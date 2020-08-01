Україна рухається вже за "жовтим" сценарієм розвитку епідемії COVID-19, - Ляшко
Епідемія COVID-19 в Україні розвивається за "жовтим" сценарієм, який передбачає можливість до 4 тисяч летальних випадків і 400 тисяч випадків інфікування COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу в суботу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає "жовтий" сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні", - сказав він.
Водночас Ляшко наголосив, що карантинні заходи наразі є єдиним способом стримування розвитку захворювання.
Як повідомлялося, в Україні кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок 1 серпня 71 056 осіб, одужали 39 308, померли від початку пандемії від коронавірусної хвороби 1 709 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 30 039 людей.
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Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
він казав, що зелені до осені пожовтіють, а потім стануть бридко-коричневого кольору і самі повідпадають
Амінь !
если не пустите, буду ходить по переходу и не пропускать машины..... где-то так
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Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
Цей препарат, розроблений для лікування вірусу *****, з початку травня використовують у США для лікування хворих на ковід. У червні також його рекомендували для лікування коронавірусу і в Евросоюзі, Південній Кореї та Японії. Один курс складається з шести доз ремдесівіру і розрахований на п'ять днів.
Європейські експерти стурбовані обсягами закупівлі ремдесівіру владою США, пише The Guardian. США отримали доступ до більшої частини ліків, а тому для Європи нічого немає.
У середині травня Gilead уклала угоди з п'ятьма фармацевтичними компаніями, які зможуть виробляти ремдесівір для 127 країн. Коли саме почнеться випуск препарату іншими виробниками, невідомо.
фармацевтичний концерн Gilead повідомив ціну лікування ремдесівіром. Розвиненим країнам одна ампула препарату буде надана за 390 доларів. При шестикратному застосуванні ліків ціна лікування одного пацієнта складе 2340 доларів. Ця ціна дійсна і в США. Для пацієнтів, застрахованих приватною страховою компанією, один флакон коштуватиме 520 доларів,
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1) цей препарат - використовється в США суто для важких випадків
Ефективність нового препарату проти COVID-19 ремдесивіру, затвердженого в українському та міжнародному протоколах, буде нижчою, ніж у строго специфічних ліків, як-от Озельтамівіру при грипі.
Таку думку висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вhttps://www.ukrinform.ua/rubric-society/3073694-olga-golubovska-infekcionistka-doktorka-medicnih-nauk.html?fbclid=IwAR1VGpBvFSUL04o9fNyjPMGdN0tzeohbENNWxaJvJFoKyiXubGjkC4ntZhk інтерв'ю Укрінформу .
2)
результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.
Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-data-explai/explainer-what-does-new-data-say-about-gileads-experimental-coronavirus-drug-idUSKBN22B3BS заявляла , що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
ОТ І ВСЕ. майже "Бад". Допомагає,НЕ БІЛЬШЕ.