Минобороны покупает 3 самолета АН-178
Самолеты должны будут заменить в вооруженных силах Украины АН-26.
Об этом пресс-служба Министерства обороны сообщает на официальной странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Минобороны Украины завершает заключение контракта о закупке трех самолетов АН-178 с Antonov Company. Кабинет министров разрешил Министерству обороны авансировать указанное соглашение", - сказано в сообщении.
В министерстве пояснили, что закупленные АН-178 должны заменить самолеты АН-26.
Также на Цензор.НЕТ: Будет изменен подход к выполнению оборонного заказа. Ситуация с неиспользованным финресурсом не должна повториться, - Уруский
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короче, смешит бога
Антонов має викоростовувати цю замову для пошуку нових покупців за кордоном.
Є що демонструвати.
а потом цихановская объявила начало партизанские акции и с этой авиацией было покончено...
щаз ни того, ни другого...даже девушки пенсионного возраста переключились на чай с вареньем по кухням