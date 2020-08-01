МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев назвав "антигуманними" дії української влади з припинення постачання дніпровської води та електропостачання в окупований Крим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

"Що стосується порушень положень міжнародного права, у яких нас вчергове звинувачує Євросоюз, їх ми спостерігаємо якраз із боку київської влади. У зв'язку з цим пропонуємо Євросоюзу замість того, щоб ретранслювати голослівні звинувачення України на адресу Росії, звернути належну увагу на антигуманні дії Києва щодо перекриття водо- й енергопостачання Криму", – сказав Зайцев.

Він також закликав ЄС "відмовитися від практики "візової дискримінації" кримчан". Зайцев вважає, що це "безпосередньо суперечить нормам міжнародного права й основоположних документів самого Євросоюзу".

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24 липня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не відкидає, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.

Аксьонов стверджував раніше, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня становив 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

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Водночас голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що півострів не потребує постачання дніпровської води з материкової України через Північно-Кримський канал.

Влада України стверджує, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після деокупації півострова.