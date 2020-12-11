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Новини Окуповані території
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Єдиний варіант повернути Крим - це повернення територій силою, - Безсмертний

Єдиний варіант повернути Крим - це повернення територій силою, - Безсмертний

Експредставник України на переговорах стосовно Донбасу Роман Безсмертний закликав силою повернути Крим під контроль Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу ATR

За його словами, після п'яти років, які минули з моменту приєднання півострова до Росії, немає сумнівів, що його вже не повернути шляхом мирної реінтеграції.

"Є єдиний спосіб вирішення цих проблем - повернення цих територій. Потрібно чітко зараз говорити - повернення цих територій силою", - заявив Безсмертний.

Він зазначив, що спочатку треба відселити з півострова всіх, "хто лояльний", а потім "вирішувати цю проблему шляхом побудови армії, оборонного комплексу і планування військових операцій".

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Автор: 

Безсмертний Роман (147) Крим (14138)


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Топ коментарі
+17
Скільки років Азербайджан ждав?...
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11.12.2020 21:33
+12
Идиот? Значит макаки макшанские сами добровольно уйдут из Крыма. Я так понял?
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11.12.2020 21:36
+11
Треба бити рашку тільки військовим шляхом.
Але вона к тому часу має бути з'вязана та знекровлена.
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11.12.2020 21:43
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Здравая мысль! Они уже туда как минимум полмиллиона москалей завезли...
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12.12.2020 22:44 Відповісти
Сколько бы ни завезли - они все сдрыснут, когда начнутся перебои с водкой и сигаретами.
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14.12.2020 11:22 Відповісти
Безсмертный возомнил себя бессмертным?
Феерический долбодятел.
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13.12.2020 21:20 Відповісти
Довбодятєл це власник ніку з п'яти слів.
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14.12.2020 20:50 Відповісти
Не твоё собачье дело, дурында. Пошла в жопу. Можешь скулить Админу, ты, падаль, это дело любишь.
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15.12.2020 09:36 Відповісти
Москалю, менше лаптями тут ********.
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15.12.2020 09:40 Відповісти
Выйдя из парадной, споткнувшись о поребрик, ничтоже сумняшеся,
що здибався з вельмишановною добродійкою, в особі якої, сподіваюся, знайшов освічену пані, яка розтлумачить, хто ж такі отой во кляті москалі чи кацапи - це ,часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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15.12.2020 10:56 Відповісти
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