Утром двое военнослужащих получили легкие ранения, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - подчеркивают в ТКГ.

Кроме этого отмечается, что через координационный механизм введен "режим тишины". Кроме этого направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ относительно инцидента.

"Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события", - подытожили в ТКГ.

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