Ми плануємо проводити вакцинацію від грипу в аптеках, - Степанов

В Україні планують запровадити світовий тренд з вакцинації населення в аптеках, що збільшить кількість вакцинованих серед населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу Zik.

"Ми хочемо внести зміни, зараз розглядаємо таку можливість, щоб запровадити європейські або світові тренди, щоб, наприклад, як у США і в деяких європейських країнах можна зробити вакцинацію прямо в аптеці, щоб ми максимально збільшили кількість людей, які будуть вакциновані проти грипу", - зазначив він.

