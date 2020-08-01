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Хорватия продлила до 15 августа ограничения на въезд украинцам
Хорватия продлила до 15 августа действующие условия въезда иностранцев, в частности украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттер написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной изоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.
"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - сообщил Кирилич.
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https://twitter.com/herooftheday10
Прощай союзное государство. ***** начал щимить беларусов при выезде и въезде на рф. Т.е. отказ от размещения чвк в Минске - закрытие границы)) дб. 31.07
https://twitter.com/i/status/1289198830584397824