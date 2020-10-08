Мы планируем проводить вакцинацию от гриппа в аптеках, - Степанов

В Украине планируют ввести мировой тренд по вакцинации населения в аптеках, что увеличит количество вакцинированных среди населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала Zik.

"Мы хотим внести изменения, сейчас рассматриваем такую возможность, чтобы ввести европейские или мировые тренды, чтобы, например, как в США и в некоторых европейских странах можно сделать вакцинацию прямо в аптеке, чтобы мы максимально увеличили количество людей, которые будут вакцинированы против гриппа" , - отметил он.

