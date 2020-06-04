УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини Фото
38 367 143

Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка". ФОТОрепортаж

В окупованому РФ Криму висихає Сімферопольське водосховище.

Про це пише у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, передає Цензор.НЕТ.

На знімках видно, що на окупованому півострові висихає Сімферопольське водосховище. Там, де раніше була вода, - вже суша.

"Сімферопольське водосховище. Калюжка", - підписано фотографії.

Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: Калюжка 01
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: Калюжка 02
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: Калюжка 03
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: Калюжка 04

Читайте також: Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

"Згідно із Женевською конвенцією, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій цілком у відповідальності окупанта", - додає блогер.

Автор: 

посуха (66) Крим (14143) вода (1177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+98
Предлагаю оказать небратьям гуманитарную помощь...
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 2553
показати весь коментар
04.06.2020 11:34
+57
Ну, пусть. Камни с неба должна предоставить уже рашка.
показати весь коментар
04.06.2020 11:29
+47
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 9309
показати весь коментар
04.06.2020 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
...Нам немножко потерпеть,
поднатужиться,

Вот пописает медведь- будет лужица,

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,

Нам немножко…Подождать только надобно.

(по совковой песне "Вместе весело шагать")
показати весь коментар
04.06.2020 12:43 Відповісти
ну есть еще что-то жидкое, чем не вода
показати весь коментар
04.06.2020 13:06 Відповісти
Кацапы !!!
Вы ещё и за Савастополь ответите, саббббаки, ...лять !!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:15 Відповісти
А самое прикольное то что росиянам на это плевать,Ресурс вытащат с крыма о потом бросят-пусть украина снова вкладывает деньги и вытаскивает регион
показати весь коментар
04.06.2020 13:27 Відповісти
А,как Вы хотели обновляются не только сроки президентства,но и доходы,жизни ,водохранилища.Все в этом мире взаимосвязано,только кацапам это не ведомо.
показати весь коментар
04.06.2020 13:33 Відповісти
обновляются конечно.
показати весь коментар
04.06.2020 13:34 Відповісти
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 6337
показати весь коментар
04.06.2020 14:13 Відповісти
Максимум через місяць віслючок и компанія ,будуть співать "там же наши люди "
показати весь коментар
04.06.2020 15:15 Відповісти
Законы природы ещё ни кто не отменял. Вот и отсосали воду по полной, а пока сосали и камень с неба в жопу влетел.
показати весь коментар
04.06.2020 15:47 Відповісти
Генератор глупых мыслей
показати весь коментар
12.07.2020 13:35 Відповісти
Седой, а генерируешь глупые дела. Пора быть умней.
показати весь коментар
13.07.2020 11:26 Відповісти
Вопрос. А сколько времени потребовалось от пуска воды по каналу до установления нормального водоснабжения в Украинском Крыму? Другими словами - сколько времени и денег потребуется на восстановления этого всего после ухода дикарей из Крыма?
показати весь коментар
04.06.2020 16:12 Відповісти
Есть еще дополнительный вопрос: сколько времени и денег понадобится для восстановления гидротехнических сооружений канала в Крыму. Они и до 2014 года были сильно изношены и поддерживались в рабочем состоянии только большим опытом персонала в условиях непрерывной эксплуатации. А за несколько лет бездействия там почти всё должно было придти в полную негодность.
показати весь коментар
05.06.2020 19:13 Відповісти
Персоналу мабуть уже і немає...
показати весь коментар
08.06.2020 00:22 Відповісти
Злобные биндеровцы.нажрались нашего хереса а утром всё водохранилище выпили.фашисты одним словом
показати весь коментар
04.06.2020 17:43 Відповісти
пооолеее ррруууускає пооооолллееее..пісня така
показати весь коментар
04.06.2020 17:47 Відповісти
Хай хло гризеться, нам то шо
показати весь коментар
04.06.2020 17:59 Відповісти
а зачем нам это показывают?я вот только открыл цензор и уже вторая статья посвящённая воде в Крыму.вы шо зелебобики ипучие решили туда воду падлы подавать?слишком много стало шума как то по этой теме.вы зельё поймите настоящим Украинцам глубоко пофигу проблемы кацапов в Крыму или будь где.вот как свалят оттуда тогда и говорите как воду подать.
показати весь коментар
04.06.2020 20:26 Відповісти
Це фото треба використовувати нашій владі як доказ того що вода в Криму ще є.От як її використають тоді хай кажуть що нема.
показати весь коментар
05.06.2020 09:27 Відповісти
Пусть только бубочка попробует на нас повесить проблемы Крыма. После того, как он уронил экономику, нам только хотелки Кремля выполнять не хватало.
показати весь коментар
05.06.2020 11:47 Відповісти
Очень, очень хреновый знак для Украины. Так как Россия считает себя преемником долгов и активов бывшего СССР, тогда они могут запросто подложить идею того, что Северо-Крымский канал вместе с Краснознаменской оросительной системой строился за счёт всего Союза - значит, это это их собственность. Это есть повод для захвата - и никакой сопливый Зеленский ничего не сделает. До побережья Скадовска - 40 км по морю от Крыма - с острова Джарылгач в бинокль виден весь западный берег Крыма. Захват Скадовска открывает путь к Каховке - всего 70 км по дороге - вот канал и захвачен.

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236551
показати весь коментар
05.06.2020 12:21 Відповісти
...та россия может считать себя приемником хоть самого царя гороха из тьмутаракании... она совершила военное преступление в 21 веке - вооружённый захват чужой территории и развязывание на ней войны... и должна, рано или поздно за это ответить, в соответствии с мировыми законами , правилами и договорённостями. тчк.
показати весь коментар
05.06.2020 14:13 Відповісти
Никогда Россия не перед кем отвечать не будет, по крайней мере в ее сегодняшнем статусе. Как показала история - Россия не просит, а если ей что-то нужно она это захватывает. Если ей нужна будет вода - а она нужна все больше с каждым годом - она просить нищее государство Украина просить о поставках не будет - вторая ядерная держава в мире просто захватит то, что ей нужно без вопросов. Глава администрации Путина Илларионов в 2014 году предупреждал Украину о перспективе захвата Крыма - никто даже ухом не шевельнул, как можно - мы же Украина и Россия не посмеет этого сделать - как два пальца об асфальт - тихо и без шума это было сделано. То же и с водой будет.
показати весь коментар
05.06.2020 16:17 Відповісти
как два пальца об асфальт уже не получится, будет серьёзная бойня и не санкции будут. а конфискация активов - иначе давно бы захватили...теперь уже стоит вопрос не захвата , а возврата краденого да с компенсацией
показати весь коментар
05.06.2020 21:55 Відповісти
Это все фантазия - санкции не работают. В своё время даже пытались отсключить их от VISA - как была она там. так и осталась. Так же и с активами - никто их не будет отбирать - нужен суд, который Россия не признаёт. Кстати, вот по теме:

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/236588

Свежие новости - вряд ли они отражают ваш оптимизм.
показати весь коментар
05.06.2020 22:55 Відповісти
зачем суд?...разве захват Крыма и Донбасса проводился по решению суда? нужно действовать теми же методами...например : волевым решением большой семёрки принять решение арестовать счета путина и ещё десятка крупных кремлёвских воров, во избежание дестабилизации политической обстановки, развязывания новых военных конфликтов, начала мировой ядерной войны да во имя укрепления безопасности и посмотреть, как твоя любимая могучая россия "не признаёт" правила дорожного движения на дороге ... да, и не читай ты много рассейских новостей...козломордым станешь...
показати весь коментар
05.06.2020 23:15 Відповісти
Какие счета Путина арестовать? Что за детский подход? Зачем ему счета, если он пользуется олигархами - ты думаешь, что он просто за так сделал своего повара и друзяк по дзюдо миллиардерами? Он пользуется этими деньгами как ему хочется и сдохнет он в Кремле. Спустись с небес на землю и не считай, что надев вышиванку их можно испугать.
показати весь коментар
05.06.2020 23:38 Відповісти
именно об этом я и говорю..."их" (друзей твоих) уже испугали и джавелинами и СП-2 и турецким потоком и ценой на нефть и беспилотниками в сирии и ливии и лансерами и илоном маском и ковидом и ещё много чем , но больше всего они боятся нге этого а своего народа, шо под боком... это стадо конечно долго запрягается но быстро едет, потому пока что мир куёт на твоего кремлёвского пса железный намордник, и в то же время, гладит его по шерсти...
показати весь коментар
06.06.2020 00:00 Відповісти
вата, "нищий", тебе -
показати весь коментар
07.06.2020 13:37 Відповісти
а чого ж такий грозний ********* виплачує Чечні гроші,а не пішле його під три чорти?
показати весь коментар
07.06.2020 17:58 Відповісти
А где фото с плотины, откуда прекрасно видно высушенный периметр и разницу "было/стало"? На первом фото видно, что вода ушла ниже максимального уровня (при которого уже идёт сброс за плотину) всего метра на три. Фото с трещинами, наверное, сделано в низинной пойме у Лозового; так там частенько пересыхает, а к осени - так вообще трава по пояс может вырасти... В общем, с уровнем воды в симферопольском водохранилище я драмы не вижу, а эти места я знаю очень хорошо в разные сезоны: катался вокруг на вело, приезжал покушать с прекрасным видом на Чатыр-Даг... Очевидно, кому-то надо качнуть эмоции: злорадные, с одной стороны, слезливо сердобольные, с другой. В таком подходе нет конструктива. Через целенаправленное разобщение Крым не вернёшь. https://maidanfire.blogspot.com/
показати весь коментар
05.06.2020 14:23 Відповісти
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 8102
показати весь коментар
06.06.2020 00:27 Відповісти
Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 4143
показати весь коментар
05.06.2020 15:58 Відповісти
козломордые твари оставили людей без воды.
показати весь коментар
05.06.2020 19:56 Відповісти
В говени фсё в говне, даже камни с нёба

Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка" - Цензор.НЕТ 9528



показати весь коментар
06.06.2020 00:13 Відповісти
Теперь в "родной говени" можно собирать камни не только с неба, но и со дна

можно еще бойлерами возить через МОСТ !.)
показати весь коментар
06.06.2020 21:01 Відповісти
***** форевер!.Палкі вітання крисянам від тої держави,на яку ви насрали
показати весь коментар
07.06.2020 17:54 Відповісти
є тут такий собі остап бенддер,який пишається величчу **********.Товаріщ бендер,а не пішли б ви зі своїм *********** куди подалі?Ваше плюгаве гебняве ***** виплачує гроші Чечні,в якої тільки мільйон мешканців.Чого ж він такий сильний,з ядерною зброєю не може їх вгамувати?Тому що СЦИКЛО, за спинами жінок і дітей тільки воює сволота.Воно тільки підлістю своєю воює тварюка,чекає коли з під тишка вдарити.Ось цей сморчок лізе у велику сімку?Хто ж там килими після нього буде прати?Прийдеться викинути
показати весь коментар
07.06.2020 18:11 Відповісти
Бог ой дождь в помощь
показати весь коментар
07.06.2020 19:14 Відповісти
поставте їм туди пісяющего хлопчика статую, може води буде більше.Та й той морячок з розкритим ротом, що танцюе вже давно повинен вивчити танець дощу
показати весь коментар
07.06.2020 21:42 Відповісти
Срочно тракториста-бендеровца вывезти мешков 10-15 ддт туда))))
показати весь коментар
12.07.2020 13:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 