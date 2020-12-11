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Єдиний варіант повернути Крим - це повернення територій силою, - Безсмертний
Експредставник України на переговорах стосовно Донбасу Роман Безсмертний закликав силою повернути Крим під контроль Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу ATR
За його словами, після п'яти років, які минули з моменту приєднання півострова до Росії, немає сумнівів, що його вже не повернути шляхом мирної реінтеграції.
"Є єдиний спосіб вирішення цих проблем - повернення цих територій. Потрібно чітко зараз говорити - повернення цих територій силою", - заявив Безсмертний.
Він зазначив, що спочатку треба відселити з півострова всіх, "хто лояльний", а потім "вирішувати цю проблему шляхом побудови армії, оборонного комплексу і планування військових операцій".
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Феерический долбодятел.
що здибався з вельмишановною добродійкою, в особі якої, сподіваюся, знайшов освічену пані, яка розтлумачить, хто ж такі отой во кляті москалі чи кацапи - це ,часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?