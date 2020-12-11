Минобороны покупает 3 самолета АН-178

Самолеты должны будут заменить в вооруженных силах Украины АН-26.

Об этом пресс-служба Министерства обороны сообщает на официальной странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны Украины завершает заключение контракта о закупке трех самолетов АН-178 с Antonov Company. Кабинет министров разрешил Министерству обороны авансировать указанное соглашение", - сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что закупленные АН-178 должны заменить самолеты АН-26.

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