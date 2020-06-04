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Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: "Лужица". ФОТОрепортаж

В оккупированном РФ Крыму высыхает Симферопольское водохранилище.

Об этом пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, передает Цензор.НЕТ.

На снимках видно, что на оккупированном полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. Там, где раньше была вода - уже суша.

"Симферопольское водохранилище. Лужица", - подписаны фотографии.

Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: Лужица 01
Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: Лужица 02
Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: Лужица 03
Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: Лужица 04

Читайте также: Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

"Согласно Женевской конвенции,обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта", - добавляет блогер.

Блогер показал, что осталось от Симферопольского водохранилища: Лужица 05

засуха (51) Крым (26380) вода (918)


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Топ комментарии
+98
Предлагаю оказать небратьям гуманитарную помощь...
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 2553
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04.06.2020 11:34
+57
Ну, пусть. Камни с неба должна предоставить уже рашка.
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04.06.2020 11:29
+47
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 9309
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04.06.2020 12:23
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...Нам немножко потерпеть,
поднатужиться,

Вот пописает медведь- будет лужица,

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,

Нам немножко…Подождать только надобно.

(по совковой песне "Вместе весело шагать")
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04.06.2020 12:43 Ответить
ну есть еще что-то жидкое, чем не вода
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04.06.2020 13:06 Ответить
Кацапы !!!
Вы ещё и за Савастополь ответите, саббббаки, ...лять !!!
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04.06.2020 13:15 Ответить
А самое прикольное то что росиянам на это плевать,Ресурс вытащат с крыма о потом бросят-пусть украина снова вкладывает деньги и вытаскивает регион
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04.06.2020 13:27 Ответить
А,как Вы хотели обновляются не только сроки президентства,но и доходы,жизни ,водохранилища.Все в этом мире взаимосвязано,только кацапам это не ведомо.
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04.06.2020 13:33 Ответить
обновляются конечно.
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04.06.2020 13:34 Ответить
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 6337
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04.06.2020 14:13 Ответить
Максимум через місяць віслючок и компанія ,будуть співать "там же наши люди "
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04.06.2020 15:15 Ответить
Законы природы ещё ни кто не отменял. Вот и отсосали воду по полной, а пока сосали и камень с неба в жопу влетел.
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04.06.2020 15:47 Ответить
Генератор глупых мыслей
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12.07.2020 13:35 Ответить
Седой, а генерируешь глупые дела. Пора быть умней.
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13.07.2020 11:26 Ответить
Вопрос. А сколько времени потребовалось от пуска воды по каналу до установления нормального водоснабжения в Украинском Крыму? Другими словами - сколько времени и денег потребуется на восстановления этого всего после ухода дикарей из Крыма?
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04.06.2020 16:12 Ответить
Есть еще дополнительный вопрос: сколько времени и денег понадобится для восстановления гидротехнических сооружений канала в Крыму. Они и до 2014 года были сильно изношены и поддерживались в рабочем состоянии только большим опытом персонала в условиях непрерывной эксплуатации. А за несколько лет бездействия там почти всё должно было придти в полную негодность.
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05.06.2020 19:13 Ответить
Персоналу мабуть уже і немає...
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08.06.2020 00:22 Ответить
Злобные биндеровцы.нажрались нашего хереса а утром всё водохранилище выпили.фашисты одним словом
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04.06.2020 17:43 Ответить
пооолеее ррруууускає пооооолллееее..пісня така
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04.06.2020 17:47 Ответить
Хай хло гризеться, нам то шо
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04.06.2020 17:59 Ответить
а зачем нам это показывают?я вот только открыл цензор и уже вторая статья посвящённая воде в Крыму.вы шо зелебобики ипучие решили туда воду падлы подавать?слишком много стало шума как то по этой теме.вы зельё поймите настоящим Украинцам глубоко пофигу проблемы кацапов в Крыму или будь где.вот как свалят оттуда тогда и говорите как воду подать.
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04.06.2020 20:26 Ответить
Це фото треба використовувати нашій владі як доказ того що вода в Криму ще є.От як її використають тоді хай кажуть що нема.
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05.06.2020 09:27 Ответить
Пусть только бубочка попробует на нас повесить проблемы Крыма. После того, как он уронил экономику, нам только хотелки Кремля выполнять не хватало.
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05.06.2020 11:47 Ответить
Очень, очень хреновый знак для Украины. Так как Россия считает себя преемником долгов и активов бывшего СССР, тогда они могут запросто подложить идею того, что Северо-Крымский канал вместе с Краснознаменской оросительной системой строился за счёт всего Союза - значит, это это их собственность. Это есть повод для захвата - и никакой сопливый Зеленский ничего не сделает. До побережья Скадовска - 40 км по морю от Крыма - с острова Джарылгач в бинокль виден весь западный берег Крыма. Захват Скадовска открывает путь к Каховке - всего 70 км по дороге - вот канал и захвачен.

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236551
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05.06.2020 12:21 Ответить
...та россия может считать себя приемником хоть самого царя гороха из тьмутаракании... она совершила военное преступление в 21 веке - вооружённый захват чужой территории и развязывание на ней войны... и должна, рано или поздно за это ответить, в соответствии с мировыми законами , правилами и договорённостями. тчк.
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05.06.2020 14:13 Ответить
Никогда Россия не перед кем отвечать не будет, по крайней мере в ее сегодняшнем статусе. Как показала история - Россия не просит, а если ей что-то нужно она это захватывает. Если ей нужна будет вода - а она нужна все больше с каждым годом - она просить нищее государство Украина просить о поставках не будет - вторая ядерная держава в мире просто захватит то, что ей нужно без вопросов. Глава администрации Путина Илларионов в 2014 году предупреждал Украину о перспективе захвата Крыма - никто даже ухом не шевельнул, как можно - мы же Украина и Россия не посмеет этого сделать - как два пальца об асфальт - тихо и без шума это было сделано. То же и с водой будет.
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05.06.2020 16:17 Ответить
как два пальца об асфальт уже не получится, будет серьёзная бойня и не санкции будут. а конфискация активов - иначе давно бы захватили...теперь уже стоит вопрос не захвата , а возврата краденого да с компенсацией
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05.06.2020 21:55 Ответить
Это все фантазия - санкции не работают. В своё время даже пытались отсключить их от VISA - как была она там. так и осталась. Так же и с активами - никто их не будет отбирать - нужен суд, который Россия не признаёт. Кстати, вот по теме:

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236588

Свежие новости - вряд ли они отражают ваш оптимизм.
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05.06.2020 22:55 Ответить
зачем суд?...разве захват Крыма и Донбасса проводился по решению суда? нужно действовать теми же методами...например : волевым решением большой семёрки принять решение арестовать счета путина и ещё десятка крупных кремлёвских воров, во избежание дестабилизации политической обстановки, развязывания новых военных конфликтов, начала мировой ядерной войны да во имя укрепления безопасности и посмотреть, как твоя любимая могучая россия "не признаёт" правила дорожного движения на дороге ... да, и не читай ты много рассейских новостей...козломордым станешь...
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05.06.2020 23:15 Ответить
Какие счета Путина арестовать? Что за детский подход? Зачем ему счета, если он пользуется олигархами - ты думаешь, что он просто за так сделал своего повара и друзяк по дзюдо миллиардерами? Он пользуется этими деньгами как ему хочется и сдохнет он в Кремле. Спустись с небес на землю и не считай, что надев вышиванку их можно испугать.
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05.06.2020 23:38 Ответить
именно об этом я и говорю..."их" (друзей твоих) уже испугали и джавелинами и СП-2 и турецким потоком и ценой на нефть и беспилотниками в сирии и ливии и лансерами и илоном маском и ковидом и ещё много чем , но больше всего они боятся нге этого а своего народа, шо под боком... это стадо конечно долго запрягается но быстро едет, потому пока что мир куёт на твоего кремлёвского пса железный намордник, и в то же время, гладит его по шерсти...
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06.06.2020 00:00 Ответить
вата, "нищий", тебе -
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07.06.2020 13:37 Ответить
а чого ж такий грозний ********* виплачує Чечні гроші,а не пішле його під три чорти?
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07.06.2020 17:58 Ответить
А где фото с плотины, откуда прекрасно видно высушенный периметр и разницу "было/стало"? На первом фото видно, что вода ушла ниже максимального уровня (при которого уже идёт сброс за плотину) всего метра на три. Фото с трещинами, наверное, сделано в низинной пойме у Лозового; так там частенько пересыхает, а к осени - так вообще трава по пояс может вырасти... В общем, с уровнем воды в симферопольском водохранилище я драмы не вижу, а эти места я знаю очень хорошо в разные сезоны: катался вокруг на вело, приезжал покушать с прекрасным видом на Чатыр-Даг... Очевидно, кому-то надо качнуть эмоции: злорадные, с одной стороны, слезливо сердобольные, с другой. В таком подходе нет конструктива. Через целенаправленное разобщение Крым не вернёшь. https://maidanfire.blogspot.com/
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05.06.2020 14:23 Ответить
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 8102
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06.06.2020 00:27 Ответить
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 4143
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05.06.2020 15:58 Ответить
козломордые твари оставили людей без воды.
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05.06.2020 19:56 Ответить
В говени фсё в говне, даже камни с нёба

Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 9528



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06.06.2020 00:13 Ответить
Теперь в "родной говени" можно собирать камни не только с неба, но и со дна

можно еще бойлерами возить через МОСТ !.)
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06.06.2020 21:01 Ответить
***** форевер!.Палкі вітання крисянам від тої держави,на яку ви насрали
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07.06.2020 17:54 Ответить
є тут такий собі остап бенддер,який пишається величчу **********.Товаріщ бендер,а не пішли б ви зі своїм *********** куди подалі?Ваше плюгаве гебняве ***** виплачує гроші Чечні,в якої тільки мільйон мешканців.Чого ж він такий сильний,з ядерною зброєю не може їх вгамувати?Тому що СЦИКЛО, за спинами жінок і дітей тільки воює сволота.Воно тільки підлістю своєю воює тварюка,чекає коли з під тишка вдарити.Ось цей сморчок лізе у велику сімку?Хто ж там килими після нього буде прати?Прийдеться викинути
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07.06.2020 18:11 Ответить
Бог ой дождь в помощь
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07.06.2020 19:14 Ответить
поставте їм туди пісяющего хлопчика статую, може води буде більше.Та й той морячок з розкритим ротом, що танцюе вже давно повинен вивчити танець дощу
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07.06.2020 21:42 Ответить
Срочно тракториста-бендеровца вывезти мешков 10-15 ддт туда))))
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12.07.2020 13:38 Ответить
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