Єдиний варіант повернути Крим - це повернення територій силою, - Безсмертний

Експредставник України на переговорах стосовно Донбасу Роман Безсмертний закликав силою повернути Крим під контроль Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу ATR

За його словами, після п'яти років, які минули з моменту приєднання півострова до Росії, немає сумнівів, що його вже не повернути шляхом мирної реінтеграції.

"Є єдиний спосіб вирішення цих проблем - повернення цих територій. Потрібно чітко зараз говорити - повернення цих територій силою", - заявив Безсмертний.

Він зазначив, що спочатку треба відселити з півострова всіх, "хто лояльний", а потім "вирішувати цю проблему шляхом побудови армії, оборонного комплексу і планування військових операцій".

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