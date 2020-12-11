173 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлені 173 населені пункти в трьох областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населені пункти у 3 областях, а саме: Київська – 79, Житомирська – 58, Чернівецька - 36", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також повідомляється, що 10 грудня в зв’язку з погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, на час проведення обробки дорожнього покриття спецтехнікою Служби автомобільних доріг, було введено тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Станом на 7:00 11 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.
Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 183 працівники та 808 одиниць техніки. Підрозділами ДСНС проведено буксирування 13 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 29 громадянам). Від ДСНС залучалось 29 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль