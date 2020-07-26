В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО
В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии", чьи корреспонденты посетили Байдарскую долину, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя. Площадь водного зеркала значительно уменьшилось за последние полтора месяца.
В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.
Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также что полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.
В начале июня такого обмеления Чернореченского водохранилища не наблюдалось.
Накануне российские оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.
В конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете".
Ранее глава российского оккупационного правительства Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.
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А В ІНШОМУ ТИ ПРАВ - КРИМ ВЖЕ ЗАСОХНУВ БЕЗ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА, ДИВИСЬ ГУГЛ КАРТУ ЯКОГО КОЛЬОРУ СТАВ КРИМ.
КАЦАПИ - ПИЙТЕ КАМЕНІ З НЕБА
Під диваном нехай пошукають, може там є🤪.
У украинских пропагандонов крымские водохранилища мелееют 6 лет да не обмелеют...
У росеянских пропагандонов Украина мерзнет без газа 20 лет да никак не замерзнет
умний ..уй ..уй поможет если води нету...
Кримчанам..
процитирую "Дюну"...
людям нужны трудные времена, тяготы и угнетение, чтобы развивались их душевные силы(чтоби скрепи крепчали).
Зараз там 30 млн кубів, а у 2014 році було 7,8 при непод'ємному запасі у 7 млн.
Так що води там більше ніж досить
Китай и решит проблему с водой или населением ,сьев его как саранчу.
На черноморском побережье в этом году такая проблема общая. Вон в Геленджике (Сочи) воду стали давать 1,5 часа в сутки.
Так что Украина к этой засухе отношения не имеет.
В общем,поняли, жители Орды - ваш лозунг на все времена: "Бей ж.дов - спасай Орду!"