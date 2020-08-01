МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал "антигуманными" действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в оккупированный Крым.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", – сказал Зайцев.
Он также призвал ЕС "отказаться от практики "визовой дискриминации" крымчан". Зайцев считает, что это "напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза".
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24 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.
Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.
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При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
Власти Украины утверждают, что возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова.
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До присоединения Крыма, в 1954 году, не было туда проведено никаких каналов и никакого электричества, и естественно ничего такого и не должно быть при отчуждении Крыма. С чем пришли с тем ушли. Мало того, посде присоединении Крыма у Украины была отобрана Таганрогская область, которая так и не была возвращена после отсоединения Крыма.
Крым необратимо превращается в пустыню, рано или поздно рашка кончится и Крым вернется, ему деваться некуда.
- передали РСФСР в 1925 году...
Украина не выходила из состава СССР. В 1991 году было подписано Беловежское соглашение, денонсировавшее Союзный договор 1922 года. Этому всячески способствовала РФ. Именно РФ развалила СССР, приняв декларацию о госсуверените. Суверенитет от кого? Просто захотели спихнуть Горбачева и подвинуть кресло Ельцину.
И потом, все империи распадаются. Ну такова диалектика. РФ - не исключение.
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkyiv.ukrainianwall.com%2F42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy&psig=AOvVaw180G4e2qpaYg7wK2St6qP0&ust=1596371773896000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMC-54SQ-uoCFQAAAAAdAAAAABAE Даже трава не растет: в Сети показали свежие фото Крыма
Вот, *****, а это офигенно гуманно?
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - х..йло (2014)".
А кто обещал, что будет легко?
трубоводопровід "Сіла Байкала" до Криму?
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що до кінця цього століття 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обовязково треба поїти та не водою а киплячою смолою.
на рік дивись.
про яку кацапію ти говориш ?
хто там що будував ?
Що ви там будували...
Хіба що землю здобрювали.
Зараз ріки крові кацаплячої десь на африканському континенті проливаються.
Може і там ваші землі ?
І на всяк випадок - хто у вас на росії зараз все будує ?
Чому глубінка вся в похилених ізбушках ?
Хтось триндить, певно.
Не буває так, як (зі слів мого знайомого росіянина) - И рьібку с'есть, и на *** сесть, и в лодке покатацца".
козлорылые мрази, уходите с Крыма, дайте людям нормально жить.