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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО

В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии", чьи корреспонденты посетили Байдарскую долину, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя. Площадь водного зеркала значительно уменьшилось за последние полтора месяца.

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.

В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду 01

В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду 02

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также что полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

В начале июня такого обмеления Чернореченского водохранилища не наблюдалось.
В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: "Лужица". ФОТОрепортаж

Накануне российские оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

В конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете".

Ранее глава российского оккупационного правительства Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Автор: 

засуха (51) Крым (26421) город Севастополь (1763) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+92
Нужно помочь небратьям...)
В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду - Цензор.НЕТ 3963
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26.07.2020 10:17
+43
В школе учиться нужно было , а не прогуливать . Крым никто не дарил , его поменяли на равнозначные территории .
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26.07.2020 10:21
+34
Не надо искать , Бубочка скоро даст водичку .... ))))
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26.07.2020 10:09
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Страница 3 из 3
Просклоняйте название системы,,умный буй,, крысчане.
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26.07.2020 12:47 Ответить
в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный ...уй"
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26.07.2020 12:48 Ответить
Ждать, когда в Крыме закончится вода, то же самое, что и ожидания кацапов что хохлы замерзнут без их газа. Тоесть- бесполезно. 7 лет прошло- ни мы не замерзли, ни крым не засох.
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26.07.2020 13:07 Ответить
Вода не газ, її незаміниш. Два-три дні сушняка і якщо не *******, то незворотні зміни в органімзі.
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26.07.2020 13:16 Ответить
Вместо воды можно пить коньяк или водку накрайняк
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26.07.2020 13:50 Ответить
Каких 2 дня? 7 лет уже ждем когда у них вода закончится. И еще 27 будем ждать.
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26.07.2020 17:17 Ответить
ДА НУ, ТИ СУРЬОЗНО, ХТОСЬ ЧЕКАЄ ЯК КАЦАПИ ?

А В ІНШОМУ ТИ ПРАВ - КРИМ ВЖЕ ЗАСОХНУВ БЕЗ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА, ДИВИСЬ ГУГЛ КАРТУ ЯКОГО КОЛЬОРУ СТАВ КРИМ.
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26.07.2020 13:51 Ответить
Якби зелений слюнтяй використав ситуація в свою користь - КРИМ вернувся би до України,тільки не треба жувати соплі.
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26.07.2020 13:11 Ответить
Ти ба, у них є система умний пуй!!!
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26.07.2020 13:13 Ответить
Во! Меня тоже эта нанотехнтлогия удивила) Умный, *****,буй! Котрый на все кацапское рыло)
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26.07.2020 13:46 Ответить
Шо ,родная гавань оказалась без воды,в фонтане Бахчисарайском поисщите ,Горматный говорил там много воды🤔😂🤣🤣
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26.07.2020 13:13 Ответить
Крымские предатели УКРАИНЫ уверенно топают со всей раССеей в каменный век..
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26.07.2020 13:26 Ответить
"Нехай п"ють мочу". Г.Г. Москаль.
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26.07.2020 13:42 Ответить
Вот Москаль, что бы не говорили, очень интересные вещи озвучивал, и делал иногда весьма радикальные, интересный дядька в плане политика.
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26.07.2020 13:49 Ответить
В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище. Источник: https://censor.net/p3210164

КАЦАПИ - ПИЙТЕ КАМЕНІ З НЕБА
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26.07.2020 13:49 Ответить
"...оккупанты ищут воду..."

Під диваном нехай пошукають, може там є🤪.
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26.07.2020 14:48 Ответить
Система"Умный буй"?!Ясно понятно
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26.07.2020 15:24 Ответить
Это какой по счёту раз оно мелеет????))))
У украинских пропагандонов крымские водохранилища мелееют 6 лет да не обмелеют...
У росеянских пропагандонов Украина мерзнет без газа 20 лет да никак не замерзнет
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26.07.2020 16:01 Ответить
Посмотри на фото...и так - постоянно. А что тебе не нравится?
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27.07.2020 08:06 Ответить
Добро пожаловать в радную говень...
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26.07.2020 17:50 Ответить
В конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете"


умний ..уй ..уй поможет если води нету...

Кримчанам..
процитирую "Дюну"...
людям нужны трудные времена, тяготы и угнетение, чтобы развивались их душевные силы(чтоби скрепи крепчали).
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26.07.2020 18:38 Ответить
R.I.P водо похоронилище.
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26.07.2020 18:44 Ответить
везде всё мелеет идите нахер. на даче колодец два ведра и всё мутняк. речка тоже самое ручейком стала.
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26.07.2020 19:10 Ответить
Это всё брехня и домыслы. Руский мир камнями с неба поднимает уровень воды во всех водохранилищах Крыма. Скоро там будет рай.
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26.07.2020 19:16 Ответить
Не рай а буй, причем умный.
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26.07.2020 22:19 Ответить
Новина не про що.
Зараз там 30 млн кубів, а у 2014 році було 7,8 при непод'ємному запасі у 7 млн.
Так що води там більше ніж досить
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26.07.2020 20:45 Ответить
Вот и хорошо, значит воды им не надо.
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27.07.2020 08:34 Ответить
Крысяне - не дорого продам фото реки Днепр...

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27.07.2020 00:27 Ответить
Нехай спитають у Поклонської через ікону Миколи 11,а краще у недоїденого упирями-окупантами лікаря Ілліна. Він зараз в Чистилищі і знає де її всій цій мерзоті взяти.
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27.07.2020 05:41 Ответить
Шановні конституційні блогери України! Знаю,що вам не хотілось би виходити на сайти та соц.мережі московитського лайна,але нам потрібно доводити на Росію правду того,що коять і вже натворили в Україні московитські російські мерзотники та вбивці. Розказуйте і пишіть про те,як їдять бойовики тут лікарів і солдат, вбивають мирних людей, знищують підприємства, викрадають людей, підривать та палять землю з посівами диверсанти. Все і вся,що сама Росія несе не мир на землю України,а війну і злидні, небезпеку і тортури, вбивста і геноцид. Не бійтесь бути не толерантними та словоохочими у вираженості, бо там дипломатичних і нормальнорозмірних слів та словосплучень....просто не розуміють. Це такий собі ненарод,а спільнота заражених на вірус нелюдяності з іншими народами. Будь Ласка!
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27.07.2020 05:53 Ответить
"могучая" россия, постройте атомный опреснитель!!! Если сами не можете то придёт
Китай и решит проблему с водой или населением ,сьев его как саранчу.
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27.07.2020 06:02 Ответить
Хай лижуть росу з "камнєй с нєба"
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27.07.2020 07:15 Ответить
После деокупации воду можно вообще не подавать...пусть татары разводят лошадей и верблюдов как это было до присоединения рашкой в 18 веке...А побережье передать государственные здравницы, никакой частной собственности и долгострочной ареды ближе чем 300м от берега...
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27.07.2020 08:34 Ответить
Ващета Севастополь и раньше такие проблемы имел. Перекрытие канала никакого отношения не имеет.
На черноморском побережье в этом году такая проблема общая. Вон в Геленджике (Сочи) воду стали давать 1,5 часа в сутки.
Так что Украина к этой засухе отношения не имеет.
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27.07.2020 09:58 Ответить
А вот и причина нехватки воды для самых умных ордынцев: "Если где-то нет воды, воду выпили ж.ды!" А если вдруг избыток воды: "Если где-то есть вода - значит, ж.д нас.ал туда!"
В общем,поняли, жители Орды - ваш лозунг на все времена: "Бей ж.дов - спасай Орду!"
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27.07.2020 14:16 Ответить
Так можна вирішити проблему коллекторних вод,провести в кримський канал каналізацію....
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27.07.2020 17:18 Ответить
Кримчани можуть мені не вірити, але я точно знаю, де є вода.
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27.07.2020 19:12 Ответить
АГА а мені відомо де води НЕМА і НЕ БУДЕ!!
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01.08.2020 06:06 Ответить
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