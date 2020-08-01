РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 387 4

Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам

Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам

Хорватия продлила до 15 августа действующие условия въезда иностранцев, в частности украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттер написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной изоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус. 

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - сообщил Кирилич.

Читайте также: Черногория изменила правила въезда для украинцев, Хорватия будет требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

карантин (16729) Хорватия (268) Кирилич Василий (60) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я и не собирался туда )
показать весь комментарий
01.08.2020 11:51 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10

Прощай союзное государство. ***** начал щимить беларусов при выезде и въезде на рф. Т.е. отказ от размещения чвк в Минске - закрытие границы)) дб. 31.07

https://twitter.com/i/status/1289198830584397824

Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам - Цензор.НЕТ 2171
показать весь комментарий
01.08.2020 11:55 Ответить
перелiт у хорватію на одного туди і назад від 220 євро. а ще треба зробити пцр-тест 800 грн, забронювати житло (від 50 євро доба, поїсти, на розваги тощо. ідіть ви в дупу зі своєю хорватією. коли є туреччина у двічі дешевша.
показать весь комментарий
01.08.2020 15:47 Ответить
 
 