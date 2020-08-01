МОЗ хоче розширити вакцинацію від грипу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я хоче розширити вакцинацію від грипу, щоб зменшити його епідемію на тлі пандемії коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У період сезонного зростання захворюваності на ГРВІ відбуватиметься вакцинація всіх від грипу, адже це надійний захист від грипу в той час, коли ми можемо очікувати одночасну циркуляцію коінфецкії, яка буде об'єднувати грип із коронавірусом", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що МОЗ має намір забезпечити Україну необхідною кількістю вакцини від грипу.

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"Ми вживаємо всіх заходів, щоб в Україну надійшла необхідна кількість вакцин для всіх, хто хоче вакцинуватися, а також для того, щоб захистити медиків, які надають допомогу людям із COVID-19", - сказав заступник міністра.

Також Ляшко нагадав, що Україна сподівається отримати вакцину від COVID-19 у межах альянсу COVAX у кількості, яка дозволить вакцинувати 20% населення.

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"Ми ведемо переговори і вступаємо в загальний альянс COVAX, який гарантовано надасть Україні вакцину для вакцинації 20% населення, це близько 8 млн доз", - сказав він.

За словами Ляшка, наразі тривають переговори про умови отримання Україною цієї вакцини.

Також Україна веде переговори про можливість закупівлі вакцини від COVID-19 як за кошти держбюджету для представників груп ризику, які не покриються в межах COVAX, так і для забезпечення комерційних структур.