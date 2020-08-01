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МОЗ хоче розширити вакцинацію від грипу, - Ляшко

МОЗ хоче розширити вакцинацію від грипу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я хоче розширити вакцинацію від грипу, щоб зменшити його епідемію на тлі пандемії коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У період сезонного зростання захворюваності на ГРВІ відбуватиметься вакцинація всіх від грипу, адже це надійний захист від грипу в той час, коли ми можемо очікувати одночасну циркуляцію коінфецкії, яка буде об'єднувати грип із коронавірусом", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що МОЗ має намір забезпечити Україну необхідною кількістю вакцини від грипу.

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"Ми вживаємо всіх заходів, щоб в Україну надійшла необхідна кількість вакцин для всіх, хто хоче вакцинуватися, а також для того, щоб захистити медиків, які надають допомогу людям із COVID-19", - сказав заступник міністра.

Також Ляшко нагадав, що Україна сподівається отримати вакцину від COVID-19 у межах альянсу COVAX у кількості, яка дозволить вакцинувати 20% населення.

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"Ми ведемо переговори і вступаємо в загальний альянс COVAX, який гарантовано надасть Україні вакцину для вакцинації 20% населення, це близько 8 млн доз", - сказав він.

За словами Ляшка, наразі тривають переговори про умови отримання Україною цієї вакцини.

Також Україна веде переговори про можливість закупівлі вакцини від COVID-19 як за кошти держбюджету для представників груп ризику, які не покриються в межах COVAX, так і для забезпечення комерційних структур.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) щеплення (174) Ляшко Віктор (1517)


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Топ коментарі
+10
вакциной от какой разновидности гриппа предполагают одарить всех ?
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01.08.2020 12:18 Відповісти
+8
А когда начнут делать вакцинацию от идиотизма таким как ляшко и прочим представителям зеленого стада??
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01.08.2020 12:19 Відповісти
+7
І який дурень нині на це поведеться?
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01.08.2020 12:16 Відповісти
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01.08.2020 12:16 Відповісти
І який дурень нині на це поведеться?
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01.08.2020 12:16 Відповісти
Ляшко, в нынешней сатанячьей ситуации ложнопандемии и уничтожения человечества коли себе в зад вакцину и своей семье и не морочь голову людям. Думаю, не много дураков найдется, чтобы идти на вакцинацию в то время, когда непонятно что с этим биологическим оружием короной, может завтра запустят другую заразу, а эта вакцина будет не помогать, а вредить.
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01.08.2020 16:42 Відповісти
вакциной от какой разновидности гриппа предполагают одарить всех ?
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01.08.2020 12:18 Відповісти
новый вирус - свинопоносный ковид+.
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01.08.2020 13:43 Відповісти
А когда начнут делать вакцинацию от идиотизма таким как ляшко и прочим представителям зеленого стада??
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01.08.2020 12:19 Відповісти
Кудись подівався «Поедатель Зябликов»...
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01.08.2020 12:20 Відповісти
Ну, захворюваність на ковід в Україні зросла - мавр Зяблік свою справу зробив і може йти. Он, Дідовик теж кудись подівся.
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01.08.2020 12:23 Відповісти
Може розкажуть, що, і як воно під ШВЛ?
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01.08.2020 12:25 Відповісти
Шо, на премию за повышение заболеваемости ковидом ты так бухал, что две недели не мог пальцем в клаву попасть. Ну, или не пальцем и не в клаву...
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04.08.2020 15:05 Відповісти
Я человек не завистливый. Да и завидовать мужчине, бухающему так, что хером в женщину попасть не может - до этого только Вы додуматься могли.
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04.08.2020 15:14 Відповісти
Вакцинируйте себя в мозг, маланцы.
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01.08.2020 12:35 Відповісти
Тут вакцинация.А в МОСКВЕ ХОТЯТ ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ В 3КМ.(для начала)от КРЕМЛЯ. На них будет надпись" РУССКИМ БЛИЗКО К КРЕМЛЮ НЕ ПОДХОДИТЬ.ВАС ТУТ НЕТ С 1917г.И ДАЛЬШЕ НЕ ПУСТИМ" С каждым годом эти знаки Кремлем будут передвигаться на 2км от центра.
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01.08.2020 12:36 Відповісти
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01.08.2020 12:46 Відповісти
А что у нас с грипом не так есть с чем сравнить. Или от ковида вакцину еще не подогнали, а бабло пилить надо время деньги.
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01.08.2020 14:01 Відповісти
Дайте Ляшку сєльоткі.
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01.08.2020 14:07 Відповісти
В Італії і Іспанії також вакцинуються від грипу.Була інформація,що саме це спричинило велику смертність від вірусу,бо виникла якась побічна реакція.
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01.08.2020 15:47 Відповісти
От скажіть, бути дебілом - це обов'язкова умова для роботи в МОЗ? Щеплення - це за визначенням мініхвороба, будь-яке щеплення послаблює організм і робить йог більш уразливим.
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01.08.2020 16:34 Відповісти
Будь-яке тренування тимчасово робить людину слабше (втома). Але після періоду відновлення вона стає сильніше. Приблизно так і з щепленнями.
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04.08.2020 15:38 Відповісти
 
 