Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка". ФОТОрепортаж
В окупованому РФ Криму висихає Сімферопольське водосховище.
Про це пише у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, передає Цензор.НЕТ.
На знімках видно, що на окупованому півострові висихає Сімферопольське водосховище. Там, де раніше була вода, - вже суша.
"Сімферопольське водосховище. Калюжка", - підписано фотографії.
"Згідно із Женевською конвенцією, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій цілком у відповідальності окупанта", - додає блогер.
Топ коментарі
+98 Eispickel
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+57 Скрепы неизвестно чего
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+47 Федор solovero
показати весь коментар04.06.2020 12:23
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Вот пописает медведь- будет лужица,
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Нам немножко…Подождать только надобно.
(по совковой песне "Вместе весело шагать")
Вы ещё и за Савастополь ответите, саббббаки, ...лять !!!
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236551
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236588
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можно еще бойлерами возить через МОСТ !.)