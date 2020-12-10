Шмигаль обговорив із Джемілєвим і Умєровим стратегію деокупації Криму

Народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рустем Умєров на зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою обговорили розробки Стратегії деокупації тимчасово окупованих територій і включення до Держбюджету-2021 фінансування програм для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник керівника Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи Рустем Умєров у Фейсбуці.

За його словами, під час зустрічі також йшлося про необхідність включення до Державного бюджету на 2021 рік програми "Розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з території України", яка, як стверджує депутат, скорочена в поточному проєкті бюджету.

Крім того, співрозмовники обговорили підготовку урядом проєкту закону про надання статусу особи позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та отриманні відповідного соціального захисту, збереження фінансування програми "Доступне житло".

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"Адже пільгове кредитування вкрай важливе для ВПО та учасників АТО/ООС", - зазначив Умєров.

Під час зустрічі також йшлося про виконання Урядом Указу президента України щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам та Курбан-Байрам; реалізації проєкту будівництва 1000 квартир та Соборної мечеті.