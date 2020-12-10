Шмыгаль обсудил с Джемилевым и Умеровым стратегию деоккупации Крыма

Народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Рустем Умеров на встрече с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой обсудили разработки Стратегии деоккупации временно оккупированных территорий и включение в Госбюджет-2021 финансирования программ для внутренне перемещенных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, заместитель руководителя Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы Рустем Умеров в Фейсбуке.

По его словам, в ходе встречи также говорилось о необходимости включения в Государственный бюджет на 2021 год программы "Расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы из территории Украины", которая, как утверждает депутат, сокращена в текущем проекте бюджета.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку правительством проекта закона о предоставлении статуса лица лишенного личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины и получении соответствующей социальной защиты, сохранении финансирования программы "Доступное жилье".

"Ведь льготное кредитование крайне важно для ВПЛ и участников АТО/ООС", - заметил Умеров.

В ходе встречи также говорилось о выполнении правительством Указа Президента Украины о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в числе которых Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам, реализации проекта строительства 1000 квартир и Соборной мечети.

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