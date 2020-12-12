Утром двое военнослужащих получили легкие ранения, - украинская делегация в ТКГ
Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - подчеркивают в ТКГ.
Кроме этого отмечается, что через координационный механизм введен "режим тишины". Кроме этого направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ относительно инцидента.
"Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события", - подытожили в ТКГ.
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Ганьба владі.
шобы главнокакбыкомандующему статистику не портить?
новые термины подхалимской **** войны...убивают!!!!
Легкое вторичное (какой термин, мать вашу!) ранение.
И где же наши добробаты которых боялись как сепаратюги так и штабные крысы ВСУ?Видимо пора им снова возвращатся пока Украину окончательно не сдали кацапам.
В Фастов привезли " груз 200", а с ним бумагу -- " Умер в результате
инфаркта-миокард ".
Местные, кто бывал с покойным на передовой не поверили.
Был здоров . Сами вскрыли " бушлат" --
а там -- пуля в лоб, от снайпера. Вот так списываем потери.
Генерал Рустам Мурадов, который назначен командиром контингента миротворцев РФ в Карабахе, в 2016 году был представителем России в этом самом центре УССЫКАНЦ на Донбассе. По приглашению Украины и нашего Генштаба. Мурадов так активно наблюдал, что 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая попал под обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.
Вопрос к главнокомандующему: "Ранение двоих военнослужащих это же не нарушение перемирия"? Если "да", то желаю чтобы такой мир был на Банковой постоянно.