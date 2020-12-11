173 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлені 173 населені пункти в трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населені пункти у 3 областях, а саме: Київська – 79, Житомирська – 58, Чернівецька - 36", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 10 грудня в зв’язку з погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, на час проведення обробки дорожнього покриття спецтехнікою Служби автомобільних доріг, було введено тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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Станом на 7:00 11 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 183 працівники та 808 одиниць техніки. Підрозділами ДСНС проведено буксирування 13 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 29 громадянам). Від ДСНС залучалось 29 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.