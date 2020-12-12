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Новини Агресія Росії проти України
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Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ

Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ

Сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони.

За попередніми даними евакуації до медичного закладу не потребують.

"Наші дії щодо ситуації:

1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ.
3. Спостережна група", - підсумували в ТКГ.

Також читайте: На лаві підсудних мають опинитися всі, які вчинили злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України

обстріл (28378) поранення (2801) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+29
легкие вторичные ранения... ???? это шо?
шобы главнокакбыкомандующему статистику не портить?

новые термины подхалимской **** войны...убивают!!!!
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12.12.2020 10:06
+24
Одужання пораненим.
Ганьба владі.
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12.12.2020 10:03
+11
зебилы, поведайте нам самую правдивую историю как они на передовой поскользнулись
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12.12.2020 10:18
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Одужання пораненим.
Ганьба владі.
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12.12.2020 10:03 Відповісти
+
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12.12.2020 11:40 Відповісти
легкие вторичные ранения... ???? это шо?
шобы главнокакбыкомандующему статистику не портить?

новые термины подхалимской **** войны...убивают!!!!
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12.12.2020 10:06 Відповісти
Это значит, например, когда от взрыва снаряда упало дерево, а веткой ударило по голове.
Легкое вторичное (какой термин, мать вашу!) ранение.
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12.12.2020 10:18 Відповісти
ну короче по любэ "небоевое" ? (хоть по степени тяжести может быть какое угодно)
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12.12.2020 10:22 Відповісти
В прошлом году контузию признали небоевой травмой. Со всеми вытекающими последствиями для организма и невыплатами, реабилитациями и прочей ненужной куйнёй для выработонного материала. Улыбаемся и машем.
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12.12.2020 11:09 Відповісти
Розривна куля влучила в бруствер, розірвалась і осколками поранило обличча одразу двох.
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12.12.2020 10:55 Відповісти
Розривна куля "тієї сторони", "певних кол", які намагаються дискредитувати найвеличніші досягнення найвеличнішого блазня щодо пошуку миру в дупі пуйла.
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12.12.2020 11:00 Відповісти
Что означает - "вторичное ранение"?
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12.12.2020 10:08 Відповісти
По мнению цыганских ученых и великих научных деятелей из к.рога такие ранения приключаются крайне редко, когда пуля вторично проникает в канал, пробитый в теле первой пулей... так сказать, поражает вторично, не причиняя вреда. А шо до первой пули... ну шо, просвистела и ага...
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12.12.2020 10:27 Відповісти
А ВСУ геройски запретили даже направлять стрелковое оружие в сторону врага.
И где же наши добробаты которых боялись как сепаратюги так и штабные крысы ВСУ?Видимо пора им снова возвращатся пока Украину окончательно не сдали кацапам.
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12.12.2020 10:10 Відповісти
Так это ж ты и я и Палиця Василь, и все на этом форуме... мы и есть "наши добробаты"... так шо, пора нам "снова возвращаться"??? Или пускай пора им???
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12.12.2020 10:30 Відповісти
З радістю,та тільки мене після другої хвилі мобілізації по віку та здоровю призначили в частину самооборони і повістка по сьогоднішній день дійсна та і все зібране в ,,сидорі,, чекає по сьогоднішній день.
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12.12.2020 10:39 Відповісти
тоді ми з тобою в однеї команді. Але я свій "сидір" у морозилці держу)))
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12.12.2020 10:45 Відповісти
Я Вам співчуваю...
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12.12.2020 10:47 Відповісти
навіщо??? Залиш собі, друже
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12.12.2020 10:56 Відповісти
Головне те що в морозилці гарно ховати ..На останніх зборах з собаками шукали..)))))))))
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12.12.2020 11:51 Відповісти
На Банковую их нужно, а не на передок.
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12.12.2020 10:48 Відповісти
Згоден,для того щоб були успіхи на нулівці спершу треба навести лад на Банковій.
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12.12.2020 10:53 Відповісти
зебилы, поведайте нам самую правдивую историю как они на передовой поскользнулись
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12.12.2020 10:18 Відповісти
теперь им премия положена за миролюбие и безответственность
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12.12.2020 10:19 Відповісти
Who is who, вторичные?
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12.12.2020 10:21 Відповісти
см. коммент 10.18...на меня уже накричали по поводу это непонятного и нелогичного...))))
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12.12.2020 10:23 Відповісти
Что попкорном обстреляли.
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12.12.2020 10:22 Відповісти
зебільній владі треба легко ногою в рило
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12.12.2020 10:23 Відповісти
Та это еще легко отделались, посмотрите что в Киеве творилось, сейчас на передовой лафа, сепары стреляют и плачут, потому и легкие да еще вторичные.
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12.12.2020 10:24 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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12.12.2020 10:25 Відповісти
Нынешняя власть скрывает наши потери на Донбассе.
В Фастов привезли " груз 200", а с ним бумагу -- " Умер в результате

инфаркта-миокард ".
Местные, кто бывал с покойным на передовой не поверили.
Был здоров . Сами вскрыли " бушлат" --
а там -- пуля в лоб, от снайпера. Вот так списываем потери.
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12.12.2020 10:29 Відповісти
Досить дивно виглядає, що про це інформує пресс-службаа ТКГ (арестович наше фсьо), а не Міноборони чи командування ЗСУ
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12.12.2020 10:30 Відповісти
"Ввєдьон рєжім тішіни" - це означає, що заборонили відповісти вогнем? А сєпари теж ввели такий режим? Хоча по що це я.
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12.12.2020 10:30 Відповісти
а им что, они же сепары и террористы, им все можно,видимо там считают
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12.12.2020 10:40 Відповісти
Какие еще ранения????? Клоуняка ведь говорил, что он лично.. перемирие.. не стрелять... отводить... Или брешет скотиняка?
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12.12.2020 10:36 Відповісти
как же зеленые мрази обесценивают ранение легкое вторичное читаеться между срок - легонькое, комарик укусил, небольно, царапина не страшно, все ок тишина в целом придерживается, вы не подумайте что мы возмущаемся все ок, чепуха, к вам притензий никаких, бывает
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12.12.2020 10:41 Відповісти
"Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события"
Генерал Рустам Мурадов, который назначен командиром контингента миротворцев РФ в Карабахе, в 2016 году был представителем России в этом самом центре УССЫКАНЦ на Донбассе. По приглашению Украины и нашего Генштаба. Мурадов так активно наблюдал, что 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая попал под обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.
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12.12.2020 10:46 Відповісти
Бажаю всьому ЗЕленому цирку "легких вторічних" поранень. Вроховуючи те, що вони по життю "патєрпєвшіє", нічого особливого з ним не станеться.
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12.12.2020 10:52 Відповісти
Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 9294Уранці двоє військовослужбовців зазнали легких поранень, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 4272
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12.12.2020 10:54 Відповісти
Кроме этого отмечается, что через координационный механизм введен "режим тишины".Источник: https://censor.net/ru/n3236567

Вопрос к главнокомандующему: "Ранение двоих военнослужащих это же не нарушение перемирия"? Если "да", то желаю чтобы такой мир был на Банковой постоянно.
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12.12.2020 11:04 Відповісти
так это мир или перемирие по кварталовски с черным пиаром каждый день ранения гибель солдат
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12.12.2020 11:58 Відповісти
Если легкие-помазали зеленкой и пару дней на кухне....А если журналюгский пи...ж - то хлопцам скорейшего выздоровления.
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12.12.2020 12:08 Відповісти
жопу зеленкой себе помажь.....на кухне у плиты....
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12.12.2020 12:22 Відповісти
А ты хоть лоб...Я писал про подачу материала журналюгами а не про наших хлопцев....
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12.12.2020 20:42 Відповісти
Желаю таких вторичных + первичных ранений всему жидосемейству звездидента, а так же оп,сн и тд. по списку.
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12.12.2020 12:12 Відповісти
Лёгкие,легусенькие,легкокусенькие
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12.12.2020 12:20 Відповісти
члены ткг , желаю вам тоже таких же легких вторичных ранений от которых не погибают но становятся инвалидами.....
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12.12.2020 12:20 Відповісти
во как зебыдло из ткг подает. это не сраная русня нарушила условия перемирия и обстреляла наших бойцов, а это просто двое военнослужащих ПОЛУЧИЛИ легкие(!?) ранения. и ткг с продажным пдрсом кравчуком, и янелох с оп-на службе кремля.
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12.12.2020 14:59 Відповісти
Війна при Порошенка тривала, бо він на ній наживався, Порошенка вже нема, а є зелєнь, а війна далі триває, тепер хто наживається?
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12.12.2020 15:55 Відповісти
порошенко когда был. то подписал секретный указ-наживаться на войне, и вот теперь некуда деваться, надо выполнять
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12.12.2020 16:56 Відповісти
При Иловайске сразу военное положение по всей стране ,а не парад со свежей краской...и тупиковые минские....
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12.12.2020 20:44 Відповісти
 
 