Вакцинація проти COVID-19 у Канаді буде безкоштовною, - Трюдо
Кожен канадець матиме можливість безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, як тільки ефективна вакцина стане доступною.
Про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже цінуємо нашу універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безкоштовними", - сказав Трюдо.
Він нагадав, що уряд створив спеціальну експертну комісію, яка вносить рекомендації стосовно "найкращого способу розподілу вакцин, справедливо та рівно".
"Хочу також наголосити на роботі нашого міністра державних закупівель, який упевнився в тому, що ми матимемо чудовий доступ до вакцин з усього світу, щойно вони стануть доступними", - додав прем'єр-міністр.
За це заплатить уряд. Скільки скажуть. Грошима платників податків.
А Трюдо - що ?
Він уже стільки протранжирив, що віддавати будуть покоління. Йому голова не болить.
Він вважає, що державні гроші не закінчуються.
Податки ж не всі платять.
ето как китайская мышь - распространяет...
наш рыжий внушает - лучше заразится и выздороветь и можешь плавать без маски.
от она вакцина!
Головне тепер - наявність ефективної вакцини...
надеюсь все в поряде с мадамой - быть женой такого долбойоба? - та ей памятник на родине нада строить.
Просто позбавили медичної допомоги - і все. Анулювали операції.
І ще скільки помре. Не кінець же вашої "героїчної" боротьби.
Але ж так "турбуєтеся" про громадян ...