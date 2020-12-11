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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Единственный вариант вернуть Крым - это возвращение территорий силой, - Безсмертный

Единственный вариант вернуть Крым - это возвращение территорий силой, - Безсмертный

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Безсмертный призвал силой вернуть Крым под контроль Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ATR

По его словам, после пяти лет, которые прошли с момента присоединения полуострова к России, нет сомнений, что его уже не вернуть путем мирной реинтеграции.

"Есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", — заявил Безсмертный.

Он отметил, что сначала надо отселить с полуострова всех, "кто лоялен", а затем "решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций".

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Автор: 

Безсмертный Роман (355) Крым (26376)


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Топ комментарии
+17
Скільки років Азербайджан ждав?...
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11.12.2020 21:33
+12
Идиот? Значит макаки макшанские сами добровольно уйдут из Крыма. Я так понял?
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11.12.2020 21:36
+11
Треба бити рашку тільки військовим шляхом.
Але вона к тому часу має бути з'вязана та знекровлена.
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11.12.2020 21:43
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Здравая мысль! Они уже туда как минимум полмиллиона москалей завезли...
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12.12.2020 22:44 Ответить
Сколько бы ни завезли - они все сдрыснут, когда начнутся перебои с водкой и сигаретами.
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14.12.2020 11:22 Ответить
Безсмертный возомнил себя бессмертным?
Феерический долбодятел.
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13.12.2020 21:20 Ответить
Довбодятєл це власник ніку з п'яти слів.
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14.12.2020 20:50 Ответить
Не твоё собачье дело, дурында. Пошла в жопу. Можешь скулить Админу, ты, падаль, это дело любишь.
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15.12.2020 09:36 Ответить
Москалю, менше лаптями тут ********.
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15.12.2020 09:40 Ответить
Выйдя из парадной, споткнувшись о поребрик, ничтоже сумняшеся,
що здибався з вельмишановною добродійкою, в особі якої, сподіваюся, знайшов освічену пані, яка розтлумачить, хто ж такі отой во кляті москалі чи кацапи - це ,часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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15.12.2020 10:56 Ответить
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