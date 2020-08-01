МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал "антигуманными" действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", – сказал Зайцев.

Он также призвал ЕС "отказаться от практики "визовой дискриминации" крымчан". Зайцев считает, что это "напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза".

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24 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

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При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Власти Украины утверждают, что возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова.