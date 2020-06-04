Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: "Лужица". ФОТОрепортаж
В оккупированном РФ Крыму высыхает Симферопольское водохранилище.
Об этом пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, передает Цензор.НЕТ.
На снимках видно, что на оккупированном полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. Там, где раньше была вода - уже суша.
"Симферопольское водохранилище. Лужица", - подписаны фотографии.
"Согласно Женевской конвенции,обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта", - добавляет блогер.
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поднатужиться,
Вот пописает медведь- будет лужица,
Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,
Нам немножко…Подождать только надобно.
(по совковой песне "Вместе весело шагать")
Вы ещё и за Савастополь ответите, саббббаки, ...лять !!!
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236551
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236588
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можно еще бойлерами возить через МОСТ !.)