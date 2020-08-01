Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд українцям

Хорватія продовжила до 15 серпня чинні умови в'їзду іноземців, зокрема українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

Громадяни України і надалі в'їжджатимуть до Хорватії з обов'язковою 14-денною ізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

"До уваги громадян України! 31.07.2020 р. Хорватія продовжила до 15.08.2020 р. чинні умови в'їзду іноземців до країни. Українці і надалі в'їжджатимуть у Хорватію на теперішніх умовах", - повідомив Кирилич.

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