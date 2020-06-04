Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка". ФОТОрепортаж

В окупованому РФ Криму висихає Сімферопольське водосховище.

Про це пише у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, передає Цензор.НЕТ.

На знімках видно, що на окупованому півострові висихає Сімферопольське водосховище. Там, де раніше була вода, - вже суша.

"Сімферопольське водосховище. Калюжка", - підписано фотографії.









Читайте також: Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

"Згідно із Женевською конвенцією, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій цілком у відповідальності окупанта", - додає блогер.