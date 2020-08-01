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Минздрав хочет расширить вакцинацию от гриппа, - Ляшко

Минздрав хочет расширить вакцинацию от гриппа, - Ляшко

Министерство здравоохранения хочет расширить вакцинацию от гриппа, чтобы уменьшить его эпидемию на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В период сезонного роста заболеваемости ОРВИ будет вакцинация всех от гриппа, потому что это надежная защита от гриппа во время, когда мы можем ожидать одновременную циркуляцию коинфецкии, которая будет объединять грипп с коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что Минздрав намерен обеспечить Украину необходимым количеством вакцины от гриппа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко

"Мы предпринимаем все меры, чтобы в Украину пришло необходимое количество вакцин для всех, кто хочет вакцинироваться, а также для того, чтобы защитить медиков, которые оказывают помощь людям с COVID-19", - сказал замминистра.

Также Ляшко напомнил, что Украина надеется получить вакцину от COVID-19 в рамках альянса COVAX, в количестве, которое позволит вакцинировать 20% населения.

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"Мы ведем переговоры и вступаем в общий альянс COVAX, который гарантированно даст Украине вакцины для вакцинации 20% населения: это около 8 млн доз", - сказал он.

По словам Ляшко, в настоящее время ведутся переговоры об условиях получения Украиной этой вакцины.

Также Украина ведет переговоры о возможностях закупки вакцины от COVID-19 как за средства госбюджета для представителей групп риска, которые не покроются в рамках COVAX, так и для обеспечения коммерческих структур.

Автор: 

вакцина (3815) грипп (573) прививка (191) Ляшко Виктор (1365)


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Топ комментарии
+10
вакциной от какой разновидности гриппа предполагают одарить всех ?
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01.08.2020 12:18 Ответить
+8
А когда начнут делать вакцинацию от идиотизма таким как ляшко и прочим представителям зеленого стада??
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01.08.2020 12:19 Ответить
+7
І який дурень нині на це поведеться?
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01.08.2020 12:16 Ответить
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01.08.2020 12:16 Ответить
І який дурень нині на це поведеться?
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01.08.2020 12:16 Ответить
Ляшко, в нынешней сатанячьей ситуации ложнопандемии и уничтожения человечества коли себе в зад вакцину и своей семье и не морочь голову людям. Думаю, не много дураков найдется, чтобы идти на вакцинацию в то время, когда непонятно что с этим биологическим оружием короной, может завтра запустят другую заразу, а эта вакцина будет не помогать, а вредить.
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01.08.2020 16:42 Ответить
вакциной от какой разновидности гриппа предполагают одарить всех ?
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01.08.2020 12:18 Ответить
новый вирус - свинопоносный ковид+.
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01.08.2020 13:43 Ответить
А когда начнут делать вакцинацию от идиотизма таким как ляшко и прочим представителям зеленого стада??
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01.08.2020 12:19 Ответить
Кудись подівався «Поедатель Зябликов»...
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01.08.2020 12:20 Ответить
Ну, захворюваність на ковід в Україні зросла - мавр Зяблік свою справу зробив і може йти. Он, Дідовик теж кудись подівся.
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01.08.2020 12:23 Ответить
Може розкажуть, що, і як воно під ШВЛ?
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01.08.2020 12:25 Ответить
Шо, на премию за повышение заболеваемости ковидом ты так бухал, что две недели не мог пальцем в клаву попасть. Ну, или не пальцем и не в клаву...
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04.08.2020 15:05 Ответить
Я человек не завистливый. Да и завидовать мужчине, бухающему так, что хером в женщину попасть не может - до этого только Вы додуматься могли.
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04.08.2020 15:14 Ответить
Вакцинируйте себя в мозг, маланцы.
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01.08.2020 12:35 Ответить
Тут вакцинация.А в МОСКВЕ ХОТЯТ ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ В 3КМ.(для начала)от КРЕМЛЯ. На них будет надпись" РУССКИМ БЛИЗКО К КРЕМЛЮ НЕ ПОДХОДИТЬ.ВАС ТУТ НЕТ С 1917г.И ДАЛЬШЕ НЕ ПУСТИМ" С каждым годом эти знаки Кремлем будут передвигаться на 2км от центра.
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01.08.2020 12:36 Ответить
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01.08.2020 12:46 Ответить
А что у нас с грипом не так есть с чем сравнить. Или от ковида вакцину еще не подогнали, а бабло пилить надо время деньги.
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01.08.2020 14:01 Ответить
Дайте Ляшку сєльоткі.
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01.08.2020 14:07 Ответить
В Італії і Іспанії також вакцинуються від грипу.Була інформація,що саме це спричинило велику смертність від вірусу,бо виникла якась побічна реакція.
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01.08.2020 15:47 Ответить
От скажіть, бути дебілом - це обов'язкова умова для роботи в МОЗ? Щеплення - це за визначенням мініхвороба, будь-яке щеплення послаблює організм і робить йог більш уразливим.
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01.08.2020 16:34 Ответить
Будь-яке тренування тимчасово робить людину слабше (втома). Але після періоду відновлення вона стає сильніше. Приблизно так і з щепленнями.
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04.08.2020 15:38 Ответить
 
 