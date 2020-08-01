Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам

Хорватия продлила до 15 августа действующие условия въезда иностранцев, в частности украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттер написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной изоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - сообщил Кирилич.

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