Міноборони купує 3 літаки Ан-178
Літаки повинні будуть замінити в збройних силах України АН-26.
Про це пресслужба Міністерства оборони повідомляє на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків Ан-178 з Antonov Company. Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони авансувати зазначену угоду", - сказано в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що закуплені Ан-178 мають замінити літаки Ан-26.
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар11.12.2020 17:35
+4 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар11.12.2020 17:36
+4 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар11.12.2020 17:38
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короче, смешит бога
Антонов має викоростовувати цю замову для пошуку нових покупців за кордоном.
Є що демонструвати.
а потом цихановская объявила начало партизанские акции и с этой авиацией было покончено...
щаз ни того, ни другого...даже девушки пенсионного возраста переключились на чай с вареньем по кухням