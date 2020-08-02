Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь

Оккупанты "в знак дружбы" "передали" Чечне территорию оздоровительного комплекса на первой береговой линии в Алуште. Кадыров поручил построить там детский лагерь.

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь. Он будет рассчитан на более 450 мест", - сказал он.

По его словам, расположен комплекс в городе Алушта, у самого моря.

Читайте также: МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым

"Здания комплекса периода советской постройки. Открытие объекта позволит создать и дополнительные рабочие места. Строительство начнется уже в ближайшее время. Сейчас на месте идут проектно изыскательские работы", - добавил Баширов.

По информации крымских СМИ, речь идет о детском лагере "Крымпотребсоюза", построенном в 1970 году.