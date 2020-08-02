Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір

Окупанти "на знак дружби" "передали" Чечні територію оздоровчого комплексу на першій береговій лінії в Алушті. Кадиров доручив побудувати там дитячий табір.

Про це повідомив міністр праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усман Баширов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"На знак зміцнення дружніх відносин із братнім чеченським народом керівництво Республіки Крим передало у власність Чеченській Республіці територію одного з колишніх дитячих оздоровчих комплексів півострова. За дорученням Рамзана Ахматовича Кадирова на цьому місці буде побудовано новий, сучасний, такий, що відповідає всім вимогам часу, дитячий табір. Він буде розрахований на понад 450 місць", - сказав він.

За його словами, розташований комплекс у місті Алушта, безпосередньо біля моря.

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"Будівлі комплексу періоду радянської забудови. Відкриття об'єкту дозволить створити і додаткові робочі місця. Будівництво почнеться вже найближчим часом. Зараз на місці тривають проєктно-вишукувальні роботи", - додав Баширов.

За інформацією кримських ЗМІ, йдеться про дитячий табір "Кримспоживспілки", який побудовано в 1970 році.