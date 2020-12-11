Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про запровадження санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в п'ятницю видання "Тагес-Анцайгер".

"Федеральна рада Швейцарії 11 грудня ввела санкції щодо Білорусі. Фінансові санкції і заборона на в'їзд будуть запроваджені стосовно 15 осіб, зокрема президента Олександра Лукашенка. Нові заходи набирають сили з 18.00 11 грудня", - свідчить повідомлення на офіційному сайті Федеральної ради.

Активи згаданих осіб будуть заморожені. Їм також буде заборонено в'їзд до Швейцарії або транзитний проїзд через неї.

Крім Лукашенка, серед осіб, які опиняються під санкціями, є його син і радник з питань національної безпеки Віктор Лукашенко.

Читайте також: Правозахисники з "Репортерів без кордонів" закликають заморозити фінансову допомогу Білорусі

Таким чином, Швейцарія підтримала рішення, яке було прийнято Європейським Союзом 6 листопада. Рішенням Ради ЄС до списку санкцій були додані 15 представників білоруської влади, зокрема сам Лукашенко. Ще раніше продовжено ембарго ЄС на постачання в Білорусь зброї і засобів, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

Наприкінці листопада Європейський парламент закликав посилити заходи впливу на владу Білорусі у зв'язку з триваючими порушеннями прав людини і, зокрема, з убивством опозиційного активіста Романа Бондаренка.

Європарламент закликає ЄС і держави-члени союзу збільшити допомогу білоруському громадянському суспільству, НКО, правозахисникам і незалежним журналістам, терміново створити програму стипендій для студентів і вчених, вигнаних із білоруських університетів за продемократичну позицію. Він також закликає держави ЄС спростити процедуру отримання віз для осіб, які залишають Білорусь із політичних причин, і надавати їм та їхнім сім'ям всю необхідну підтримку і допомогу.