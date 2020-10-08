УКР
Ми плануємо проводити вакцинацію від грипу в аптеках, - Степанов

В Україні планують запровадити світовий тренд з вакцинації населення в аптеках, що збільшить кількість вакцинованих серед населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу Zik.

"Ми хочемо внести зміни, зараз розглядаємо таку можливість, щоб запровадити європейські або світові тренди, щоб, наприклад, як у США і в деяких європейських країнах можна зробити вакцинацію прямо в аптеці, щоб ми максимально збільшили кількість людей, які будуть вакциновані проти грипу", - зазначив він.

Читайте також: МОЗ закупить 1,41 млн доз вакцин проти грипу, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

Топ коментарі
+16
Почему не в туалетах ???
показати весь коментар
08.10.2020 22:50 Відповісти
+11
Вау! Фармацевт має право робити ін'єкції?
показати весь коментар
08.10.2020 22:52 Відповісти
+11
на шиномонтаже
показати весь коментар
08.10.2020 22:54 Відповісти
Почему не в туалетах ???
показати весь коментар
08.10.2020 22:50 Відповісти
В аптеках - это правильно. Последний раз, когда мне захотелось сделать прививку, меня заставили анализы сделать, пройти к своему врачу, подписать бумажку, что беру ответственность за себя и в конце концов не хватило в поликлинике вакцины. Так это за деньги. По-моему около 300 грн .
показати весь коментар
09.10.2020 06:54 Відповісти
Ну так правильно. А вдруг у тебя аллергия на один из компонентов препарата? А так анализ это определит. Это раз.
Ну а ответственность на себя это вообще круто! Суперсовременная и эффективная вакцина, разработанная лучшими европейскими учеными... которые ни за хрена не отвечают. А отвечаешь ТЫ!
Вот и думайТе.
показати весь коментар
09.10.2020 09:27 Відповісти
Вау! Фармацевт має право робити ін'єкції?
показати весь коментар
08.10.2020 22:52 Відповісти
Будь-який - ні. Але провізор - так. Моя племінниця вивчилася в Харкові на провізора. То пояснила різницю між просто аптекарем і саме провізором. Провізор має право ( на даний час лише він) підбирати ліки по написаній в рецепті лікарем діючій речовині, має кваліфікацію виготовляти ліки чи лікарські суміші. Вчили їх і правильному процесу іньєкції (робити уколи).
А то деякі лікарі взяли за звичку виписувати найдорожчі ліки, коли поряд в аптеці наявні такі ж за ефективністю але значно дешевші.
показати весь коментар
08.10.2020 23:21 Відповісти
Провизор-выпускник подготовлен к решению следующих задач: разработка, испытание и регистрация лекарственных средств, оптимизация существующих препаратов на основе существующих технологий, биофармацевтических исследований и методов контроля в соответствии с международной системой требований и стандартов;производство лекарственных средств, включая организацию технологического процесса, выбор технологического оборудования, обеспечение правильных условий хранения;организация и проведение заготовки лекарственного растительного сырья, осуществление контроля качества такого сырья на этапах разработки, получения, применения и хранения;управление деятельностью фармацевтических организаций, включая организацию процесса управления в основных звеньях фармацевтического рынка;проведение химико-токсикологических исследований;оказание консультативной помощи специалистам и населению по вопросам применения лекарственных средств.
показати весь коментар
08.10.2020 23:24 Відповісти
Не бачу тут медичних маніпуляцій. І ніколи в аптеках, де за день проходять сотні людей, котрі чхають, кашляють і бздять, умов для проведення медичних маніпуляцій.
показати весь коментар
08.10.2020 23:26 Відповісти
Так з цим ніхто й не спорить - умов дійсно нема. Але відносно кваліфікації, то у нас в одній аптеці працюють скорочені лікарі-лаборанти. Ті напевно можуть.
показати весь коментар
08.10.2020 23:37 Відповісти
Але уколи їх таки робити вчили. Я навіть здивувався: а шо тут уміть. А племінниця стала мене екзаменувати і виявилося, що я голку зрізом неправильно тримаю. І ще якісь нюанси, що я природньо вже не памятаю. Хоча дружині в ягодицю робив. І вона мені. За потреби звісно. Після консультації телефоном з лікарем. А от капельницю слава богу ще не освоїли.
показати весь коментар
08.10.2020 23:35 Відповісти
Або ж сама навчилася.
показати весь коментар
09.10.2020 06:12 Відповісти
"голку зрізом неправильно тримаю"
Це принципово лише для внутрішньошкірних ін'єкцій. Навряд чи є потреби в таких маніпуляціях в домашніх умовах (проби на алергени, реакція Манту). Для внутрішньом'язових орієнтація зрізу не принципова.
показати весь коментар
09.10.2020 07:31 Відповісти
https://nuph.edu.ua/klinichna-farmaciya-osvitnya-programa-2/

оцінка кваліфікації та набору персоналу, що планується залучати до клінічних досліджень;
відбір спеціально підготовленого медичного персоналу та контроль його роботи під час проведення клінічних досліджень;https://nuph.edu.ua/klinichni-doslidzhennya/
показати весь коментар
11.10.2020 10:30 Відповісти
И оказывать помошь при анафилактическом шоке тож сумеет? Че несет то дебил, первый крякнувший в аптеке автоматом отправит грызть шконку и провизора и директора аптеки
показати весь коментар
09.10.2020 00:38 Відповісти
Після вакцинації близько 30 хв пацієнт має перебувати під наглядом лікаря. На випадок розвитку анафілактичного шоку, що поребує негайної допомоги лікаря. Як це буде реалізовано в аптеці?
показати весь коментар
09.10.2020 08:09 Відповісти
А чого Ви мене питаєте? Запитайте у степанова - він все знає. або незнає
показати весь коментар
11.10.2020 10:08 Відповісти
Це ж не Степанов писав: "Провізор має право ( на даний час лише він) підбирати ліки по написаній в рецепті лікарем діючій речовині, має кваліфікацію виготовляти ліки чи лікарські суміші. Вчили їх і правильному процесу іньєкції (робити уколи)."
Тому у Вас і питаю.
показати весь коментар
11.10.2020 10:15 Відповісти
Прививка от гриппа делается подкожно или внутримышечно. Такие прививки многие сами делают дома. Не вижу проблемы если ее по желанию сделают в аптеке. Ну да конечно какие-то требования к процедуре и помещению где делают будут прописаны.
показати весь коментар
09.10.2020 07:00 Відповісти
а че не в пивнушке ? бармен как и фармацепт тоже не медик , и посещаемость заведения не меньше
показати весь коментар
08.10.2020 22:52 Відповісти
О, знав би ти які з барменів психологи!
показати весь коментар
08.10.2020 22:56 Відповісти
в психологи может они и пойдут , а вот манипуляционная медсестра из них хреновая
показати весь коментар
08.10.2020 22:59 Відповісти
Ну, мені бармен раз розсічену брову горілкою промивав!
показати весь коментар
08.10.2020 23:10 Відповісти
То вже травматолог.
показати весь коментар
08.10.2020 23:16 Відповісти
Про пивнушку не знаю, а ось перукарі раніше, років 200-150 тому і кровопускання робили і зуби рвали. Треба їм повернути ці функції на час коронавірусу.

"У давнину перукарі також займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F хірургією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F стоматологією ."
показати весь коментар
09.10.2020 07:40 Відповісти
А когда уже вакцинацию от идиотизма начнут проводить...хоть где ни будь...что бы такие идиоты как степанов повыздыхали все...??
показати весь коментар
08.10.2020 22:52 Відповісти
А медосмотр перед прививкой в магазине соседнем проходить?
показати весь коментар
08.10.2020 22:53 Відповісти
на шиномонтаже
показати весь коментар
08.10.2020 22:54 Відповісти
Від грипу в нас ніколи масово не робили.А якщо вона викличе якісь побічні ефекти?
показати весь коментар
08.10.2020 22:55 Відповісти
моя сімейна лікарка регулярно прививається від грипу. І регулярно ним хворіє Але коли я починаю їй втирати про шкоду подібної вакцинації, то вона мене на правах родички культурно посилає і запевняє, що без вакцини було б ще гірше.
І це людина, яка при вступі в інститут здала математику на пять. А багато ж і тоді поступали по блату. Що від тих блатних спеців можна чекати - мені навіть страшно подумати.
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/397821 На початку цієї епідемії,казали що саме вакцинація від грипу в Італії і інших західних країнах.спричинила велику смертність.Бо виникла якась зворотня реакція організму.Вакцини звісно потрібні,але не від усього.
показати весь коментар
08.10.2020 23:31 Відповісти
Я читала не про зворотню реакцію, а про те, що ця прививка від грипу ослабила їхній імунітет.
Теж писала, що ті мої колеги, які щороку беруть щеплення, все одно хворіють.
У нас на роботі почався запис на цьогорічне щеплення від грипу. Цікаво, як це відобразиться на їхньому стані, враховуючи ковід. Бо чекають ще й від нього вакцину. Готові брати дві.
показати весь коментар
09.10.2020 03:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Я точно вже не пригадаю,як там було написано.Але там саме з коронавірусом якась була взаємодія.Хоча я не стверджував,що це правда.Скоріше від цих вакцин,всіх разом взятих,передохнемо.
показати весь коментар
09.10.2020 03:47 Відповісти
Я теж не наполягаю.

Чого ти ? Ти ж не щеплюватимешся ні від грипу, ні від ковіду, наскільки я розумію.
показати весь коментар
09.10.2020 04:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Та я нічого такого не казав.Від ковіду можуть змусити,а може і від грипу теж.
показати весь коментар
09.10.2020 11:18 Відповісти
Нас примушують, але від грипу я жодного разу не щепився.
показати весь коментар
09.10.2020 06:18 Відповісти
Я писала була. Перший рік по приїзду, взяла щеплення, знайомі говорили, що тут інші віруси, =місцеві=. На роботу запросили медсестру, бо певна к-ть працівників записалася.
Мені було дуже погано, ледве досиділа. І ще на другий день не дуже добре. Я колегам призналася потім, вони перелякалися, сказали, що треба було обов*язково повідомити: раптом би ускладнення якесь пішло. А я ж не хотіла нікого турбувати.
Тільки чесно: не пам*ятаю, чи хворіла. Але на тій роботі ми кожен сиділи окремо, не контактували фактично, без клієнтів, то я ті роки була ок.
показати весь коментар
09.10.2020 06:59 Відповісти
А у мене так- хворіє вся дільниця, я як угорілий бігаю по всіх хатах- крапельниці- ін'єкції-контроль- два-три тижні. Які на фіг маски?
І коли іде на поправку останній пацієнт- тут уже на розслабоні хворію я. Минулого року нас свинячий грип наздогнав- 14 пневмоній тільки було, я якось не захворів.
показати весь коментар
09.10.2020 07:02 Відповісти
У мене теж так було кілька разів.
Навколо кашляють-чхають з усіх сторін, я тримаюся. Але організм не може місяць протистояти. Тоді захворіваю і я.
Ти тримайся. Не забувай про вітаміни. Руки дезинфікуй.
То я не вчу тебе, фахівця. А дбаю.

Щодо маски - вирішуй сам. Я не знаю. Скільки хворіла (і вдома, і тут) - не були лікарі в масках.
І я теж.
У нас скандал. Виявляється, головний сан.лікар дає свої рекомендації-вказівки прем*єру і тому всьому комітету по вірусу в усній формі.
Уявляєш ?
Тобто, нема жодних записів, підтверджень, протоколів засідань. Прем*єр визнав то сьогодні на запитання опозиції в парламенті.
Жах. Люди в шоці. Значить, ми (працівники різних установ), пишемо купи звітів, занотовуємо, коментуємо і т.д, щоб були підтвердження і т.д, а вони на словах (без статистичних викладок) приймають рішення, які зачіпають життя мільйонів людей.
То я з весни ходжу на держ.сайт і відстежую розвиток ситуації, щоб написати комент на ЦН, а вони - отак. У що це виллється - побачимо.
Тому що у нас вони реально зараз злетіли з гальм. Люди обурені і сильні протестні настрої. Бо їхні "рекомендації" не відповідають ситуації. І вони, замість чітких відповідей, відбалакуються =використовуйте свій здоровий глузд= ... Так мій здоровий глуз може по-їхньому потягнути на 6 тисяч баксів. Просто дурдом.
показати весь коментар
09.10.2020 07:23 Відповісти
*глузд
показати весь коментар
09.10.2020 07:23 Відповісти
Оті китайські зелененькі маски- то як стрінги при діареї.
показати весь коментар
09.10.2020 09:22 Відповісти
Смертность от Ковида в 7 раз выше чем от Грипп, это мудак до руководился что в Украине началась эпидемия, реально в 10 раз больше, уже очереди со скорыми в Киеве под больницами!!!! А Малов хватит максимум на 30 процентов госпитализированных на сейчас, а по этой тенденции через неделю уже не будет хватать ИвЭэлов для всех, а долбоэбы ходят без масок, их нужно пи..дить
показати весь коментар
08.10.2020 22:56 Відповісти
Шо ти тут забуло, жеброто?
показати весь коментар
08.10.2020 23:03 Відповісти
Видимо Степанову уже сделали надежную вакцинацию мешком по голове.А он случайно до занимаемой должности дворником в дурдоме не работал?
Впечатление такое что я не ошибаюсь,тренд ему в одно место.
показати весь коментар
08.10.2020 22:57 Відповісти
А на пеньках можно?
показати весь коментар
08.10.2020 22:58 Відповісти
нельзя , пеньки бренд Овоща
показати весь коментар
08.10.2020 23:02 Відповісти
Тогда - за гаражами.
показати весь коментар
08.10.2020 23:04 Відповісти
Можно "на бруньках".
показати весь коментар
08.10.2020 23:08 Відповісти
В сортире аптеке поймаем - в аптеке вакцинируем (с)
показати весь коментар
08.10.2020 23:02 Відповісти
Отлично! А то в поликлиниках и амбулаториях только инфекцию подхватишь.
показати весь коментар
08.10.2020 23:02 Відповісти
Мне интересно а как это все фиксироватся будет ?
наши бабушки да и электорат 73% ного не лоха для крепости эксперемента будут заходить в соседние аптеки что бы ( уже на верняка ) сделать по 2 - 3 прививки от грипа .....
Да и вообще как с реакцией организма в таком плане ????
показати весь коментар
08.10.2020 23:05 Відповісти
Никак. Пишешь расписку, шо информирован о последствиях и согласен, как обычно.
показати весь коментар
08.10.2020 23:09 Відповісти
А як же бути з електронною медичною картою, в якій повинні фіксуватися усі медичні процедури? І сімейний лікар не при справах?
показати весь коментар
09.10.2020 09:34 Відповісти
Цілком слушна ідея. В США також дозволили фармакологам робити вакцинацію дітей. Звісно, що після спеціального тренінгу.
показати весь коментар
08.10.2020 23:07 Відповісти
Тут річ в одній вакцині. Дивно.
показати весь коментар
08.10.2020 23:10 Відповісти
Вакцинація від грипу є щорічною та масовою, тому це має сенс. Інші можна і в амбулаторії зробити. Та і протипоказань у вакцин від грипу майже немає.
показати весь коментар
08.10.2020 23:49 Відповісти
Угу, пАчті, так би мовити, окрім:
Протипоказання до вакцинації:гіперчутливість до будь-якої складової вакцини, а також до компонентів курячого м'яса чи курячого яйця (вакцину отримують шляхом вирощування вірусів грипу в курячому яйці);
пацієнти з лихоманкою або недостатньою вагою тіла;
пацієнти з гострим, серйозним чи активним захворюванням серця, судин, нирок або печінки;
пацієнти з гострим респіраторним захворюванням або іншими активними інфекційними захворюваннями;
пацієнти у період одужання;
пацієнти, у яких діагностовано імунодефіцитне захворювання.
https://moz.gov.ua/article/health/chomu-potribno-zrobiti-scheplennja-proti-gripu-i-jak-projti-vakcinaciju
показати весь коментар
09.10.2020 07:59 Відповісти
Це абсолютно загальні протипоказання. Кожна людина повинна бути попереджена сімейним лікарем. До аспірину протипоказань не менше, але його ніхто не боїться, ті кому його не можна - про це знають.
показати весь коментар
09.10.2020 08:21 Відповісти
Плануєте? Та піш. ти нах.
показати весь коментар
08.10.2020 23:10 Відповісти
У нас и врачи-то дипломы покупают, что уж говорить о фармацевтах. Будут вкалывать левак или испорченную из-за нарушений условий хранения вакцину, да еще не факт, что в отличие от постоянно практикующей медсестры, работники аптеки с первого раза попадут куда нужно - подкожно, внутримышечно и т.п.
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
А може таке бути.що підсунуть якусь фігню,ще й задорого?
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
Вакцинация будет за чей счёт?
Если по Конституции Украины за счёт государства, то все норм, а если нет, то пошли вы все туда откуда появились.
показати весь коментар
08.10.2020 23:16 Відповісти
А, може, італійські журналісти, які казали про зв'язок вакцинації від грипу і смертями в будинках літніх, праві? Шось, ну, дуже нав'язливо нам цю вакцину пропонують.
показати весь коментар
08.10.2020 23:17 Відповісти
А еще после вакцинирования бывают побочки вроде анафилактического шока и другие критические состояния (недавно в Киеве стоматолог убил пациентку анестетиком), хватит ли знаний у работников аптек и условий для спасения подобных пациентов? Сомневаюсь, что даже противопоказания к вакцинированию смогут обнаружить.
показати весь коментар
08.10.2020 23:18 Відповісти
В аптеке в США можно мoжно не только сделать прививки, можно пройти осмотр у врача
,т. н. miniclinics, можно купить небходимые продукты - хлеб молоко, сыр, какие то сосиски,
ассортимент правда не большой, но ето же аптека в конце концов, косметикy и хрен знает чeго там нельзя купить и самое главное - там можно купить лекарства.

но для етого должно быть отдельное и оборудованое именно для всего того здание,
а не в 3м подьезде на 1м етаже.
показати весь коментар
08.10.2020 23:21 Відповісти
Приезжает Горбачев в колхоз. Интересуется как дела.
- Да плохо, Михаил Сергеевич!
- А что плохо? Вы поделитесь!
- Да вот куры не несутся…
- А вы поставьте перед ними зеленую табличку!…
Поставили. Через месяц Горбачев интересуется, как дела на сей раз.
- Все-равно куры не несутся…
- Нарисуйте на табличках белый треугольник.
Спустя некоторое время:
- Михаил Сергеевич, все куры сдохли.
- Неужто все? Жаль, у меня еще столько разных идей было!…

Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/gorbachev
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
И это слова министра.Даже ветеринар знает что пока не удостоверится что составляющая вакцины не вызовет острой алергии у животного он ее колоть не будет.Лечащие врачи зая всю сторию болезни пациента и то иногда ошибаются а он говорит вакцинация в аптеках да еще и приписывает себе автором тренда.
С такими министрами нам один путь,на тот свет да еще и за свои деньги.
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
министр здравохранения обычный мудак без мозгов но с барыжными замашками .и что характерно, как только зелень открывает рот, то обязательно сморозит какую то чушь
показати весь коментар
09.10.2020 00:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hMg04DDk5_g&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
показати весь коментар
09.10.2020 00:22 Відповісти
а чому не в громадських вбиральнях?
показати весь коментар
09.10.2020 00:28 Відповісти
Когда уже начнут вакцинацию от идиотизма?
показати весь коментар
09.10.2020 00:34 Відповісти
https://www.unian.ua/society/karantin-vihidnogo-dnya-mozhut-zaprovaditi-v-ukrajini-raduckiy-novini-ukrajini-11175716.html "Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити новий вид обмежень
показати весь коментар
09.10.2020 00:59 Відповісти
на закладках було би найефективніше.
показати весь коментар
09.10.2020 02:34 Відповісти
Та ничего, аптекари справятся с прививками- и фармацевты (среднее медицинское) и провизоры (высшее медицинское )образования. За деньги, конечно! Вот я помню лет 15 назад в Харькове, в аптеке на пр. Науки (Ленина) б/у мобильные телефоны продавали. И справлялись!
показати весь коментар
09.10.2020 05:14 Відповісти
Мы хотим, мы хотим, мы хотим... Слуги у₽0∆ов - делайте хоть что нибудь хорошее, полезное для Украины, для людей.... Когда же вы нажрётесь?!?
показати весь коментар
09.10.2020 06:05 Відповісти
Аптеки, вокзалы, сортиры, аналы....
показати весь коментар
09.10.2020 07:48 Відповісти
Такие креативные, что аж страшно!
показати весь коментар
09.10.2020 08:03 Відповісти
Помню в совецкое время прямо посреди цеха создавали медпункт из двух стульев. И всех рабочих гнали вакцинироваться. Были у медсестер не шприцы, а так называемый пистолет.
показати весь коментар
09.10.2020 08:37 Відповісти
Пистолет - только для подкожных иньекций, не все прививки можно так делать, некоторые - лишь внутримышечно.
показати весь коментар
09.10.2020 23:22 Відповісти
Щось таке повинне бути, бо купуючи вакцину, люди до прививки зберігають її неправильно і потім немає ефективності вакцинації, але ризики зараження вірусними хворобами в аптеках вищі бо туди зходяться хворі люди
показати весь коментар
09.10.2020 11:45 Відповісти
 
 