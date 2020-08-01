Минздрав хочет расширить вакцинацию от гриппа, - Ляшко

Министерство здравоохранения хочет расширить вакцинацию от гриппа, чтобы уменьшить его эпидемию на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В период сезонного роста заболеваемости ОРВИ будет вакцинация всех от гриппа, потому что это надежная защита от гриппа во время, когда мы можем ожидать одновременную циркуляцию коинфецкии, которая будет объединять грипп с коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что Минздрав намерен обеспечить Украину необходимым количеством вакцины от гриппа.

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"Мы предпринимаем все меры, чтобы в Украину пришло необходимое количество вакцин для всех, кто хочет вакцинироваться, а также для того, чтобы защитить медиков, которые оказывают помощь людям с COVID-19", - сказал замминистра.

Также Ляшко напомнил, что Украина надеется получить вакцину от COVID-19 в рамках альянса COVAX, в количестве, которое позволит вакцинировать 20% населения.

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"Мы ведем переговоры и вступаем в общий альянс COVAX, который гарантированно даст Украине вакцины для вакцинации 20% населения: это около 8 млн доз", - сказал он.

По словам Ляшко, в настоящее время ведутся переговоры об условиях получения Украиной этой вакцины.

Также Украина ведет переговоры о возможностях закупки вакцины от COVID-19 как за средства госбюджета для представителей групп риска, которые не покроются в рамках COVAX, так и для обеспечения коммерческих структур.