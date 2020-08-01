Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко
Эпидемия COVID-19 в Украине развивается по "желтому сценарию", который предполагает возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге в субботу заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - сказал он.
При этом Ляшко подчеркнул, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.
Как сообщалось, в Украине количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 1 августа 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек.
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Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
він казав, що зелені до осені пожовтіють, а потім стануть бридко-коричневого кольору і самі повідпадають
Амінь !
если не пустите, буду ходить по переходу и не пропускать машины..... где-то так
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Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
Цей препарат, розроблений для лікування вірусу *****, з початку травня використовують у США для лікування хворих на ковід. У червні також його рекомендували для лікування коронавірусу і в Евросоюзі, Південній Кореї та Японії. Один курс складається з шести доз ремдесівіру і розрахований на п'ять днів.
Європейські експерти стурбовані обсягами закупівлі ремдесівіру владою США, пише The Guardian. США отримали доступ до більшої частини ліків, а тому для Європи нічого немає.
У середині травня Gilead уклала угоди з п'ятьма фармацевтичними компаніями, які зможуть виробляти ремдесівір для 127 країн. Коли саме почнеться випуск препарату іншими виробниками, невідомо.
фармацевтичний концерн Gilead повідомив ціну лікування ремдесівіром. Розвиненим країнам одна ампула препарату буде надана за 390 доларів. При шестикратному застосуванні ліків ціна лікування одного пацієнта складе 2340 доларів. Ця ціна дійсна і в США. Для пацієнтів, застрахованих приватною страховою компанією, один флакон коштуватиме 520 доларів,
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1) цей препарат - використовється в США суто для важких випадків
Ефективність нового препарату проти COVID-19 ремдесивіру, затвердженого в українському та міжнародному протоколах, буде нижчою, ніж у строго специфічних ліків, як-от Озельтамівіру при грипі.
Таку думку висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вhttps://www.ukrinform.ua/rubric-society/3073694-olga-golubovska-infekcionistka-doktorka-medicnih-nauk.html?fbclid=IwAR1VGpBvFSUL04o9fNyjPMGdN0tzeohbENNWxaJvJFoKyiXubGjkC4ntZhk інтерв'ю Укрінформу .
2)
результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.
Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-data-explai/explainer-what-does-new-data-say-about-gileads-experimental-coronavirus-drug-idUSKBN22B3BS заявляла , що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
ОТ І ВСЕ. майже "Бад". Допомагає,НЕ БІЛЬШЕ.