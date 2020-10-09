УКР
1 907 21

Вакцинація проти COVID-19 у Канаді буде безкоштовною, - Трюдо

Вакцинація проти COVID-19 у Канаді буде безкоштовною, - Трюдо

Кожен канадець матиме можливість безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, як тільки ефективна вакцина стане доступною.

Про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже цінуємо нашу універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безкоштовними", - сказав Трюдо.

Він нагадав, що уряд створив спеціальну експертну комісію, яка вносить рекомендації стосовно "найкращого способу розподілу вакцин, справедливо та рівно".

"Хочу також наголосити на роботі нашого міністра державних закупівель, який упевнився в тому, що ми матимемо чудовий доступ до вакцин з усього світу, щойно вони стануть доступними", - додав прем'єр-міністр.

Тю блин, ну тупые, радуцкий бы им рассказал как продать маски из гос. резерва и набарыжить на вакцинах
вы что, сейчас Вава мацой подавится, как это бесплатной?
Спасибо Джастин но пошёл ты нах со своей вакциной
фишка в том, что вакцины еще нету и не факт, что будет но они уже готовы вакцинировать
показати весь коментар
09.10.2020 09:16 Відповісти
Предпочитаешь расеянскую?
показати весь коментар
09.10.2020 09:34 Відповісти
Quel est le temps d'osti de ciboire du criss aujourd**** à Montréal, mon tabarnak?
показати весь коментар
09.10.2020 09:59 Відповісти
он разбивает теорию всемирного заговора рептилоидов-продавцов вакцины.
показати весь коментар
09.10.2020 09:17 Відповісти
???
За це заплатить уряд. Скільки скажуть. Грошима платників податків.
А Трюдо - що ?
Він уже стільки протранжирив, що віддавати будуть покоління. Йому голова не болить.
Він вважає, що державні гроші не закінчуються.
показати весь коментар
09.10.2020 14:29 Відповісти
деньги из кармана и деньги из бюджета это все же не одно и то же.
показати весь коментар
09.10.2020 14:32 Відповісти
Не збираюся вас переконувати.

Податки ж не всі платять.
показати весь коментар
09.10.2020 15:41 Відповісти
Сразу видно, у них нет партии воров "Слуга народа"
показати весь коментар
09.10.2020 09:34 Відповісти
Вот таким должно быть отношение власти к народу, а не одни голословные обещания, которые всем уже насточертели и напоминают мираж в пустыне до которого можно идти вечно.
показати весь коментар
09.10.2020 09:45 Відповісти
им бы туда зеленского, по 100 баксов брали б за вакцину как и за тесты
показати весь коментар
09.10.2020 09:45 Відповісти
та ради бога - де вакцина?
показати весь коментар
09.10.2020 09:46 Відповісти
кацапячий остой, который они называют вакциной - колоть не нада.
ето как китайская мышь - распространяет...
показати весь коментар
09.10.2020 09:49 Відповісти
"Каждый канадец будет иметь возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19, как только эффективная вакцина станет доступной" - думаю, месьє Трюдо не мав на увазі оту кацапську сечу.
показати весь коментар
09.10.2020 10:04 Відповісти
ето буба канадцев заразил - радоваться победам, которых и на просвет еще нет...
наш рыжий внушает - лучше заразится и выздороветь и можешь плавать без маски.
от она вакцина!
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
"Квебек порожняк не гонит" (с) Джастин Трюдо
Головне тепер - наявність ефективної вакцини...
показати весь коментар
09.10.2020 10:06 Відповісти
шо интересно за Меланию ни слова.
надеюсь все в поряде с мадамой - быть женой такого долбойоба? - та ей памятник на родине нада строить.
показати весь коментар
09.10.2020 10:27 Відповісти
Людей ви умертвили теж безкоштовно.
Просто позбавили медичної допомоги - і все. Анулювали операції.
І ще скільки помре. Не кінець же вашої "героїчної" боротьби.
Але ж так "турбуєтеся" про громадян ...
показати весь коментар
09.10.2020 14:32 Відповісти
 
 