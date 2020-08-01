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Новини Коронавірус і карантин
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Україна рухається вже за "жовтим" сценарієм розвитку епідемії COVID-19, - Ляшко

Україна рухається вже за

Епідемія COVID-19 в Україні розвивається за "жовтим" сценарієм, який передбачає можливість до 4 тисяч летальних випадків і 400 тисяч випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу в суботу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає "жовтий" сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні", - сказав він.

Водночас Ляшко наголосив, що карантинні заходи наразі є єдиним способом стримування розвитку захворювання.

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Як повідомлялося, в Україні кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок 1 серпня 71 056 осіб, одужали 39 308, померли від початку пандемії від коронавірусної хвороби 1 709 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 30 039 людей.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Есть ещё один способ "сдерживания развития заболеваний ".
Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
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01.08.2020 12:25 Відповісти
+4
Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий

Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
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01.08.2020 11:56 Відповісти
+3
какие такие сценарии.Проффесионалы Коломойского говорят совсем другое: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/ А как вылечиться знает секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.
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01.08.2020 12:06 Відповісти
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Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий

Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
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01.08.2020 11:56 Відповісти
обоссались
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01.08.2020 12:24 Відповісти
Зелений сценарій, зелений. Фарби будуть щгушатися ситуація - позмурішати. І жовтий перейде у зелений - а далі у чорний. Їм і коронавірус був потрібний для піару та створення фонду. Гроші з цього фонду вони вже успішно розподілили у рамках "бааальшой стройкі" між близькими фірмами і в дають побудований на 80 відсотків Охматдит за власну будову. А коронавірус не побороти - ось він, тут. А фонду вже і нема.
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01.08.2020 12:44 Відповісти
все по ПИСАНІЮ ПЕТРА РІВНОАПОСТОЛЬНОГО !
він казав, що зелені до осені пожовтіють, а потім стануть бридко-коричневого кольору і самі повідпадають
Амінь !
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01.08.2020 12:57 Відповісти
ХАЧУ НА ДИСКОТЕКУ !!!!!!!

если не пустите, буду ходить по переходу и не пропускать машины..... где-то так
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01.08.2020 12:54 Відповісти
цвета трусов бубачки! - все правильно
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01.08.2020 12:54 Відповісти
Желтый - цвет наркоманов.
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01.08.2020 13:09 Відповісти
Добре що не голубой)
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01.08.2020 17:38 Відповісти
Хм. Якщо б рухалась по жовтому - то не йшла б по зеленому.
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01.08.2020 11:56 Відповісти
да? а по карте зон (зеленая зеленая) с вкраплениями желтого чуток оранжевого и точек красного так сразу и не скажешь...
...
Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 828

...
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01.08.2020 11:59 Відповісти
Ляшко экстраполирует свой пессимизм . По карте - одно ,а в реалиях ему видятся другие цвета.
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01.08.2020 12:30 Відповісти
Сидеть им всем в красной зоне, потому как в обыкновенную путь заказан.
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01.08.2020 12:02 Відповісти
какие такие сценарии.Проффесионалы Коломойского говорят совсем другое: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/ А как вылечиться знает секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.
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01.08.2020 12:06 Відповісти
Зеленый квадрат ляшка с медециной не путать. Так вдохновение.
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01.08.2020 12:19 Відповісти
Есть ещё один способ "сдерживания развития заболеваний ".
Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
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01.08.2020 12:25 Відповісти
Правильно будет говорить о том, что Ляшко и Степанов двигают Украину в направлении усиления эпидемии, сами это говорят и с ними всё понятно. Доколе?
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01.08.2020 13:07 Відповісти
Ну-ка, хором: "Нету никакого вируса! Это придумали фармацевты!"
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01.08.2020 13:14 Відповісти
Ляшко, конечно же, себя в числе тех,кто возможно "улетит"-- не видит. Ничего,судя по отношениям в статистике трёх составляющих(заболели,выздоровели,летальность) украинцы крепенький народ--если статистика более менее правдива. С нами Бог!!!.
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01.08.2020 15:27 Відповісти
Никому не жалко стариков!Так держать! Пусть побыстрей повыздыхают.Зато маску не носим,дистанцию не соблюдаем и на всех харкаем.
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01.08.2020 20:44 Відповісти
Хватит списывать на коронавирус инфаркты инсульты рак и прочие заболевания а то понравилось им а почему фонд перераспределили на другие цели Ребята врите хоть по одному сценарию УРОДЫ
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01.08.2020 21:39 Відповісти
Відомий лікар Євген Комаровський назвав https://med.obozrevatel.com/lekarstva/remdesivir.htm "Ремдесивір" єдиним препаратом, ефективність якого при лікуванні https://med.obozrevatel.com/bolezni/koronavirusnaya-infektsiya.htm COVID-19 більш-менш серйозно доведена.



Цей препарат, розроблений для лікування вірусу *****, з початку травня використовують у США для лікування хворих на ковід. У червні також його рекомендували для лікування коронавірусу і в Евросоюзі, Південній Кореї та Японії. Один курс складається з шести доз ремдесівіру і розрахований на п'ять днів.

Європейські експерти стурбовані обсягами закупівлі ремдесівіру владою США, пише The Guardian. США отримали доступ до більшої частини ліків, а тому для Європи нічого немає.

У середині травня Gilead уклала угоди з п'ятьма фармацевтичними компаніями, які зможуть виробляти ремдесівір для 127 країн. Коли саме почнеться випуск препарату іншими виробниками, невідомо.

фармацевтичний концерн Gilead повідомив ціну лікування ремдесівіром. Розвиненим країнам одна ампула препарату буде надана за 390 доларів. При шестикратному застосуванні ліків ціна лікування одного пацієнта складе 2340 доларів. Ця ціна дійсна і в США. Для пацієнтів, застрахованих приватною страховою компанією, один флакон коштуватиме 520 доларів,

----------------------------------------------------АЛЕ-----
1) цей препарат - використовється в США суто для важких випадків

Ефективність нового препарату проти COVID-19 ремдесивіру, затвердженого в українському та міжнародному протоколах, буде нижчою, ніж у строго специфічних ліків, як-от Озельтамівіру при грипі.
Таку думку висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вhttps://www.ukrinform.ua/rubric-society/3073694-olga-golubovska-infekcionistka-doktorka-medicnih-nauk.html?fbclid=IwAR1VGpBvFSUL04o9fNyjPMGdN0tzeohbENNWxaJvJFoKyiXubGjkC4ntZhk інтерв'ю Укрінформу .

2)
результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.
Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-data-explai/explainer-what-does-new-data-say-about-gileads-experimental-coronavirus-drug-idUSKBN22B3BS заявляла , що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.

ОТ І ВСЕ. майже "Бад". Допомагає,НЕ БІЛЬШЕ.
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01.08.2020 21:58 Відповісти
Евреям верить ...себя неуважать))
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01.08.2020 22:07 Відповісти
 
 