Міноборони купує 3 літаки Ан-178

Літаки повинні будуть замінити в збройних силах України АН-26.

Про це пресслужба Міністерства оборони повідомляє на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків Ан-178 з Antonov Company. Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони авансувати зазначену угоду", - сказано в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що закуплені Ан-178 мають замінити літаки Ан-26.