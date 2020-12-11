Единственный вариант вернуть Крым - это возвращение территорий силой, - Безсмертный
Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Безсмертный призвал силой вернуть Крым под контроль Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ATR
По его словам, после пяти лет, которые прошли с момента присоединения полуострова к России, нет сомнений, что его уже не вернуть путем мирной реинтеграции.
"Есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", — заявил Безсмертный.
Он отметил, что сначала надо отселить с полуострова всех, "кто лоялен", а затем "решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций".
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Феерический долбодятел.
що здибався з вельмишановною добродійкою, в особі якої, сподіваюся, знайшов освічену пані, яка розтлумачить, хто ж такі отой во кляті москалі чи кацапи - це ,часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?