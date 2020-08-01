УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
22 728 200

МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим

МЗС Росії назвало

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев назвав "антигуманними" дії української влади з припинення постачання дніпровської води та електропостачання в окупований Крим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

"Що стосується порушень положень міжнародного права, у яких нас вчергове звинувачує Євросоюз, їх ми спостерігаємо якраз із боку київської влади. У зв'язку з цим пропонуємо Євросоюзу замість того, щоб ретранслювати голослівні звинувачення України на адресу Росії, звернути належну увагу на антигуманні дії Києва щодо перекриття водо- й енергопостачання Криму", – сказав Зайцев.

Він також закликав ЄС "відмовитися від практики "візової дискримінації" кримчан". Зайцев вважає, що це "безпосередньо суперечить нормам міжнародного права й основоположних документів самого Євросоюзу".

Дивіться також: У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду. ФОТО

24 липня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не відкидає, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.

Аксьонов стверджував раніше, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня становив 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

Читайте також: Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

Водночас голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що півострів не потребує постачання дніпровської води з материкової України через Північно-Кримський канал.

Влада України стверджує, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після деокупації півострова.

Автор: 

Крим (14189) МЗС рф (967) вода (1184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+90
МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6530
показати весь коментар
01.08.2020 14:24 Відповісти
+82
Эт да. А вот отключение газа Украине зимой это было актом человечности.
показати весь коментар
01.08.2020 14:26 Відповісти
+69
...там воды целое море, оттуда и лакайте.
показати весь коментар
01.08.2020 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Антигуманно это устраивать антиприродные эксперименты как например поворачивать реки вспять, рыть каналы туда, где спокон веков была пустыня. Если бы река Днепр впадала в Крым а украинцы ее перекрыли и пустили через Херсонскую область, тогда бы это было антигуманно. А так это просто банальные поиски провокации конфликта.
До присоединения Крыма, в 1954 году, не было туда проведено никаких каналов и никакого электричества, и естественно ничего такого и не должно быть при отчуждении Крыма. С чем пришли с тем ушли. Мало того, посде присоединении Крыма у Украины была отобрана Таганрогская область, которая так и не была возвращена после отсоединения Крыма.
показати весь коментар
01.08.2020 15:15 Відповісти
-Да полностью разрушенный умирающий оккупированный кремлёвскими коммуно-фашистами оккупантами Крым вернули обратно назад Украине. Но Украина только получила лишнею головную боль от такого возвращения своей ранее оккупированной украинской земли Крыма. Так как есть очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня умалчивают. То что взамен Крыма от Украины в проклятую Российскую ********* тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС N49 от 25 января 1954 г.) передали Украинский Таганрог и приграничные к нему земли, огромные украинские территории равные по площади этого пустынного полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчёт. А вот если ужасная фашистская ********* паРаша отдаст назад Украине её бывшие территории Таганрога и все его районы, вот только тогда вопрос Крыма возможно будет исчерпан. Тогда можно будет изолировать оккупированный кремлёвскими фашистами захватчиками украинский полуостров: перекопать глубокими рвами перешеек, заминировать керченский пролив, и опутать колючей проволокой границу чтобы и мышь не проскочила и Бог с ним с этим Крымом, пускай там изолированные кацапы лапти эти проклятые российские фашисты оккупанты без воды хоть все выдохнуть.
показати весь коментар
01.08.2020 15:34 Відповісти
Хорошо бы. Им в принципе нужно все северное причерноморье для своих глобальных византийских планов на передел Евразии и Африки. Но, если посмотреть на карту, то может бвть им хватит одного Крыма. Но в любом случае мы должны там (на границе с Крымом) все перекопать и заминировать, вырыть канал и крокодилов туда пустить. Нужно обезопасить нашу днепровскую воду, чтобы мв сами без воды не остались
Крым необратимо превращается в пустыню, рано или поздно рашка кончится и Крым вернется, ему деваться некуда.
показати весь коментар
01.08.2020 16:07 Відповісти
Согласен, " ...вот если ужасная фашистская ********* паРаша отдаст назад Украине её бывшие территории Таганрога и все его районы,.." але без жодного москаля, їх усіх вивезти в рашку
показати весь коментар
01.08.2020 23:05 Відповісти
Хотел было лайкнуть. Но последнее предложение, это враньё. Не было никаких обменов территориями.
показати весь коментар
01.08.2020 18:05 Відповісти
Таганрогская область была до 1954 года в составе УССР.
показати весь коментар
01.08.2020 18:44 Відповісти
Вообще то Таганрог и Шахты
- передали РСФСР в 1925 году...
показати весь коментар
01.08.2020 22:42 Відповісти
Территории от Украины большевики отгрызли раньше, где-то в 21-22 году. Могу ошибаться (лень искать) но не сильно. 30 лет по историческим меркам не так и много. Можно считать, что Крым отдали взамен украденного на Слобожанщине и Кубани.
показати весь коментар
01.08.2020 18:48 Відповісти
Да, ***** оставили Кубань, Белгородскую, Воронежскую и половину Ростовской области. Надо вернуть.
показати весь коментар
01.08.2020 20:37 Відповісти
Что за дремучая безграмотность. Это так в Конституции СССР было записано: "...в тех границах, в которых заходила"? Ну, ладно Путин так треплется. Так и вы ничего умного не в состоянии сказать, как повторять этот старческий маразм.
Украина не выходила из состава СССР. В 1991 году было подписано Беловежское соглашение, денонсировавшее Союзный договор 1922 года. Этому всячески способствовала РФ. Именно РФ развалила СССР, приняв декларацию о госсуверените. Суверенитет от кого? Просто захотели спихнуть Горбачева и подвинуть кресло Ельцину.
И потом, все империи распадаются. Ну такова диалектика. РФ - не исключение.
показати весь коментар
01.08.2020 20:46 Відповісти
Вообще то, денонсация, это и есть отказ государства от заключённого им союзного договора. А по вашему получается, что Украина не выходила из состава, и поныне находится в СССРе.
показати весь коментар
04.08.2020 22:37 Відповісти
Сцыкли **************** сцарька в лабутенах-самая лучшая вода во вселенной!
показати весь коментар
01.08.2020 15:18 Відповісти
крымчане вы там держитесь ....за член путина
показати весь коментар
01.08.2020 15:27 Відповісти
Сама природа Украине в борьбе с кацапстаном помогает.
показати весь коментар
01.08.2020 15:27 Відповісти
Для будівництва дорого Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". Та й розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалужень, водосховищ та зрошувально -дренажної системи, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за величезні кошти з українського бюджету. І якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила свою воду в наш але тимчасово окупований фашистським кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати хоч якісь свої претензії на подачу води нашим кривавим ворогам. А так як цей канал це українське дороге штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і деяким його вірним холуям виродкам при продажній анти- українській владі..
показати весь коментар
01.08.2020 15:28 Відповісти
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9018
показати весь коментар
01.08.2020 15:31 Відповісти
по мосту на водовозах
показати весь коментар
01.08.2020 15:32 Відповісти
мид рф як завжди йде нахер!
показати весь коментар
01.08.2020 17:49 Відповісти
Вот уж действительно гуманисты выискались, звучит, как призыв каннибалов к человеколюбию.
показати весь коментар
01.08.2020 15:36 Відповісти
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2727
показати весь коментар
01.08.2020 16:19 Відповісти
Гуманисты, а на**й это к вам?
показати весь коментар
01.08.2020 15:36 Відповісти
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1215
показати весь коментар
01.08.2020 15:39 Відповісти
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkyiv.ukrainianwall.com%2F42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy&psig=AOvVaw180G4e2qpaYg7wK2St6qP0&ust=1596371773896000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMC-54SQ-uoCFQAAAAAdAAAAABAE Даже трава не растет: в Сети показали свежие фото Крыма
показати весь коментар
01.08.2020 15:40 Відповісти
Непогано.
показати весь коментар
01.08.2020 17:25 Відповісти
Гопник украл мобильный телефон и возмущается тому, что хозяин не хочет отдать ему зарядное устройство.
показати весь коментар
01.08.2020 15:41 Відповісти
охренеть гуманисты.
показати весь коментар
01.08.2020 15:42 Відповісти
"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", - сказал Зайцев".

Вот, *****, а это офигенно гуманно?
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - х..йло (2014)".
показати весь коментар
01.08.2020 15:45 Відповісти
расстрелять под Иловайском колонну - гуманно. 14 тыс. убитых - гуманно.
показати весь коментар
01.08.2020 15:49 Відповісти
"При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу." - ну нет, так нет. Баба з возу...
показати весь коментар
01.08.2020 15:52 Відповісти
Ща сентиментальный клоун разжалится и откроет кран.
показати весь коментар
01.08.2020 15:56 Відповісти
Только у свинособак может быть нехватка воды на окружённом с трёх сторон водой полуострове...
показати весь коментар
01.08.2020 16:04 Відповісти
ТЮ!
показати весь коментар
01.08.2020 16:04 Відповісти
Еще немного дожать и массово начнут сбегать на историческую родину, мочой долго сыт не будешь.
показати весь коментар
01.08.2020 16:08 Відповісти
Когда рос. гопников начинают бить, они вспоминают про права человека и гуманизм.
показати весь коментар
01.08.2020 16:08 Відповісти
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. "
показати весь коментар
01.08.2020 16:19 Відповісти
А воровать, убивать - это гуманно? Москали, идите в ж_ _у!
показати весь коментар
01.08.2020 16:09 Відповісти
Залізли на чужу землю, убиваєте, грабуєте та ще відкриваєте свій поганий рот
показати весь коментар
01.08.2020 16:14 Відповісти
Можем и гуманность проявить...)
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1126
показати весь коментар
01.08.2020 16:16 Відповісти
Но только пиво с них. Пусть выставляются, надзюрим.
показати весь коментар
01.08.2020 17:50 Відповісти
_Людоеды у гуманизме рассуждают! Ну пистец, ****, времена настали! Чипутило гуманиста изображает... Сатанинское отродье, антилюди! МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7834
показати весь коментар
01.08.2020 16:19 Відповісти
Антигуманно....
А кто обещал, что будет легко?
показати весь коментар
01.08.2020 16:25 Відповісти
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9502
показати весь коментар
01.08.2020 16:30 Відповісти
_И что **** характерно, какие-нито твари из Европы вполне поддержат эту претензию людоедов к пожираемой жертве! Мразина тальявини не забыта! (эта подлая тварь в официальном заключении т. н. ОБСЕ признала Грузию виновником российской агрессии! )
показати весь коментар
01.08.2020 16:30 Відповісти
Ну так пусть вернут Крым и вода вернется!
показати весь коментар
01.08.2020 16:31 Відповісти
хезанути на хідник під дверима і постукати з проханням дати папір.
показати весь коментар
01.08.2020 16:39 Відповісти
Это называется сверхнаглости.
показати весь коментар
01.08.2020 17:53 Відповісти
Все дуже просто,кацап з Криму,вода до Криму😉
показати весь коментар
01.08.2020 16:41 Відповісти
А що заважає кацапам побудувати трубоводопровід "Сіла Байкала" до Криму?
показати весь коментар
01.08.2020 16:58 Відповісти
уровень воды в симферопольском водохранилище существенно повысится, если наполнить его упавшими с неба камнями.
показати весь коментар
01.08.2020 16:59 Відповісти
пнх
показати весь коментар
01.08.2020 17:30 Відповісти
-
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що до кінця цього століття 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обовязково треба поїти та не водою а киплячою смолою.
показати весь коментар
01.08.2020 17:40 Відповісти
Буду в Херсоне специально поеду на канал ,нажрусь пива у буду ссать в канал ! для вас москали это будет мой гуманный жест !
показати весь коментар
01.08.2020 17:41 Відповісти
А нехер было ёжика в пасть хватать. Теперь ни проглотить ни выплюнуть.
показати весь коментар
01.08.2020 17:54 Відповісти
А насильний захват Криму москалями це гуманно?????????????????????? Забирайтесь геть і виводьте війська і дніпрвська вода піде.
показати весь коментар
01.08.2020 17:59 Відповісти
Мені цікаво, за скільки ти, кримчанін, продасиш свою любов Україні
показати весь коментар
01.08.2020 18:36 Відповісти
зараз я тебе здивую.
на рік дивись.
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2613
показати весь коментар
01.08.2020 20:17 Відповісти
Тому що там написано - УКРАЇНА
про яку кацапію ти говориш ?
хто там що будував ?
показати весь коментар
01.08.2020 20:45 Відповісти
В Крима немає спільного кордону з москалями.
Що ви там будували...
Хіба що землю здобрювали.
Зараз ріки крові кацаплячої десь на африканському континенті проливаються.
Може і там ваші землі ?
показати весь коментар
01.08.2020 21:02 Відповісти
Краще напиши мені дату, коли в Крим почали активно завозити москалів, які від голодухі рвалися тікати в свої болотя, бо там хоча б ягоди та гриби зростали..
І на всяк випадок - хто у вас на росії зараз все будує ?
Чому глубінка вся в похилених ізбушках ?
Хтось триндить, певно.
показати весь коментар
01.08.2020 21:23 Відповісти
Ти ж прагнеш української любові - ЗАСЛУЖИ
показати весь коментар
01.08.2020 19:17 Відповісти
Буду стараться.
показати весь коментар
01.08.2020 19:54 Відповісти
Кричсани кричали "крьім-рабсія"? Палучітє Остров Крьіс у форматі РСФСР-1956.
Не буває так, як (зі слів мого знайомого росіянина) - И рьібку с'есть, и на *** сесть, и в лодке покатацца".
показати весь коментар
01.08.2020 18:28 Відповісти
Какая может быть гуманность к Оркам?
показати весь коментар
01.08.2020 18:34 Відповісти
*** Вам Россияне, а не воды в Крым!!!
показати весь коментар
01.08.2020 18:38 Відповісти
бачили очi, що воровали?! пийте камiння хочь повилазьте!
показати весь коментар
01.08.2020 19:09 Відповісти
Так а камней з неба нема! Але почалось! Людожери планетарного масштабу (див.Україна,Сирія, Ливія,ЦАР) взвили про гуианізм! А скоро доцього хоро додасться перші непевні нотки *************** голосу головного голуба миру України зеленої шмарклі на імя Зеленський. І ***** процес пішов.
показати весь коментар
01.08.2020 19:41 Відповісти
а красти що погано лежить,- стародавня традиція параші, і це блюзнірство
показати весь коментар
01.08.2020 19:41 Відповісти
пішли-НАХ!
показати весь коментар
01.08.2020 19:51 Відповісти
про гуманізм заговорили. а убивати українців не їх території гуманно? а окупувати землю нашого народу гунанно?. не буде вам прощення. "око за око-зуб за зуб"
показати весь коментар
01.08.2020 20:57 Відповісти
Короткий анекдот: кацап гуманіст.
показати весь коментар
01.08.2020 21:11 Відповісти
Да Вы шо такое говорите да не может быть это все равно что отобрали жену и требуют ее содержать Ах@@ть не встать
показати весь коментар
01.08.2020 21:33 Відповісти
от гуманных людоедов слышу
показати весь коментар
01.08.2020 21:43 Відповісти
кацапские козлы оставили людей без воды.

козлорылые мрази, уходите с Крыма, дайте людям нормально жить.
показати весь коментар
01.08.2020 21:48 Відповісти
Це...правдива точність.
показати весь коментар
02.08.2020 01:02 Відповісти
А я вважаю негуманним існування такого утворення, як РАШИСТСЬКА *********!!! і що тепер???
показати весь коментар
01.08.2020 21:51 Відповісти
Правильний хід думок!
показати весь коментар
02.08.2020 01:00 Відповісти
Офігєвші рожі. Віджали у сусіда терасу для відпочинку і жаліються, що їм воду на цю терасу відключили.
показати весь коментар
01.08.2020 21:53 Відповісти
Канал - искусственное сооружение. Перекрытие канала - возврат Крыма к природному состоянию. О какой негуманности может идти речь?
показати весь коментар
01.08.2020 22:05 Відповісти
Точніше не скажеш!
показати весь коментар
02.08.2020 01:01 Відповісти
Таварищи москали чей Крим ? "Крим.наш", ну если ваш то ипитесь сами со своей водой, а Дніпро УКРАЇНСЬКИЙ, і вода в ньому наша. Так що ****** конскую вам на варатник а не воду, ПТН-ПНХ. Слава Україні !
показати весь коментар
01.08.2020 23:11 Відповісти
Взагалі ...нахабності московитів не має меж. Навіть коментувати всіляку антилюдську погань не хочеться.
показати весь коментар
02.08.2020 00:59 Відповісти
Вор украл машину и жалуется, что собственник не желает её для вора заправлять...
показати весь коментар
02.08.2020 02:12 Відповісти
А войну 6 лет вести, 14 тыс. убитых - это гуманно? Начинай с себя, сраная раха!
показати весь коментар
02.08.2020 02:38 Відповісти
Если в кране нет воды, значит выпили москали!
показати весь коментар
02.08.2020 16:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 