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Міноборони купує 3 літаки Ан-178

Міноборони купує 3 літаки Ан-178

Літаки повинні будуть замінити в збройних силах України АН-26.

Про це пресслужба Міністерства оборони повідомляє на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків Ан-178 з Antonov Company. Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони авансувати зазначену угоду", - сказано в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що закуплені Ан-178 мають замінити літаки Ан-26.

Міноборони купує 3 літаки Ан-178 01

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7343) літак (2900) Укроборонпром (1732) закупівлі (3368)


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Топ коментарі
+8
Гарна новина, це один з найкращих літаків в свойому класі.
Антонов має викоростовувати цю замову для пошуку нових покупців за кордоном.
Є що демонструвати.
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11.12.2020 17:35
+4
А будувати хто їх буде? Всі зайняті обговоренням низьких зарплат вчителів, медиків, поліції, депутатів... А тим часом зарплати кваліфікованих робітників та ІТР в різних галузях виробництва не витримують ніякої критики. На моєму підприємстві є багато вакансій для кіп та ітр але люди, які приходять на співбесіду, дізнаючись про рівень зарплати (9-10тис.) не чекають навіть її закінчення.
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11.12.2020 17:36
+4
это в заголовок закралась ошибка - минобороны хочет купить 3 самолета ан178...
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11.12.2020 17:38
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Ти ба ,цілих три літаки,за майже 30 років Незалежності !!)))
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11.12.2020 17:35 Відповісти
это в заголовок закралась ошибка - минобороны хочет купить 3 самолета ан178...
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11.12.2020 17:38 Відповісти
Бажати не шкідливо,шкідливо не бажати !!))
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11.12.2020 17:39 Відповісти
вот власть и делится своими желаниями и даже планами...
короче, смешит бога
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11.12.2020 17:42 Відповісти
" Я планов наших люблю громадьё" ,але все лишається на стадіі планів !!)))
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11.12.2020 17:46 Відповісти
Нельзя не потошнить,да?
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11.12.2020 20:54 Відповісти
Для України різних типів літаків потрібно 3000, а зеж2 виродкам всього лиш один великий катафалк.
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11.12.2020 18:37 Відповісти
Гарна новина, це один з найкращих літаків в свойому класі.
Антонов має викоростовувати цю замову для пошуку нових покупців за кордоном.
Є що демонструвати.
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11.12.2020 17:35 Відповісти
какая разніца...главно инфовброс сделать
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11.12.2020 17:49 Відповісти
Будь ласка, не треба на українському порталі публікувати лінкі на російські сайти.
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11.12.2020 17:55 Відповісти
Тыц😂🌷××
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11.12.2020 18:10 Відповісти
Я спостерігав як на Гостомельський аеродром на посадку йшов ІЛ-76 з гуркотом двигунів, а за ним слідом АН-178 практично беззвучно. Гарна машина. Я його кобчиком називаю.
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11.12.2020 21:25 Відповісти
Потрібно міняти і турбогвинтові літаки Ан-26, їм вже по 40 років. Потрібно розробляти оновлений Ан-132 з українськими двигунами, щоб не платити арабам за виробництво розробленого на їх гроші і переданого їм патенту разом з конструкторською документацією Ан-132 і виробляти ці літаки масово.
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11.12.2020 17:35 Відповісти
А будувати хто їх буде? Всі зайняті обговоренням низьких зарплат вчителів, медиків, поліції, депутатів... А тим часом зарплати кваліфікованих робітників та ІТР в різних галузях виробництва не витримують ніякої критики. На моєму підприємстві є багато вакансій для кіп та ітр але люди, які приходять на співбесіду, дізнаючись про рівень зарплати (9-10тис.) не чекають навіть її закінчення.
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11.12.2020 17:36 Відповісти
То так, з 90-го року богато фахівців вимерло,а нових не навчили !!)))
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11.12.2020 17:42 Відповісти
На заводі Антонова поки що працювати є кому, тільки замовлень немає.
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11.12.2020 21:27 Відповісти
безусловно хорошая новость . осталось выяснить в состоянии ли "Antonov Company" выполнить заказ и в какие сроки
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11.12.2020 17:38 Відповісти
таких белых аистов белорусы выпускали в открытые форточки на пике протестных движений...
а потом цихановская объявила начало партизанские акции и с этой авиацией было покончено...
щаз ни того, ни другого...даже девушки пенсионного возраста переключились на чай с вареньем по кухням
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11.12.2020 17:47 Відповісти
https://youtu.be/kjWYfWwGVrM клас
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11.12.2020 17:43 Відповісти
На ближайшие 10 лет завод, вернее то что от него осталось, работой загружено.
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11.12.2020 17:44 Відповісти
Поддержка в летной годности оставшегося парка .Ан12,22, 24,26,30,32,72,74,140,148,158,124,225
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11.12.2020 20:24 Відповісти
Тобто потрібно було дочекатися смерті майже 30 курсантів та офіцерів, щоб дійшло до "смальця"?
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11.12.2020 18:13 Відповісти
 
 