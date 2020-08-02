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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь

Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь

Оккупанты "в знак дружбы" "передали" Чечне территорию оздоровительного комплекса на первой береговой линии в Алуште. Кадыров поручил построить там детский лагерь.

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь. Он будет рассчитан на более 450 мест", - сказал он.

По его словам, расположен комплекс в городе Алушта, у самого моря.

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"Здания комплекса периода советской постройки. Открытие объекта позволит создать и дополнительные рабочие места. Строительство начнется уже в ближайшее время. Сейчас на месте идут проектно изыскательские работы", - добавил Баширов.

По информации крымских СМИ, речь идет о детском лагере "Крымпотребсоюза", построенном в 1970 году.

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) Крым (26425) Чечня (637)


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Топ комментарии
+19
добре місце табором не назвуть
та ще й від Дирова
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02.08.2020 13:01 Ответить
+18
450 детей с бородами... С игрой Зарница.
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02.08.2020 13:05 Ответить
+13
мало того что оккупировали сволочи так мою алушту чуркам отддали гнидяры
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02.08.2020 13:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
добре місце табором не назвуть
та ще й від Дирова
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02.08.2020 13:01 Ответить
Говнозёл уже поприветствовал инициативу ,
Или ждёт очередного письма ?
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02.08.2020 13:02 Ответить
Кацапов охранники частных пляжей гоняют нагайками. Они вАзмуШШаюЦА
Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь - Цензор.НЕТ 2911
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02.08.2020 13:03 Ответить
ГУЛАГ?
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02.08.2020 13:04 Ответить
ну шож, теперь у крысчан будет свой кусок чечни
руский мир, он сам не ходит, чеченцев приводит
донбасс не даст соврать
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02.08.2020 13:04 Ответить
пусть строит, всё равно этот детский лагерь как и весь Крым, перейдёт назад к Украине
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02.08.2020 13:05 Ответить
450 детей с бородами... С игрой Зарница.
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02.08.2020 13:05 Ответить
будет база отдыха бойцовского клуба ахмад
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02.08.2020 13:05 Ответить
На могильную плиту положи свою конфету..
Песня "Детский лагерь Саласпилс"..
Песня времен совка...
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02.08.2020 13:06 Ответить
мені теж спала на думку ця пісня, коли я перечитав заголовок
"детский лагерь Саласпилс, кто увидел - не забудет!"
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02.08.2020 13:10 Ответить
будуть вольєри.
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02.08.2020 13:10 Ответить
Крым всегда выделялся на фоне УССР даже своей кацапской тупой непроходимостью по части очевидного логики здравомыслия..но так построена и живет вся КАЦАПИЯ РСФСР во времена СССР а в годы СССР -Чеченская автономная республика была чем то вроде дворового туалета грязь вонь срачь.... Грозный был более менее похож на что то из цивилизации.... а все остальное чем выше в горы тем местность напоминала времена 20 годов 20 века басмачество...
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02.08.2020 13:10 Ответить
Для личинок бородаты[ ******** у которых писда на морде уже с 10 лет???
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02.08.2020 13:11 Ответить
А зачем,Крым уже и так зона?
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02.08.2020 13:12 Ответить
мало того что оккупировали сволочи так мою алушту чуркам отддали гнидяры
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02.08.2020 13:12 Ответить
Бубочке кадырка там отдельный домик выделит для принесения бубочкой извинений.
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02.08.2020 13:14 Ответить
слышь, под ПВНом. Ты ХТО? Никогда не нравились люди которые скрывают своли лица. тебе у немчиков видно лучше?
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02.08.2020 21:32 Ответить
Какое твоё дело? Ключ от квартиры не надо? Ты за Зелю обиделся, или за Кадырку?
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02.08.2020 22:15 Ответить
Ты там в ольгино сиди и щелкай дальше
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04.08.2020 09:53 Ответить
Пошёл на своё Ху#ло.
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04.08.2020 14:00 Ответить
Будуть вівці там випасати для дирки.
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02.08.2020 13:20 Ответить
Згадалась совкова пісня "Детскій лагерь Саласпілс".
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02.08.2020 13:22 Ответить
Та хоч каміння з неба. Зате не чутно ненависної української мови, як змушувала крисчан страждати. А з нохчійн мотт ( чеченською) вони впораються.
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02.08.2020 13:26 Ответить

https://censor.net/user/88110 - "Та хоч каміння з неба."
До речі, камені з неба дійсно прилітають/падають. Нижче... (фото, Куба, жовтень 2016р.)
https://postimg.cc/7JvrBhR9

Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 7995
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02.08.2020 13:54 Ответить
камені каміння
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02.08.2020 13:55 Ответить
Дырявый педофил хочет сделать загон из молодых славянских детей для утех? С овцами и ослами каДырову уже надоело спариваться. Лагерь от террористов будет звучать как Кадыров-югент?
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02.08.2020 13:26 Ответить
Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь - Цензор.НЕТ 8755
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02.08.2020 13:29 Ответить
Серпентарій або простіше кубло прибацаних. Кому ви потрібні в Росії точно так як і в ЄС!
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02.08.2020 15:34 Ответить
Когда у кремлевского беса путлера заканчиваются шитые белыми нитками аргументы, он достает из кармана последний козырь, своего дворового пса, может испугаются, но это всего лишь старческий маразм, о котором всем известно.
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02.08.2020 13:31 Ответить
Маленький конц-табір збудує ахадемік.
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02.08.2020 13:45 Ответить
Как это прекрасно-дарить украденное
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02.08.2020 14:03 Ответить
паРаша всё делает так, что нам без напалма уже не обойтись
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02.08.2020 14:17 Ответить
Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 867Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 1870Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 3055Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 9468Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір - Цензор.НЕТ 6686
....
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02.08.2020 14:18 Ответить
Дожили.
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02.08.2020 14:18 Ответить
Еще один санаторий для ЧВК "Вагнер".
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02.08.2020 14:40 Ответить
навіщо робить табор у таборі, це вже якийсь табор особливого режиму буде
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02.08.2020 14:52 Ответить
Бабло ж розпиляти треба ж.
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02.08.2020 15:37 Ответить
Дети будут извиняться перед кадыровым два раза в день: на утренней линейке и вечернем построении
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02.08.2020 16:03 Ответить
Разве что Саласпилс. Прости, Господи!
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02.08.2020 16:41 Ответить
Он уже сделал один лагерь в маштабах страны
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02.08.2020 16:51 Ответить
Очень рад за алуштинских крисчан. Будут чичи гонять месную гопоту☝
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02.08.2020 18:41 Ответить
Не хотели учить украинский, будете учить чеченский! Слава Аллаху!
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02.08.2020 19:39 Ответить
Ага. И назвать его,,ПИХАТИНЕЦ *****,,
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02.08.2020 23:47 Ответить
Ослайобам загон выделили.
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03.08.2020 09:24 Ответить
 
 