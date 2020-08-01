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Новости Коронавирус и карантин
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Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко

Украина двигается уже по

Эпидемия COVID-19 в Украине развивается по "желтому сценарию", который предполагает возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге в субботу заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.

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Как сообщалось, в Украине количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 1 августа 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Есть ещё один способ "сдерживания развития заболеваний ".
Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
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01.08.2020 12:25 Ответить
+4
Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий

Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
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01.08.2020 11:56 Ответить
+3
какие такие сценарии.Проффесионалы Коломойского говорят совсем другое: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/ А как вылечиться знает секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.
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01.08.2020 12:06 Ответить
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Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий

Как это? Власть зелёная, а сценарий жёлтый?
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01.08.2020 11:56 Ответить
обоссались
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01.08.2020 12:24 Ответить
Зелений сценарій, зелений. Фарби будуть щгушатися ситуація - позмурішати. І жовтий перейде у зелений - а далі у чорний. Їм і коронавірус був потрібний для піару та створення фонду. Гроші з цього фонду вони вже успішно розподілили у рамках "бааальшой стройкі" між близькими фірмами і в дають побудований на 80 відсотків Охматдит за власну будову. А коронавірус не побороти - ось він, тут. А фонду вже і нема.
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01.08.2020 12:44 Ответить
все по ПИСАНІЮ ПЕТРА РІВНОАПОСТОЛЬНОГО !
він казав, що зелені до осені пожовтіють, а потім стануть бридко-коричневого кольору і самі повідпадають
Амінь !
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01.08.2020 12:57 Ответить
ХАЧУ НА ДИСКОТЕКУ !!!!!!!

если не пустите, буду ходить по переходу и не пропускать машины..... где-то так
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01.08.2020 12:54 Ответить
цвета трусов бубачки! - все правильно
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01.08.2020 12:54 Ответить
Желтый - цвет наркоманов.
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01.08.2020 13:09 Ответить
Добре що не голубой)
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01.08.2020 17:38 Ответить
Хм. Якщо б рухалась по жовтому - то не йшла б по зеленому.
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01.08.2020 11:56 Ответить
да? а по карте зон (зеленая зеленая) с вкраплениями желтого чуток оранжевого и точек красного так сразу и не скажешь...
...
Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 828

...
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01.08.2020 11:59 Ответить
Ляшко экстраполирует свой пессимизм . По карте - одно ,а в реалиях ему видятся другие цвета.
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01.08.2020 12:30 Ответить
Сидеть им всем в красной зоне, потому как в обыкновенную путь заказан.
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01.08.2020 12:02 Ответить
какие такие сценарии.Проффесионалы Коломойского говорят совсем другое: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/ А как вылечиться знает секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.
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01.08.2020 12:06 Ответить
Зеленый квадрат ляшка с медециной не путать. Так вдохновение.
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01.08.2020 12:19 Ответить
Есть ещё один способ "сдерживания развития заболеваний ".
Возвратите в фонд противодействия коронавирусу откушенные у него деньги
и используйте фонд в полной мере согласно его назначению.
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01.08.2020 12:25 Ответить
Правильно будет говорить о том, что Ляшко и Степанов двигают Украину в направлении усиления эпидемии, сами это говорят и с ними всё понятно. Доколе?
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01.08.2020 13:07 Ответить
Ну-ка, хором: "Нету никакого вируса! Это придумали фармацевты!"
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01.08.2020 13:14 Ответить
Ляшко, конечно же, себя в числе тех,кто возможно "улетит"-- не видит. Ничего,судя по отношениям в статистике трёх составляющих(заболели,выздоровели,летальность) украинцы крепенький народ--если статистика более менее правдива. С нами Бог!!!.
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01.08.2020 15:27 Ответить
Никому не жалко стариков!Так держать! Пусть побыстрей повыздыхают.Зато маску не носим,дистанцию не соблюдаем и на всех харкаем.
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01.08.2020 20:44 Ответить
Хватит списывать на коронавирус инфаркты инсульты рак и прочие заболевания а то понравилось им а почему фонд перераспределили на другие цели Ребята врите хоть по одному сценарию УРОДЫ
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01.08.2020 21:39 Ответить
Відомий лікар Євген Комаровський назвав https://med.obozrevatel.com/lekarstva/remdesivir.htm "Ремдесивір" єдиним препаратом, ефективність якого при лікуванні https://med.obozrevatel.com/bolezni/koronavirusnaya-infektsiya.htm COVID-19 більш-менш серйозно доведена.



Цей препарат, розроблений для лікування вірусу *****, з початку травня використовують у США для лікування хворих на ковід. У червні також його рекомендували для лікування коронавірусу і в Евросоюзі, Південній Кореї та Японії. Один курс складається з шести доз ремдесівіру і розрахований на п'ять днів.

Європейські експерти стурбовані обсягами закупівлі ремдесівіру владою США, пише The Guardian. США отримали доступ до більшої частини ліків, а тому для Європи нічого немає.

У середині травня Gilead уклала угоди з п'ятьма фармацевтичними компаніями, які зможуть виробляти ремдесівір для 127 країн. Коли саме почнеться випуск препарату іншими виробниками, невідомо.

фармацевтичний концерн Gilead повідомив ціну лікування ремдесівіром. Розвиненим країнам одна ампула препарату буде надана за 390 доларів. При шестикратному застосуванні ліків ціна лікування одного пацієнта складе 2340 доларів. Ця ціна дійсна і в США. Для пацієнтів, застрахованих приватною страховою компанією, один флакон коштуватиме 520 доларів,

----------------------------------------------------АЛЕ-----
1) цей препарат - використовється в США суто для важких випадків

Ефективність нового препарату проти COVID-19 ремдесивіру, затвердженого в українському та міжнародному протоколах, буде нижчою, ніж у строго специфічних ліків, як-от Озельтамівіру при грипі.
Таку думку висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вhttps://www.ukrinform.ua/rubric-society/3073694-olga-golubovska-infekcionistka-doktorka-medicnih-nauk.html?fbclid=IwAR1VGpBvFSUL04o9fNyjPMGdN0tzeohbENNWxaJvJFoKyiXubGjkC4ntZhk інтерв'ю Укрінформу .

2)
результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.
Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-data-explai/explainer-what-does-new-data-say-about-gileads-experimental-coronavirus-drug-idUSKBN22B3BS заявляла , що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.

ОТ І ВСЕ. майже "Бад". Допомагає,НЕ БІЛЬШЕ.
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01.08.2020 21:58 Ответить
Евреям верить ...себя неуважать))
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01.08.2020 22:07 Ответить
 
 