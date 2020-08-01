Україна рухається вже за "жовтим" сценарієм розвитку епідемії COVID-19, - Ляшко

Епідемія COVID-19 в Україні розвивається за "жовтим" сценарієм, який передбачає можливість до 4 тисяч летальних випадків і 400 тисяч випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу в суботу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає "жовтий" сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні", - сказав він.

Водночас Ляшко наголосив, що карантинні заходи наразі є єдиним способом стримування розвитку захворювання.

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Як повідомлялося, в Україні кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок 1 серпня 71 056 осіб, одужали 39 308, померли від початку пандемії від коронавірусної хвороби 1 709 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 30 039 людей.