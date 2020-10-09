Вакцинация от COVID-19 в Канаде будет бесплатной, - Трюдо
Каждый канадец будет иметь возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19, как только эффективная вакцина станет доступной.
Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными", - сказал Трюдо.
Он напомнил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая вносит рекомендации относительно "лучшего способа распределения вакцин, справедливо и равно".
"Хочу также подчеркнуть работу нашего министра государственных закупок, который убедился в том, что мы будем иметь замечательный доступ к вакцинам со всего мира, как только они станут доступными", - добавил премьер-министр.
За це заплатить уряд. Скільки скажуть. Грошима платників податків.
А Трюдо - що ?
Він уже стільки протранжирив, що віддавати будуть покоління. Йому голова не болить.
Він вважає, що державні гроші не закінчуються.
Податки ж не всі платять.
ето как китайская мышь - распространяет...
наш рыжий внушает - лучше заразится и выздороветь и можешь плавать без маски.
от она вакцина!
Головне тепер - наявність ефективної вакцини...
надеюсь все в поряде с мадамой - быть женой такого долбойоба? - та ей памятник на родине нада строить.
Просто позбавили медичної допомоги - і все. Анулювали операції.
І ще скільки помре. Не кінець же вашої "героїчної" боротьби.
Але ж так "турбуєтеся" про громадян ...