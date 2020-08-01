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Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд українцям
Хорватія продовжила до 15 серпня чинні умови в'їзду іноземців, зокрема українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.
Громадяни України і надалі в'їжджатимуть до Хорватії з обов'язковою 14-денною ізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.
"До уваги громадян України! 31.07.2020 р. Хорватія продовжила до 15.08.2020 р. чинні умови в'їзду іноземців до країни. Українці і надалі в'їжджатимуть у Хорватію на теперішніх умовах", - повідомив Кирилич.
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https://twitter.com/herooftheday10
Прощай союзное государство. ***** начал щимить беларусов при выезде и въезде на рф. Т.е. отказ от размещения чвк в Минске - закрытие границы)) дб. 31.07
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