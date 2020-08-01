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Новини Коронавірус і карантин
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Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд українцям

Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд українцям

Хорватія продовжила до 15 серпня чинні умови в'їзду іноземців, зокрема українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

Громадяни України і надалі в'їжджатимуть до Хорватії з обов'язковою 14-денною ізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

"До уваги громадян України! 31.07.2020 р. Хорватія продовжила до 15.08.2020 р. чинні умови в'їзду іноземців до країни. Українці і надалі в'їжджатимуть у Хорватію на теперішніх умовах", - повідомив Кирилич.

Читайте також: Чорногорія змінила правила в'їзду для українців, Хорватія вимагатиме тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Автор: 

карантин (18172) Хорватія (301) Кирилич Василь (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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я и не собирался туда )
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01.08.2020 11:51 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10

Прощай союзное государство. ***** начал щимить беларусов при выезде и въезде на рф. Т.е. отказ от размещения чвк в Минске - закрытие границы)) дб. 31.07

https://twitter.com/i/status/1289198830584397824

Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам - Цензор.НЕТ 2171
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01.08.2020 11:55 Відповісти
перелiт у хорватію на одного туди і назад від 220 євро. а ще треба зробити пцр-тест 800 грн, забронювати житло (від 50 євро доба, поїсти, на розваги тощо. ідіть ви в дупу зі своєю хорватією. коли є туреччина у двічі дешевша.
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01.08.2020 15:47 Відповісти
 
 