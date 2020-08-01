МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим
Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев назвав "антигуманними" дії української влади з припинення постачання дніпровської води та електропостачання в окупований Крим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".
"Що стосується порушень положень міжнародного права, у яких нас вчергове звинувачує Євросоюз, їх ми спостерігаємо якраз із боку київської влади. У зв'язку з цим пропонуємо Євросоюзу замість того, щоб ретранслювати голослівні звинувачення України на адресу Росії, звернути належну увагу на антигуманні дії Києва щодо перекриття водо- й енергопостачання Криму", – сказав Зайцев.
Він також закликав ЄС "відмовитися від практики "візової дискримінації" кримчан". Зайцев вважає, що це "безпосередньо суперечить нормам міжнародного права й основоположних документів самого Євросоюзу".
24 липня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не відкидає, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.
Аксьонов стверджував раніше, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня становив 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.
Водночас голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що півострів не потребує постачання дніпровської води з материкової України через Північно-Кримський канал.
Влада України стверджує, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після деокупації півострова.
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До присоединения Крыма, в 1954 году, не было туда проведено никаких каналов и никакого электричества, и естественно ничего такого и не должно быть при отчуждении Крыма. С чем пришли с тем ушли. Мало того, посде присоединении Крыма у Украины была отобрана Таганрогская область, которая так и не была возвращена после отсоединения Крыма.
Крым необратимо превращается в пустыню, рано или поздно рашка кончится и Крым вернется, ему деваться некуда.
- передали РСФСР в 1925 году...
Украина не выходила из состава СССР. В 1991 году было подписано Беловежское соглашение, денонсировавшее Союзный договор 1922 года. Этому всячески способствовала РФ. Именно РФ развалила СССР, приняв декларацию о госсуверените. Суверенитет от кого? Просто захотели спихнуть Горбачева и подвинуть кресло Ельцину.
И потом, все империи распадаются. Ну такова диалектика. РФ - не исключение.
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkyiv.ukrainianwall.com%2F42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy&psig=AOvVaw180G4e2qpaYg7wK2St6qP0&ust=1596371773896000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMC-54SQ-uoCFQAAAAAdAAAAABAE Даже трава не растет: в Сети показали свежие фото Крыма
Вот, *****, а это офигенно гуманно?
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - х..йло (2014)".
А кто обещал, что будет легко?
трубоводопровід "Сіла Байкала" до Криму?
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що до кінця цього століття 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обовязково треба поїти та не водою а киплячою смолою.
на рік дивись.
про яку кацапію ти говориш ?
хто там що будував ?
Що ви там будували...
Хіба що землю здобрювали.
Зараз ріки крові кацаплячої десь на африканському континенті проливаються.
Може і там ваші землі ?
І на всяк випадок - хто у вас на росії зараз все будує ?
Чому глубінка вся в похилених ізбушках ?
Хтось триндить, певно.
Не буває так, як (зі слів мого знайомого росіянина) - И рьібку с'есть, и на *** сесть, и в лодке покатацца".
козлорылые мрази, уходите с Крыма, дайте людям нормально жить.