Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко

Эпидемия COVID-19 в Украине развивается по "желтому сценарию", который предполагает возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге в субботу заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.

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Как сообщалось, в Украине количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 1 августа 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек.