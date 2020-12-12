Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ
Сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.
Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони.
За попередніми даними евакуації до медичного закладу не потребують.
"Наші дії щодо ситуації:
1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ.
3. Спостережна група", - підсумували в ТКГ.
Топ коментарі
+29 Вася Шевченко #371210
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Ганьба владі.
шобы главнокакбыкомандующему статистику не портить?
новые термины подхалимской **** войны...убивают!!!!
Легкое вторичное (какой термин, мать вашу!) ранение.
И где же наши добробаты которых боялись как сепаратюги так и штабные крысы ВСУ?Видимо пора им снова возвращатся пока Украину окончательно не сдали кацапам.
В Фастов привезли " груз 200", а с ним бумагу -- " Умер в результате
инфаркта-миокард ".
Местные, кто бывал с покойным на передовой не поверили.
Был здоров . Сами вскрыли " бушлат" --
а там -- пуля в лоб, от снайпера. Вот так списываем потери.
Генерал Рустам Мурадов, который назначен командиром контингента миротворцев РФ в Карабахе, в 2016 году был представителем России в этом самом центре УССЫКАНЦ на Донбассе. По приглашению Украины и нашего Генштаба. Мурадов так активно наблюдал, что 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая попал под обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.
Вопрос к главнокомандующему: "Ранение двоих военнослужащих это же не нарушение перемирия"? Если "да", то желаю чтобы такой мир был на Банковой постоянно.