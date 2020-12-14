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Канада отримала першу партію доз вакцини проти COVID-19, - Трюдо

Канада отримала першу партію доз вакцини проти COVID-19, - Трюдо

До Канади прибули перші партії вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Перша партія доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски і мийте руки", - написав Трюдо в соцмережі.

За його словами, це гарна новина, але боротьба з коронавірусом триває і необхідно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 у Канаді буде безкоштовною, - Трюдо

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