Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: "Лужица". ФОТОрепортаж

В оккупированном РФ Крыму высыхает Симферопольское водохранилище.

Об этом пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, передает Цензор.НЕТ.

На снимках видно, что на оккупированном полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. Там, где раньше была вода - уже суша.

"Симферопольское водохранилище. Лужица", - подписаны фотографии.









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"Согласно Женевской конвенции,обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта", - добавляет блогер.