Вакцинация от COVID-19 в Канаде будет бесплатной, - Трюдо

Вакцинация от COVID-19 в Канаде будет бесплатной, - Трюдо

Каждый канадец будет иметь возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19, как только эффективная вакцина станет доступной.

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными", - сказал Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы планируем проводить вакцинацию от гриппа в аптеках, - Степанов

Он напомнил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая вносит рекомендации относительно "лучшего способа распределения вакцин, справедливо и равно".

"Хочу также подчеркнуть работу нашего министра государственных закупок, который убедился в том, что мы будем иметь замечательный доступ к вакцинам со всего мира, как только они станут доступными", - добавил премьер-министр.

+7
Тю блин, ну тупые, радуцкий бы им рассказал как продать маски из гос. резерва и набарыжить на вакцинах
09.10.2020 09:02 Ответить
+7
вы что, сейчас Вава мацой подавится, как это бесплатной?
09.10.2020 09:05 Ответить
+2
Спасибо Джастин но пошёл ты нах со своей вакциной
09.10.2020 09:06 Ответить
Тю блин, ну тупые, радуцкий бы им рассказал как продать маски из гос. резерва и набарыжить на вакцинах
09.10.2020 09:02 Ответить
вы что, сейчас Вава мацой подавится, как это бесплатной?
09.10.2020 09:05 Ответить
Спасибо Джастин но пошёл ты нах со своей вакциной
09.10.2020 09:06 Ответить
фишка в том, что вакцины еще нету и не факт, что будет но они уже готовы вакцинировать
09.10.2020 09:16 Ответить
Предпочитаешь расеянскую?
09.10.2020 09:34 Ответить
Quel est le temps d'osti de ciboire du criss aujourd**** à Montréal, mon tabarnak?
09.10.2020 09:59 Ответить
он разбивает теорию всемирного заговора рептилоидов-продавцов вакцины.
09.10.2020 09:17 Ответить
???
За це заплатить уряд. Скільки скажуть. Грошима платників податків.
А Трюдо - що ?
Він уже стільки протранжирив, що віддавати будуть покоління. Йому голова не болить.
Він вважає, що державні гроші не закінчуються.
09.10.2020 14:29 Ответить
деньги из кармана и деньги из бюджета это все же не одно и то же.
09.10.2020 14:32 Ответить
Не збираюся вас переконувати.

Податки ж не всі платять.
09.10.2020 15:41 Ответить
Сразу видно, у них нет партии воров "Слуга народа"
09.10.2020 09:34 Ответить
Вот таким должно быть отношение власти к народу, а не одни голословные обещания, которые всем уже насточертели и напоминают мираж в пустыне до которого можно идти вечно.
09.10.2020 09:45 Ответить
им бы туда зеленского, по 100 баксов брали б за вакцину как и за тесты
09.10.2020 09:45 Ответить
та ради бога - де вакцина?
09.10.2020 09:46 Ответить
кацапячий остой, который они называют вакциной - колоть не нада.
ето как китайская мышь - распространяет...
09.10.2020 09:49 Ответить
"Каждый канадец будет иметь возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19, как только эффективная вакцина станет доступной" - думаю, месьє Трюдо не мав на увазі оту кацапську сечу.
09.10.2020 10:04 Ответить
ето буба канадцев заразил - радоваться победам, которых и на просвет еще нет...
наш рыжий внушает - лучше заразится и выздороветь и можешь плавать без маски.
от она вакцина!
09.10.2020 10:19 Ответить
"Квебек порожняк не гонит" (с) Джастин Трюдо
Головне тепер - наявність ефективної вакцини...
09.10.2020 10:06 Ответить
шо интересно за Меланию ни слова.
надеюсь все в поряде с мадамой - быть женой такого долбойоба? - та ей памятник на родине нада строить.
09.10.2020 10:27 Ответить
Людей ви умертвили теж безкоштовно.
Просто позбавили медичної допомоги - і все. Анулювали операції.
І ще скільки помре. Не кінець же вашої "героїчної" боротьби.
Але ж так "турбуєтеся" про громадян ...
09.10.2020 14:32 Ответить
 
 