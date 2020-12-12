Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ

Сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони.



За попередніми даними евакуації до медичного закладу не потребують.



"Наші дії щодо ситуації:



1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".

2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ.

3. Спостережна група", - підсумували в ТКГ.

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