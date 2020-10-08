Мы планируем проводить вакцинацию от гриппа в аптеках, - Степанов
В Украине планируют ввести мировой тренд по вакцинации населения в аптеках, что увеличит количество вакцинированных среди населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала Zik.
"Мы хотим внести изменения, сейчас рассматриваем такую возможность, чтобы ввести европейские или мировые тренды, чтобы, например, как в США и в некоторых европейских странах можно сделать вакцинацию прямо в аптеке, чтобы мы максимально увеличили количество людей, которые будут вакцинированы против гриппа" , - отметил он.
Топ комментарии
+16 Серый Вовк
показать весь комментарий08.10.2020 22:50 Ответить Ссылка
+11 Порохобандерівець
показать весь комментарий08.10.2020 22:52 Ответить Ссылка
+11 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий08.10.2020 22:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну а ответственность на себя это вообще круто! Суперсовременная и эффективная вакцина, разработанная лучшими европейскими учеными... которые ни за хрена не отвечают. А отвечаешь ТЫ!
Вот и думайТе.
А то деякі лікарі взяли за звичку виписувати найдорожчі ліки, коли поряд в аптеці наявні такі ж за ефективністю але значно дешевші.
Це принципово лише для внутрішньошкірних ін'єкцій. Навряд чи є потреби в таких маніпуляціях в домашніх умовах (проби на алергени, реакція Манту). Для внутрішньом'язових орієнтація зрізу не принципова.
оцінка кваліфікації та набору персоналу, що планується залучати до клінічних досліджень;
відбір спеціально підготовленого медичного персоналу та контроль його роботи під час проведення клінічних досліджень;https://nuph.edu.ua/klinichni-doslidzhennya/
Тому у Вас і питаю.
"У давнину перукарі також займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F хірургією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F стоматологією ."
І це людина, яка при вступі в інститут здала математику на пять. А багато ж і тоді поступали по блату. Що від тих блатних спеців можна чекати - мені навіть страшно подумати.
Теж писала, що ті мої колеги, які щороку беруть щеплення, все одно хворіють.
У нас на роботі почався запис на цьогорічне щеплення від грипу. Цікаво, як це відобразиться на їхньому стані, враховуючи ковід. Бо чекають ще й від нього вакцину. Готові брати дві.
Чого ти ? Ти ж не щеплюватимешся ні від грипу, ні від ковіду, наскільки я розумію.
Мені було дуже погано, ледве досиділа. І ще на другий день не дуже добре. Я колегам призналася потім, вони перелякалися, сказали, що треба було обов*язково повідомити: раптом би ускладнення якесь пішло. А я ж не хотіла нікого турбувати.
Тільки чесно: не пам*ятаю, чи хворіла. Але на тій роботі ми кожен сиділи окремо, не контактували фактично, без клієнтів, то я ті роки була ок.
І коли іде на поправку останній пацієнт- тут уже на розслабоні хворію я. Минулого року нас свинячий грип наздогнав- 14 пневмоній тільки було, я якось не захворів.
Навколо кашляють-чхають з усіх сторін, я тримаюся. Але організм не може місяць протистояти. Тоді захворіваю і я.
Ти тримайся. Не забувай про вітаміни. Руки дезинфікуй.
То я не вчу тебе, фахівця. А дбаю.
Щодо маски - вирішуй сам. Я не знаю. Скільки хворіла (і вдома, і тут) - не були лікарі в масках.
І я теж.
У нас скандал. Виявляється, головний сан.лікар дає свої рекомендації-вказівки прем*єру і тому всьому комітету по вірусу в усній формі.
Уявляєш ?
Тобто, нема жодних записів, підтверджень, протоколів засідань. Прем*єр визнав то сьогодні на запитання опозиції в парламенті.
Жах. Люди в шоці. Значить, ми (працівники різних установ), пишемо купи звітів, занотовуємо, коментуємо і т.д, щоб були підтвердження і т.д, а вони на словах (без статистичних викладок) приймають рішення, які зачіпають життя мільйонів людей.
То я з весни ходжу на держ.сайт і відстежую розвиток ситуації, щоб написати комент на ЦН, а вони - отак. У що це виллється - побачимо.
Тому що у нас вони реально зараз злетіли з гальм. Люди обурені і сильні протестні настрої. Бо їхні "рекомендації" не відповідають ситуації. І вони, замість чітких відповідей, відбалакуються =використовуйте свій здоровий глузд= ... Так мій здоровий глуз може по-їхньому потягнути на 6 тисяч баксів. Просто дурдом.
Впечатление такое что я не ошибаюсь,тренд ему в одно место.
сортиреаптеке поймаем - в аптеке вакцинируем (с)
наши бабушки да и электорат 73% ного не лоха для крепости эксперемента будут заходить в соседние аптеки что бы ( уже на верняка ) сделать по 2 - 3 прививки от грипа .....
Да и вообще как с реакцией организма в таком плане ????
Протипоказання до вакцинації:гіперчутливість до будь-якої складової вакцини, а також до компонентів курячого м'яса чи курячого яйця (вакцину отримують шляхом вирощування вірусів грипу в курячому яйці);
пацієнти з лихоманкою або недостатньою вагою тіла;
пацієнти з гострим, серйозним чи активним захворюванням серця, судин, нирок або печінки;
пацієнти з гострим респіраторним захворюванням або іншими активними інфекційними захворюваннями;
пацієнти у період одужання;
пацієнти, у яких діагностовано імунодефіцитне захворювання.
https://moz.gov.ua/article/health/chomu-potribno-zrobiti-scheplennja-proti-gripu-i-jak-projti-vakcinaciju
Если по Конституции Украины за счёт государства, то все норм, а если нет, то пошли вы все туда откуда появились.
,т. н. miniclinics, можно купить небходимые продукты - хлеб молоко, сыр, какие то сосиски,
ассортимент правда не большой, но ето же аптека в конце концов, косметикy и хрен знает чeго там нельзя купить и самое главное - там можно купить лекарства.
но для етого должно быть отдельное и оборудованое именно для всего того здание,
а не в 3м подьезде на 1м етаже.
- Да плохо, Михаил Сергеевич!
- А что плохо? Вы поделитесь!
- Да вот куры не несутся…
- А вы поставьте перед ними зеленую табличку!…
Поставили. Через месяц Горбачев интересуется, как дела на сей раз.
- Все-равно куры не несутся…
- Нарисуйте на табличках белый треугольник.
Спустя некоторое время:
- Михаил Сергеевич, все куры сдохли.
- Неужто все? Жаль, у меня еще столько разных идей было!…
Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/gorbachev
С такими министрами нам один путь,на тот свет да еще и за свои деньги.