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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым

МИД России назвал

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал "антигуманными" действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", – сказал Зайцев.

Он также призвал ЕС "отказаться от практики "визовой дискриминации" крымчан". Зайцев считает, что это "напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО

24 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Власти Украины утверждают, что возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова.

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Крым (26425) МИД РФ (1673) вода (920)


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Топ комментарии
+90
МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6530
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01.08.2020 14:24 Ответить
+82
Эт да. А вот отключение газа Украине зимой это было актом человечности.
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01.08.2020 14:26 Ответить
+69
...там воды целое море, оттуда и лакайте.
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01.08.2020 14:24 Ответить
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Страница 2 из 2
Антигуманно это устраивать антиприродные эксперименты как например поворачивать реки вспять, рыть каналы туда, где спокон веков была пустыня. Если бы река Днепр впадала в Крым а украинцы ее перекрыли и пустили через Херсонскую область, тогда бы это было антигуманно. А так это просто банальные поиски провокации конфликта.
До присоединения Крыма, в 1954 году, не было туда проведено никаких каналов и никакого электричества, и естественно ничего такого и не должно быть при отчуждении Крыма. С чем пришли с тем ушли. Мало того, посде присоединении Крыма у Украины была отобрана Таганрогская область, которая так и не была возвращена после отсоединения Крыма.
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01.08.2020 15:15 Ответить
-Да полностью разрушенный умирающий оккупированный кремлёвскими коммуно-фашистами оккупантами Крым вернули обратно назад Украине. Но Украина только получила лишнею головную боль от такого возвращения своей ранее оккупированной украинской земли Крыма. Так как есть очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня умалчивают. То что взамен Крыма от Украины в проклятую Российскую ********* тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС N49 от 25 января 1954 г.) передали Украинский Таганрог и приграничные к нему земли, огромные украинские территории равные по площади этого пустынного полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчёт. А вот если ужасная фашистская ********* паРаша отдаст назад Украине её бывшие территории Таганрога и все его районы, вот только тогда вопрос Крыма возможно будет исчерпан. Тогда можно будет изолировать оккупированный кремлёвскими фашистами захватчиками украинский полуостров: перекопать глубокими рвами перешеек, заминировать керченский пролив, и опутать колючей проволокой границу чтобы и мышь не проскочила и Бог с ним с этим Крымом, пускай там изолированные кацапы лапти эти проклятые российские фашисты оккупанты без воды хоть все выдохнуть.
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01.08.2020 15:34 Ответить
Хорошо бы. Им в принципе нужно все северное причерноморье для своих глобальных византийских планов на передел Евразии и Африки. Но, если посмотреть на карту, то может бвть им хватит одного Крыма. Но в любом случае мы должны там (на границе с Крымом) все перекопать и заминировать, вырыть канал и крокодилов туда пустить. Нужно обезопасить нашу днепровскую воду, чтобы мв сами без воды не остались
Крым необратимо превращается в пустыню, рано или поздно рашка кончится и Крым вернется, ему деваться некуда.
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01.08.2020 16:07 Ответить
Согласен, " ...вот если ужасная фашистская ********* паРаша отдаст назад Украине её бывшие территории Таганрога и все его районы,.." але без жодного москаля, їх усіх вивезти в рашку
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01.08.2020 23:05 Ответить
Хотел было лайкнуть. Но последнее предложение, это враньё. Не было никаких обменов территориями.
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01.08.2020 18:05 Ответить
Таганрогская область была до 1954 года в составе УССР.
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01.08.2020 18:44 Ответить
Вообще то Таганрог и Шахты
- передали РСФСР в 1925 году...
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01.08.2020 22:42 Ответить
Территории от Украины большевики отгрызли раньше, где-то в 21-22 году. Могу ошибаться (лень искать) но не сильно. 30 лет по историческим меркам не так и много. Можно считать, что Крым отдали взамен украденного на Слобожанщине и Кубани.
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01.08.2020 18:48 Ответить
Да, ***** оставили Кубань, Белгородскую, Воронежскую и половину Ростовской области. Надо вернуть.
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01.08.2020 20:37 Ответить
Что за дремучая безграмотность. Это так в Конституции СССР было записано: "...в тех границах, в которых заходила"? Ну, ладно Путин так треплется. Так и вы ничего умного не в состоянии сказать, как повторять этот старческий маразм.
Украина не выходила из состава СССР. В 1991 году было подписано Беловежское соглашение, денонсировавшее Союзный договор 1922 года. Этому всячески способствовала РФ. Именно РФ развалила СССР, приняв декларацию о госсуверените. Суверенитет от кого? Просто захотели спихнуть Горбачева и подвинуть кресло Ельцину.
И потом, все империи распадаются. Ну такова диалектика. РФ - не исключение.
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01.08.2020 20:46 Ответить
Вообще то, денонсация, это и есть отказ государства от заключённого им союзного договора. А по вашему получается, что Украина не выходила из состава, и поныне находится в СССРе.
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04.08.2020 22:37 Ответить
Сцыкли **************** сцарька в лабутенах-самая лучшая вода во вселенной!
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01.08.2020 15:18 Ответить
крымчане вы там держитесь ....за член путина
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01.08.2020 15:27 Ответить
Сама природа Украине в борьбе с кацапстаном помогает.
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01.08.2020 15:27 Ответить
Для будівництва дорого Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". Та й розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалужень, водосховищ та зрошувально -дренажної системи, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за величезні кошти з українського бюджету. І якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила свою воду в наш але тимчасово окупований фашистським кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати хоч якісь свої претензії на подачу води нашим кривавим ворогам. А так як цей канал це українське дороге штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і деяким його вірним холуям виродкам при продажній анти- українській владі..
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01.08.2020 15:28 Ответить
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9018
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01.08.2020 15:31 Ответить
по мосту на водовозах
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01.08.2020 15:32 Ответить
мид рф як завжди йде нахер!
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01.08.2020 17:49 Ответить
Вот уж действительно гуманисты выискались, звучит, как призыв каннибалов к человеколюбию.
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01.08.2020 15:36 Ответить
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2727
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01.08.2020 16:19 Ответить
Гуманисты, а на**й это к вам?
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01.08.2020 15:36 Ответить
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1215
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01.08.2020 15:39 Ответить
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy
https://kyiv.ukrainianwall.com/42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkyiv.ukrainianwall.com%2F42677-dazhe-trava-ne-rastet-v-seti-pokazali-svezhie-foto-kryma-nachalis-neobratimye-processy&psig=AOvVaw180G4e2qpaYg7wK2St6qP0&ust=1596371773896000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMC-54SQ-uoCFQAAAAAdAAAAABAE Даже трава не растет: в Сети показали свежие фото Крыма
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01.08.2020 15:40 Ответить
Непогано.
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01.08.2020 17:25 Ответить
Гопник украл мобильный телефон и возмущается тому, что хозяин не хочет отдать ему зарядное устройство.
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01.08.2020 15:41 Ответить
охренеть гуманисты.
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01.08.2020 15:42 Ответить
"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", - сказал Зайцев".

Вот, *****, а это офигенно гуманно?
"И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - х..йло (2014)".
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01.08.2020 15:45 Ответить
расстрелять под Иловайском колонну - гуманно. 14 тыс. убитых - гуманно.
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01.08.2020 15:49 Ответить
"При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу." - ну нет, так нет. Баба з возу...
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01.08.2020 15:52 Ответить
Ща сентиментальный клоун разжалится и откроет кран.
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01.08.2020 15:56 Ответить
Только у свинособак может быть нехватка воды на окружённом с трёх сторон водой полуострове...
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01.08.2020 16:04 Ответить
ТЮ!
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01.08.2020 16:04 Ответить
Еще немного дожать и массово начнут сбегать на историческую родину, мочой долго сыт не будешь.
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01.08.2020 16:08 Ответить
Когда рос. гопников начинают бить, они вспоминают про права человека и гуманизм.
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01.08.2020 16:08 Ответить
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. "
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01.08.2020 16:19 Ответить
А воровать, убивать - это гуманно? Москали, идите в ж_ _у!
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01.08.2020 16:09 Ответить
Залізли на чужу землю, убиваєте, грабуєте та ще відкриваєте свій поганий рот
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01.08.2020 16:14 Ответить
Можем и гуманность проявить...)
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1126
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01.08.2020 16:16 Ответить
Но только пиво с них. Пусть выставляются, надзюрим.
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01.08.2020 17:50 Ответить
_Людоеды у гуманизме рассуждают! Ну пистец, ****, времена настали! Чипутило гуманиста изображает... Сатанинское отродье, антилюди! МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7834
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01.08.2020 16:19 Ответить
Антигуманно....
А кто обещал, что будет легко?
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01.08.2020 16:25 Ответить
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9502
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01.08.2020 16:30 Ответить
_И что **** характерно, какие-нито твари из Европы вполне поддержат эту претензию людоедов к пожираемой жертве! Мразина тальявини не забыта! (эта подлая тварь в официальном заключении т. н. ОБСЕ признала Грузию виновником российской агрессии! )
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01.08.2020 16:30 Ответить
Ну так пусть вернут Крым и вода вернется!
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01.08.2020 16:31 Ответить
хезанути на хідник під дверима і постукати з проханням дати папір.
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01.08.2020 16:39 Ответить
Это называется сверхнаглости.
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01.08.2020 17:53 Ответить
Все дуже просто,кацап з Криму,вода до Криму😉
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01.08.2020 16:41 Ответить
А що заважає кацапам побудувати трубоводопровід "Сіла Байкала" до Криму?
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01.08.2020 16:58 Ответить
уровень воды в симферопольском водохранилище существенно повысится, если наполнить его упавшими с неба камнями.
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01.08.2020 16:59 Ответить
пнх
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01.08.2020 17:30 Ответить
-
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що до кінця цього століття 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обовязково треба поїти та не водою а киплячою смолою.
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01.08.2020 17:40 Ответить
Буду в Херсоне специально поеду на канал ,нажрусь пива у буду ссать в канал ! для вас москали это будет мой гуманный жест !
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01.08.2020 17:41 Ответить
А нехер было ёжика в пасть хватать. Теперь ни проглотить ни выплюнуть.
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01.08.2020 17:54 Ответить
А насильний захват Криму москалями це гуманно?????????????????????? Забирайтесь геть і виводьте війська і дніпрвська вода піде.
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01.08.2020 17:59 Ответить
Мені цікаво, за скільки ти, кримчанін, продасиш свою любов Україні
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01.08.2020 18:36 Ответить
зараз я тебе здивую.
на рік дивись.
МЗС Росії назвало "антигуманним" припинення подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2613
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01.08.2020 20:17 Ответить
Тому що там написано - УКРАЇНА
про яку кацапію ти говориш ?
хто там що будував ?
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01.08.2020 20:45 Ответить
В Крима немає спільного кордону з москалями.
Що ви там будували...
Хіба що землю здобрювали.
Зараз ріки крові кацаплячої десь на африканському континенті проливаються.
Може і там ваші землі ?
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01.08.2020 21:02 Ответить
Краще напиши мені дату, коли в Крим почали активно завозити москалів, які від голодухі рвалися тікати в свої болотя, бо там хоча б ягоди та гриби зростали..
І на всяк випадок - хто у вас на росії зараз все будує ?
Чому глубінка вся в похилених ізбушках ?
Хтось триндить, певно.
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01.08.2020 21:23 Ответить
Ти ж прагнеш української любові - ЗАСЛУЖИ
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01.08.2020 19:17 Ответить
Буду стараться.
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01.08.2020 19:54 Ответить
Кричсани кричали "крьім-рабсія"? Палучітє Остров Крьіс у форматі РСФСР-1956.
Не буває так, як (зі слів мого знайомого росіянина) - И рьібку с'есть, и на *** сесть, и в лодке покатацца".
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01.08.2020 18:28 Ответить
Какая может быть гуманность к Оркам?
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01.08.2020 18:34 Ответить
*** Вам Россияне, а не воды в Крым!!!
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01.08.2020 18:38 Ответить
бачили очi, що воровали?! пийте камiння хочь повилазьте!
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01.08.2020 19:09 Ответить
Так а камней з неба нема! Але почалось! Людожери планетарного масштабу (див.Україна,Сирія, Ливія,ЦАР) взвили про гуианізм! А скоро доцього хоро додасться перші непевні нотки *************** голосу головного голуба миру України зеленої шмарклі на імя Зеленський. І ***** процес пішов.
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01.08.2020 19:41 Ответить
а красти що погано лежить,- стародавня традиція параші, і це блюзнірство
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01.08.2020 19:41 Ответить
пішли-НАХ!
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01.08.2020 19:51 Ответить
про гуманізм заговорили. а убивати українців не їх території гуманно? а окупувати землю нашого народу гунанно?. не буде вам прощення. "око за око-зуб за зуб"
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01.08.2020 20:57 Ответить
Короткий анекдот: кацап гуманіст.
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01.08.2020 21:11 Ответить
Да Вы шо такое говорите да не может быть это все равно что отобрали жену и требуют ее содержать Ах@@ть не встать
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01.08.2020 21:33 Ответить
от гуманных людоедов слышу
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01.08.2020 21:43 Ответить
кацапские козлы оставили людей без воды.

козлорылые мрази, уходите с Крыма, дайте людям нормально жить.
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01.08.2020 21:48 Ответить
Це...правдива точність.
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02.08.2020 01:02 Ответить
А я вважаю негуманним існування такого утворення, як РАШИСТСЬКА *********!!! і що тепер???
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01.08.2020 21:51 Ответить
Правильний хід думок!
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02.08.2020 01:00 Ответить
Офігєвші рожі. Віджали у сусіда терасу для відпочинку і жаліються, що їм воду на цю терасу відключили.
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01.08.2020 21:53 Ответить
Канал - искусственное сооружение. Перекрытие канала - возврат Крыма к природному состоянию. О какой негуманности может идти речь?
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01.08.2020 22:05 Ответить
Точніше не скажеш!
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02.08.2020 01:01 Ответить
Таварищи москали чей Крим ? "Крим.наш", ну если ваш то ипитесь сами со своей водой, а Дніпро УКРАЇНСЬКИЙ, і вода в ньому наша. Так що ****** конскую вам на варатник а не воду, ПТН-ПНХ. Слава Україні !
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01.08.2020 23:11 Ответить
Взагалі ...нахабності московитів не має меж. Навіть коментувати всіляку антилюдську погань не хочеться.
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02.08.2020 00:59 Ответить
Вор украл машину и жалуется, что собственник не желает её для вора заправлять...
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02.08.2020 02:12 Ответить
А войну 6 лет вести, 14 тыс. убитых - это гуманно? Начинай с себя, сраная раха!
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02.08.2020 02:38 Ответить
Если в кране нет воды, значит выпили москали!
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02.08.2020 16:16 Ответить
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