зміцнення дружніх відносин із братнім чеченським народом керівництво Республіки Крим передало у власність Чеченській Республіці територію одного з колишніх дитячих оздоровчих комплексів півострова. За дорученням Рамзана Ахматовича Кадирова на цьому місці буде побудовано новий, сучасний, такий, що відповідає всім вимогам часу,  дитячий табір. Він буде розрахований на понад 450 місць", - сказав він.

За його словами, розташований комплекс у місті Алушта, безпосередньо біля моря.

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"Будівлі комплексу періоду радянської забудови. Відкриття об'єкту дозволить створити і додаткові робочі місця. Будівництво почнеться вже найближчим часом. Зараз на місці тривають проєктно-вишукувальні роботи", - додав Баширов.

За інформацією кримських ЗМІ, йдеться про дитячий табір "Кримспоживспілки", який побудовано в 1970 році.

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) Крим (14190) Чечня (284)


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Топ коментарі
+19
добре місце табором не назвуть
та ще й від Дирова
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02.08.2020 13:01 Відповісти
+18
450 детей с бородами... С игрой Зарница.
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02.08.2020 13:05 Відповісти
+13
мало того что оккупировали сволочи так мою алушту чуркам отддали гнидяры
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02.08.2020 13:12 Відповісти
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добре місце табором не назвуть
та ще й від Дирова
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02.08.2020 13:01 Відповісти
Говнозёл уже поприветствовал инициативу ,
Или ждёт очередного письма ?
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02.08.2020 13:02 Відповісти
Кацапов охранники частных пляжей гоняют нагайками. Они вАзмуШШаюЦА
Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь - Цензор.НЕТ 2911
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02.08.2020 13:03 Відповісти
ГУЛАГ?
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02.08.2020 13:04 Відповісти
ну шож, теперь у крысчан будет свой кусок чечни
руский мир, он сам не ходит, чеченцев приводит
донбасс не даст соврать
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02.08.2020 13:04 Відповісти
пусть строит, всё равно этот детский лагерь как и весь Крым, перейдёт назад к Украине
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02.08.2020 13:05 Відповісти
450 детей с бородами... С игрой Зарница.
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02.08.2020 13:05 Відповісти
будет база отдыха бойцовского клуба ахмад
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02.08.2020 13:05 Відповісти
На могильную плиту положи свою конфету..
Песня "Детский лагерь Саласпилс"..
Песня времен совка...
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02.08.2020 13:06 Відповісти
мені теж спала на думку ця пісня, коли я перечитав заголовок
"детский лагерь Саласпилс, кто увидел - не забудет!"
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02.08.2020 13:10 Відповісти
будуть вольєри.
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02.08.2020 13:10 Відповісти
Крым всегда выделялся на фоне УССР даже своей кацапской тупой непроходимостью по части очевидного логики здравомыслия..но так построена и живет вся КАЦАПИЯ РСФСР во времена СССР а в годы СССР -Чеченская автономная республика была чем то вроде дворового туалета грязь вонь срачь.... Грозный был более менее похож на что то из цивилизации.... а все остальное чем выше в горы тем местность напоминала времена 20 годов 20 века басмачество...
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02.08.2020 13:10 Відповісти
Для личинок бородаты[ ******** у которых писда на морде уже с 10 лет???
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02.08.2020 13:11 Відповісти
А зачем,Крым уже и так зона?
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02.08.2020 13:12 Відповісти
мало того что оккупировали сволочи так мою алушту чуркам отддали гнидяры
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02.08.2020 13:12 Відповісти
Бубочке кадырка там отдельный домик выделит для принесения бубочкой извинений.
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02.08.2020 13:14 Відповісти
слышь, под ПВНом. Ты ХТО? Никогда не нравились люди которые скрывают своли лица. тебе у немчиков видно лучше?
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02.08.2020 21:32 Відповісти
Какое твоё дело? Ключ от квартиры не надо? Ты за Зелю обиделся, или за Кадырку?
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02.08.2020 22:15 Відповісти
Ты там в ольгино сиди и щелкай дальше
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04.08.2020 09:53 Відповісти
Пошёл на своё Ху#ло.
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04.08.2020 14:00 Відповісти
Будуть вівці там випасати для дирки.
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02.08.2020 13:20 Відповісти
Згадалась совкова пісня "Детскій лагерь Саласпілс".
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02.08.2020 13:22 Відповісти
Та хоч каміння з неба. Зате не чутно ненависної української мови, як змушувала крисчан страждати. А з нохчійн мотт ( чеченською) вони впораються.
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02.08.2020 13:26 Відповісти

https://censor.net/user/88110 - "Та хоч каміння з неба."
До речі, камені з неба дійсно прилітають/падають. Нижче... (фото, Куба, жовтень 2016р.)
https://postimg.cc/7JvrBhR9

Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 7995
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02.08.2020 13:54 Відповісти
камені каміння
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02.08.2020 13:55 Відповісти
Дырявый педофил хочет сделать загон из молодых славянских детей для утех? С овцами и ослами каДырову уже надоело спариваться. Лагерь от террористов будет звучать как Кадыров-югент?
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02.08.2020 13:26 Відповісти
Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь - Цензор.НЕТ 8755
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02.08.2020 13:29 Відповісти
Серпентарій або простіше кубло прибацаних. Кому ви потрібні в Росії точно так як і в ЄС!
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02.08.2020 15:34 Відповісти
Когда у кремлевского беса путлера заканчиваются шитые белыми нитками аргументы, он достает из кармана последний козырь, своего дворового пса, может испугаются, но это всего лишь старческий маразм, о котором всем известно.
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02.08.2020 13:31 Відповісти
Маленький конц-табір збудує ахадемік.
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02.08.2020 13:45 Відповісти
Как это прекрасно-дарить украденное
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02.08.2020 14:03 Відповісти
паРаша всё делает так, что нам без напалма уже не обойтись
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02.08.2020 14:17 Відповісти
Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 867Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 1870Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 3055Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 9468Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 6686
....
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02.08.2020 14:18 Відповісти
Дожили.
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02.08.2020 14:18 Відповісти
Еще один санаторий для ЧВК "Вагнер".
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02.08.2020 14:40 Відповісти
навіщо робить табор у таборі, це вже якийсь табор особливого режиму буде
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02.08.2020 14:52 Відповісти
Бабло ж розпиляти треба ж.
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02.08.2020 15:37 Відповісти
Дети будут извиняться перед кадыровым два раза в день: на утренней линейке и вечернем построении
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02.08.2020 16:03 Відповісти
Разве что Саласпилс. Прости, Господи!
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02.08.2020 16:41 Відповісти
Он уже сделал один лагерь в маштабах страны
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02.08.2020 16:51 Відповісти
Очень рад за алуштинских крисчан. Будут чичи гонять месную гопоту☝
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02.08.2020 18:41 Відповісти
Не хотели учить украинский, будете учить чеченский! Слава Аллаху!
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02.08.2020 19:39 Відповісти
Ага. И назвать его,,ПИХАТИНЕЦ *****,,
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02.08.2020 23:47 Відповісти
Ослайобам загон выделили.
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03.08.2020 09:24 Відповісти
 
 